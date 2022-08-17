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В хостеле в центре Москвы произошел пожар, спасены семь постояльцев - РИА Новости, 17.08.2022
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В хостеле в центре Москвы произошел пожар, спасены семь постояльцев
В хостеле в центре Москвы произошел пожар, спасены семь постояльцев - РИА Новости, 17.08.2022
В хостеле в центре Москвы произошел пожар, спасены семь постояльцев
Семь постояльцев хостела удалось спасти сотрудникам МЧС в центре Москвы, где произошел пожар на первом этаже трехэтажного здания, рассказал РИА Новости... РИА Новости, 17.08.2022
2022-08-17T21:23
2022-08-17T21:23
происшествия
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
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МОСКВА, 17 авг - РИА Новости. Семь постояльцев хостела удалось спасти сотрудникам МЧС в центре Москвы, где произошел пожар на первом этаже трехэтажного здания, рассказал РИА Новости представитель экстренных служб столицы.Как уточнили РИА Новости в столичном главке МЧС, пожар удалось полностью ликвидировать в 18.50 на площади 15 квадратных метров, пожарные подразделения спасли семь человек.По данным главка, информация по пострадавших не поступала, обстоятельства происшествия выясняют эксперты ведомства.
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происшествия, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
Происшествия, МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
21:23 17.08.2022
 
В хостеле в центре Москвы произошел пожар, спасены семь постояльцев

Сотрудники МЧС спасли семь постояльцев хостела в центре Москвы, где произошел пожар

© РИА Новости / Рамиль Ситдиков / Перейти в фотобанкСотрудник МЧС РФ тушит пожар
Сотрудник МЧС РФ тушит пожар - РИА Новости, 1920, 17.08.2022
© РИА Новости / Рамиль Ситдиков
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Сотрудник МЧС РФ тушит пожар. Архивное фото
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МОСКВА, 17 авг - РИА Новости. Семь постояльцев хостела удалось спасти сотрудникам МЧС в центре Москвы, где произошел пожар на первом этаже трехэтажного здания, рассказал РИА Новости представитель экстренных служб столицы.
"В ходе тушения возгорания в хостеле на Кожевническом проезде спасены семь человек", - сказал собеседник агентства.
Как уточнили РИА Новости в столичном главке МЧС, пожар удалось полностью ликвидировать в 18.50 на площади 15 квадратных метров, пожарные подразделения спасли семь человек.
По данным главка, информация по пострадавших не поступала, обстоятельства происшествия выясняют эксперты ведомства.
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