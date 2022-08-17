https://ria.ru/20220817/proekty-1810294656.html
Премьеры России и Азербайджана обсудили совместные проекты
Премьеры России и Азербайджана обсудили совместные проекты - РИА Новости, 17.08.2022
Премьеры России и Азербайджана обсудили совместные проекты
Премьер России Михаил Мишустин обсудил по телефону с премьером Азербайджана Али Асадовым реализацию совместных проектов в области промышленности, энергетики и... РИА Новости, 17.08.2022
2022-08-17T18:34
2022-08-17T18:34
2022-08-17T18:34
михаил мишустин
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азербайджан
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МОСКВА, 17 авг - РИА Новости. Премьер России Михаил Мишустин обсудил по телефону с премьером Азербайджана Али Асадовым реализацию совместных проектов в области промышленности, энергетики и сельского хозяйства, сообщается на сайте кабмина РФ."Состоялся телефонный разговор председателя правительства РФ Михаила Мишустина с премьер-министром Азербайджанской Республики Али Асадовым. Главы правительств рассмотрели актуальные вопросы развития российско-азербайджанского торгово-экономического сотрудничества, включая реализацию совместных проектов в области промышленности, энергетики, сельского хозяйства и транспортной инфраструктуры", - говорится в сообщении.Мишустин и Асадов также обсудили график предстоящих российско-азербайджанских контактов на правительственном уровне.
https://ria.ru/20220817/mishustin-1810283076.html
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михаил мишустин, россия, азербайджан
Михаил Мишустин, Россия, Азербайджан
Премьеры России и Азербайджана обсудили совместные проекты
Премьер России Мишустин и премьер Азербайджана Асадов обсудили промышленность и энергетику