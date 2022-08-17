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Мэр Лондона предупредил о росте преступности из-за экономического кризиса

Мэр Лондона предупредил о росте преступности из-за экономического кризиса - РИА Новости, 17.08.2022

Мэр Лондона предупредил о росте преступности из-за экономического кризиса

Мэр Лондона Садик Хан предупредил о возможном увеличении количества преступлений в столице на фоне роста стоимости жизни в Великобритании, сообщает британская... РИА Новости, 17.08.2022

2022-08-17T10:39

2022-08-17T10:39

2022-08-17T10:39

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великобритания

лондон

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МОСКВА, 17 авг - РИА Новости. Мэр Лондона Садик Хан предупредил о возможном увеличении количества преступлений в столице на фоне роста стоимости жизни в Великобритании, сообщает британская газета Guardian.В качестве самых частых возможных преступлений мэр назвал перестрелки и нападения с ножом, поскольку рост стоимости жизни может заставить молодых людей чаще присоединяться к преступным группировкам, пишет газета. По словам Хана, более 50% перестрелок и почти 25% убийств в Лондоне совершаются группировками."Я обеспокоен возможным ростом насилия этим летом, поскольку рост стоимости жизни усиливается и может свести на нет прогресс, которого мы добились в борьбе с насильственными преступлениями ", - приводит газета слова Хана.По данным Бюро национальной статистики Великобритании, годовая инфляция в стране по итогам апреля стала рекордной с марта 1982 года – 9% против 7% месяцем ранее. За апрель потребительские цены выросли на 2,5% после роста на 1,1% в марте. В марте 1982 года в Великобритании была зафиксирована инфляция в 9,1%. В августе стало известно, что инфляция достигла отметки в 10,1%.По прогнозам Банка, экономика Великобритании войдет в рецессию с четвертого квартала этого года.

https://ria.ru/20220817/inflyatsiya-1810140859.html

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Екатерина Зайцева

в мире, великобритания, лондон, садик хан