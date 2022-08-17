https://ria.ru/20220817/proekty-1810294656.html

Премьеры России и Азербайджана обсудили совместные проекты

Премьеры России и Азербайджана обсудили совместные проекты - РИА Новости, 17.08.2022

Премьеры России и Азербайджана обсудили совместные проекты

Премьер России Михаил Мишустин обсудил по телефону с премьером Азербайджана Али Асадовым реализацию совместных проектов в области промышленности, энергетики и... РИА Новости, 17.08.2022

2022-08-17T18:34

2022-08-17T18:34

2022-08-17T18:34

михаил мишустин

россия

азербайджан

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МОСКВА, 17 авг - РИА Новости. Премьер России Михаил Мишустин обсудил по телефону с премьером Азербайджана Али Асадовым реализацию совместных проектов в области промышленности, энергетики и сельского хозяйства, сообщается на сайте кабмина РФ."Состоялся телефонный разговор председателя правительства РФ Михаила Мишустина с премьер-министром Азербайджанской Республики Али Асадовым. Главы правительств рассмотрели актуальные вопросы развития российско-азербайджанского торгово-экономического сотрудничества, включая реализацию совместных проектов в области промышленности, энергетики, сельского хозяйства и транспортной инфраструктуры", - говорится в сообщении.Мишустин и Асадов также обсудили график предстоящих российско-азербайджанских контактов на правительственном уровне.

https://ria.ru/20220817/mishustin-1810283076.html

россия

азербайджан

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михаил мишустин, россия, азербайджан