https://ria.ru/20220817/prestupnost-1810157156.html
Мэр Лондона предупредил о росте преступности из-за экономического кризиса
Мэр Лондона предупредил о росте преступности из-за экономического кризиса - РИА Новости, 17.08.2022
Мэр Лондона предупредил о росте преступности из-за экономического кризиса
Мэр Лондона Садик Хан предупредил о возможном увеличении количества преступлений в столице на фоне роста стоимости жизни в Великобритании, сообщает британская... РИА Новости, 17.08.2022
2022-08-17T10:39
2022-08-17T10:39
2022-08-17T10:39
в мире
великобритания
лондон
садик хан
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МОСКВА, 17 авг - РИА Новости. Мэр Лондона Садик Хан предупредил о возможном увеличении количества преступлений в столице на фоне роста стоимости жизни в Великобритании, сообщает британская газета Guardian.В качестве самых частых возможных преступлений мэр назвал перестрелки и нападения с ножом, поскольку рост стоимости жизни может заставить молодых людей чаще присоединяться к преступным группировкам, пишет газета. По словам Хана, более 50% перестрелок и почти 25% убийств в Лондоне совершаются группировками."Я обеспокоен возможным ростом насилия этим летом, поскольку рост стоимости жизни усиливается и может свести на нет прогресс, которого мы добились в борьбе с насильственными преступлениями ", - приводит газета слова Хана.По данным Бюро национальной статистики Великобритании, годовая инфляция в стране по итогам апреля стала рекордной с марта 1982 года – 9% против 7% месяцем ранее. За апрель потребительские цены выросли на 2,5% после роста на 1,1% в марте. В марте 1982 года в Великобритании была зафиксирована инфляция в 9,1%. В августе стало известно, что инфляция достигла отметки в 10,1%.По прогнозам Банка, экономика Великобритании войдет в рецессию с четвертого квартала этого года.
https://ria.ru/20220817/inflyatsiya-1810140859.html
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РИА Новости
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, великобритания, лондон, садик хан
В мире, Великобритания, Лондон, Садик Хан
Мэр Лондона предупредил о росте преступности из-за экономического кризиса
Мэр Лондона Хан предупредил о возможном росте преступности из-за экономического кризиса