Рейтинг@Mail.ru
Пожары в Рязанской области не угрожают Подмосковью, заявили власти региона - РИА Новости, 17.08.2022
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20220817/pozhar-1810225242.html
Пожары в Рязанской области не угрожают Подмосковью, заявили власти региона
Пожары в Рязанской области не угрожают Подмосковью, заявили власти региона - РИА Новости, 17.08.2022
Пожары в Рязанской области не угрожают Подмосковью, заявили власти региона
Угрозы перехода огня из Рязанской области, где действуют несколько очагов лесных пожаров, на территорию Подмосковья в настоящее время нет, ситуация держится на... РИА Новости, 17.08.2022
2022-08-17T15:05
2022-08-17T15:05
россия
происшествия
рязанская область
московская область (подмосковье)
москва
елена волосюк
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/04/0f/1728487802_0:264:1967:1370_1920x0_80_0_0_48e5a9a548ca1986a6ac69ca8bced097.jpg
МОСКВА, 17 авг - РИА Новости. Угрозы перехода огня из Рязанской области, где действуют несколько очагов лесных пожаров, на территорию Подмосковья в настоящее время нет, ситуация держится на особом контроле, сообщил зампред правительства Московской области Георгий Филимонов.Ранее в Рослесхозе рассказали РИА Новости, что на юге столицы зафиксировали легкое задымление, которое пришло с локализованного пожара в Рязанской области. Как передают корреспонденты агентства, запах гари ощущается в некоторых районах на западе и юго-западе города. Ведущий сотрудник центра погоды "Фобос" Елена Волосюк сообщила РИА Новости, что запах гари в южных районах Москвы и Подмосковья не исчезнет из-за восточного ветра, приносящего воздушные массы из Рязанской области."Сейчас в Московской области сложная пожароопасная обстановка, и территории торфяников - под пристальным вниманием лесопожарных служб. Вместе с тем мы постоянно мониторим и отслеживаем развитие ситуации в соседних регионах. Угрозы перехода огня из Рязанской области на территорию Подмосковья сейчас нет. Ситуация на особом контроле", - написал Филимонов в своём Telegram-канале.Врио губернатора Рязанской области Павел Малков сообщал журналистам, что в регионе действуют четыре очага лесных пожаров, в двух районах введен режим чрезвычайной ситуации. Ранее в среду мэр Москвы Собянин сообщил, что для оказания содействия в локализации возгораний в Рязанской области Москва отправила 240 пожарных и спасателей, а также 78 единиц техники.
https://ria.ru/20220817/vozdukh-1810161900.html
https://ria.ru/20220817/pozhary-1810208976.html
россия
рязанская область
московская область (подмосковье)
москва
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2022
Екатерина Зайцева
Екатерина Зайцева
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/04/0f/1728487802_0:0:1827:1370_1920x0_80_0_0_c692b3512f3b566aaaf50f5c13dc99c7.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
россия, происшествия, рязанская область, московская область (подмосковье), москва, елена волосюк
Россия, Происшествия, Рязанская область, Московская область (Подмосковье), Москва, Елена Волосюк
15:05 17.08.2022
 
Пожары в Рязанской области не угрожают Подмосковью, заявили власти региона

Власти Подмосковья заявили об отсутствии угрозы перехода огня из Рязанской области

© РИА Новости / Павел Лисицын / Перейти в фотобанкСотрудник пожарной охраны МЧС РФ
Сотрудник пожарной охраны МЧС РФ - РИА Новости, 1920, 17.08.2022
© РИА Новости / Павел Лисицын
Перейти в фотобанк
Сотрудник пожарной охраны МЧС РФ . Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 17 авг - РИА Новости. Угрозы перехода огня из Рязанской области, где действуют несколько очагов лесных пожаров, на территорию Подмосковья в настоящее время нет, ситуация держится на особом контроле, сообщил зампред правительства Московской области Георгий Филимонов.
Ранее в Рослесхозе рассказали РИА Новости, что на юге столицы зафиксировали легкое задымление, которое пришло с локализованного пожара в Рязанской области. Как передают корреспонденты агентства, запах гари ощущается в некоторых районах на западе и юго-западе города. Ведущий сотрудник центра погоды "Фобос" Елена Волосюк сообщила РИА Новости, что запах гари в южных районах Москвы и Подмосковья не исчезнет из-за восточного ветра, приносящего воздушные массы из Рязанской области.
Лаборатория по проверке проб воздуха - РИА Новости, 1920, 17.08.2022
Вчера, 11:03
В Москве не выявили превышения ПДК вредных веществ в воздухе
"Сейчас в Московской области сложная пожароопасная обстановка, и территории торфяников - под пристальным вниманием лесопожарных служб. Вместе с тем мы постоянно мониторим и отслеживаем развитие ситуации в соседних регионах. Угрозы перехода огня из Рязанской области на территорию Подмосковья сейчас нет. Ситуация на особом контроле", - написал Филимонов в своём Telegram-канале.
Врио губернатора Рязанской области Павел Малков сообщал журналистам, что в регионе действуют четыре очага лесных пожаров, в двух районах введен режим чрезвычайной ситуации. Ранее в среду мэр Москвы Собянин сообщил, что для оказания содействия в локализации возгораний в Рязанской области Москва отправила 240 пожарных и спасателей, а также 78 единиц техники.
Сотрудники МЧС во время ликвидации пожаров в Рязанской области - РИА Новости, 1920, 17.08.2022
Вчера, 13:52
Глава Рязанской области рассказал о пожарах, принесших запах гари в Москву
 
РоссияПроисшествияРязанская областьМосковская область (Подмосковье)МоскваЕлена Волосюк
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2022 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала