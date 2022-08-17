https://ria.ru/20220817/pozhary-1811400844.html
Два московских вертолета тушат пожары в Рязанской области
Два московских вертолета тушат пожары в Рязанской области - РИА Новости, 22.08.2022
Два московских вертолета тушат пожары в Рязанской области
Два вертолета Московского авиационного центра (МАЦ) приступили к тушению лесных пожаров на территории Рязанской области, рассказали РИА Новости в пресс-службе... РИА Новости, 22.08.2022
2022-08-17T13:55
2022-08-17T13:55
2022-08-22T18:52
москва
природные пожары в россии
ка-32
ми-26
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
рязанский район
рязанская область
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МОСКВА, 17 авг - РИА Новости. Два вертолета Московского авиационного центра (МАЦ) приступили к тушению лесных пожаров на территории Рязанской области, рассказали РИА Новости в пресс-службе департамента ГОЧСиПБ."Вертолеты Ка-32А и Ми-26Т приступили к работе по тушению пожаров", - сказал собеседник агентства.Он добавил, что для сброса воды на очаги возгораний на оба воздушных судна установлены специальные водосливные устройства емкостью, соответственно, 5 и 15 тонн.Ранее МЧС сообщило, что борьбу с огнем в Спасском и Рязанском районах ведут 60 человек и 10 единиц техники. Группировка спасателей усилена специалистами департамента ГОЧСиПБ из Москвы, в составе которой 240 человек и 78 единиц техники, в том числе три вертолета: Ка-32, Ми-26 и ВК-117 (для авиационной разведки).Утром в среду дым от лесных пожаров в Рязанской области дошел до южных и юго-западных районов Москвы. Как сообщали РИА Новости в экстренных службах, концентрация вредных веществ при этом пока не превышена.
https://ria.ru/20220817/pozhary-1810208976.html
москва
рязанский район
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
москва, природные пожары в россии, ка-32, ми-26, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), рязанский район, рязанская область
Москва, Природные пожары в России, Ка-32, Ми-26, МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), Рязанский район, Рязанская область
МОСКВА, 17 авг - РИА Новости.
Два вертолета Московского авиационного центра (МАЦ) приступили к тушению лесных пожаров на территории Рязанской области, рассказали РИА Новости в пресс-службе департамента ГОЧСиПБ
.
"Вертолеты Ка-32А и Ми-26Т приступили к работе по тушению пожаров", - сказал собеседник агентства.
Он добавил, что для сброса воды на очаги возгораний на оба воздушных судна установлены специальные водосливные устройства емкостью, соответственно, 5 и 15 тонн.
Ранее МЧС сообщило, что борьбу с огнем в Спасском и Рязанском районах ведут 60 человек и 10 единиц техники. Группировка спасателей усилена специалистами департамента ГОЧСиПБ из Москвы, в составе которой 240 человек и 78 единиц техники, в том числе три вертолета: Ка-32, Ми-26 и ВК-117 (для авиационной разведки).
Утром в среду дым от лесных пожаров в Рязанской области дошел до южных и юго-западных районов Москвы. Как сообщали РИА Новости в экстренных службах, концентрация вредных веществ при этом пока не превышена.