https://ria.ru/20220817/pozhar-1810321389.html

В хостеле в центре Москвы произошел пожар, спасены семь постояльцев

В хостеле в центре Москвы произошел пожар, спасены семь постояльцев - РИА Новости, 17.08.2022

В хостеле в центре Москвы произошел пожар, спасены семь постояльцев

Семь постояльцев хостела удалось спасти сотрудникам МЧС в центре Москвы, где произошел пожар на первом этаже трехэтажного здания, рассказал РИА Новости... РИА Новости, 17.08.2022

2022-08-17T21:23

2022-08-17T21:23

2022-08-17T21:23

происшествия

мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/07/0c/1801941026_0:0:3117:1753_1920x0_80_0_0_39bea7bf94890598730a3b94da2ea80b.jpg

МОСКВА, 17 авг - РИА Новости. Семь постояльцев хостела удалось спасти сотрудникам МЧС в центре Москвы, где произошел пожар на первом этаже трехэтажного здания, рассказал РИА Новости представитель экстренных служб столицы.Как уточнили РИА Новости в столичном главке МЧС, пожар удалось полностью ликвидировать в 18.50 на площади 15 квадратных метров, пожарные подразделения спасли семь человек.По данным главка, информация по пострадавших не поступала, обстоятельства происшествия выясняют эксперты ведомства.

https://ria.ru/20220726/pozhar-1805173967.html

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2022

Евгения Нефедова

Евгения Нефедова

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Евгения Нефедова

происшествия, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)