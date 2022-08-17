https://ria.ru/20220817/pozhar-1810321389.html
В хостеле в центре Москвы произошел пожар, спасены семь постояльцев
В хостеле в центре Москвы произошел пожар, спасены семь постояльцев - РИА Новости, 17.08.2022
В хостеле в центре Москвы произошел пожар, спасены семь постояльцев
Семь постояльцев хостела удалось спасти сотрудникам МЧС в центре Москвы, где произошел пожар на первом этаже трехэтажного здания, рассказал РИА Новости... РИА Новости, 17.08.2022
2022-08-17T21:23
2022-08-17T21:23
2022-08-17T21:23
происшествия
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
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МОСКВА, 17 авг - РИА Новости. Семь постояльцев хостела удалось спасти сотрудникам МЧС в центре Москвы, где произошел пожар на первом этаже трехэтажного здания, рассказал РИА Новости представитель экстренных служб столицы.Как уточнили РИА Новости в столичном главке МЧС, пожар удалось полностью ликвидировать в 18.50 на площади 15 квадратных метров, пожарные подразделения спасли семь человек.По данным главка, информация по пострадавших не поступала, обстоятельства происшествия выясняют эксперты ведомства.
https://ria.ru/20220726/pozhar-1805173967.html
РИА Новости
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
происшествия, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
Происшествия, МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
В хостеле в центре Москвы произошел пожар, спасены семь постояльцев
Сотрудники МЧС спасли семь постояльцев хостела в центре Москвы, где произошел пожар