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Два московских вертолета тушат пожары в Рязанской области - РИА Новости, 22.08.2022
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Два московских вертолета тушат пожары в Рязанской области
Два московских вертолета тушат пожары в Рязанской области - РИА Новости, 22.08.2022
Два московских вертолета тушат пожары в Рязанской области
Два вертолета Московского авиационного центра (МАЦ) приступили к тушению лесных пожаров на территории Рязанской области, рассказали РИА Новости в пресс-службе... РИА Новости, 22.08.2022
2022-08-17T13:55
2022-08-22T18:52
москва
природные пожары в россии
ка-32
ми-26
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
рязанский район
рязанская область
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МОСКВА, 17 авг - РИА Новости. Два вертолета Московского авиационного центра (МАЦ) приступили к тушению лесных пожаров на территории Рязанской области, рассказали РИА Новости в пресс-службе департамента ГОЧСиПБ."Вертолеты Ка-32А и Ми-26Т приступили к работе по тушению пожаров", - сказал собеседник агентства.Он добавил, что для сброса воды на очаги возгораний на оба воздушных судна установлены специальные водосливные устройства емкостью, соответственно, 5 и 15 тонн.Ранее МЧС сообщило, что борьбу с огнем в Спасском и Рязанском районах ведут 60 человек и 10 единиц техники. Группировка спасателей усилена специалистами департамента ГОЧСиПБ из Москвы, в составе которой 240 человек и 78 единиц техники, в том числе три вертолета: Ка-32, Ми-26 и ВК-117 (для авиационной разведки).Утром в среду дым от лесных пожаров в Рязанской области дошел до южных и юго-западных районов Москвы. Как сообщали РИА Новости в экстренных службах, концентрация вредных веществ при этом пока не превышена.
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москва
рязанский район
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москва, природные пожары в россии, ка-32, ми-26, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), рязанский район, рязанская область
Москва, Природные пожары в России, Ка-32, Ми-26, МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), Рязанский район, Рязанская область
13:55 17.08.2022 (обновлено: 18:52 22.08.2022)
 

Два московских вертолета тушат пожары в Рязанской области

© РИА Новости / Валерий МельниковПожар в лесном массиве в Рязанской области
Пожар в лесном массиве в Рязанской области - РИА Новости, 1920, 17.08.2022
© РИА Новости / Валерий Мельников
Читать ria.ru в
МОСКВА, 17 авг - РИА Новости. Два вертолета Московского авиационного центра (МАЦ) приступили к тушению лесных пожаров на территории Рязанской области, рассказали РИА Новости в пресс-службе департамента ГОЧСиПБ.
"Вертолеты Ка-32А и Ми-26Т приступили к работе по тушению пожаров", - сказал собеседник агентства.
Сотрудники МЧС во время ликвидации пожаров в Рязанской области - РИА Новости, 1920, 17.08.2022
17 августа, 13:52
Глава Рязанской области рассказал о пожарах, принесших запах гари в Москву
Он добавил, что для сброса воды на очаги возгораний на оба воздушных судна установлены специальные водосливные устройства емкостью, соответственно, 5 и 15 тонн.
Ранее МЧС сообщило, что борьбу с огнем в Спасском и Рязанском районах ведут 60 человек и 10 единиц техники. Группировка спасателей усилена специалистами департамента ГОЧСиПБ из Москвы, в составе которой 240 человек и 78 единиц техники, в том числе три вертолета: Ка-32, Ми-26 и ВК-117 (для авиационной разведки).
Утром в среду дым от лесных пожаров в Рязанской области дошел до южных и юго-западных районов Москвы. Как сообщали РИА Новости в экстренных службах, концентрация вредных веществ при этом пока не превышена.
 
МоскваПриродные пожары в РоссииКа-32Ми-26МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)Рязанский районРязанская область
 
 
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