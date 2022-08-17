Пожары в Рязанской области не угрожают Подмосковью, заявили власти региона
Власти Подмосковья заявили об отсутствии угрозы перехода огня из Рязанской области
Сотрудник пожарной охраны МЧС РФ . Архивное фото
МОСКВА, 17 авг - РИА Новости. Угрозы перехода огня из Рязанской области, где действуют несколько очагов лесных пожаров, на территорию Подмосковья в настоящее время нет, ситуация держится на особом контроле, сообщил зампред правительства Московской области Георгий Филимонов.
Ранее в Рослесхозе рассказали РИА Новости, что на юге столицы зафиксировали легкое задымление, которое пришло с локализованного пожара в Рязанской области. Как передают корреспонденты агентства, запах гари ощущается в некоторых районах на западе и юго-западе города. Ведущий сотрудник центра погоды "Фобос" Елена Волосюк сообщила РИА Новости, что запах гари в южных районах Москвы и Подмосковья не исчезнет из-за восточного ветра, приносящего воздушные массы из Рязанской области.
"Сейчас в Московской области сложная пожароопасная обстановка, и территории торфяников - под пристальным вниманием лесопожарных служб. Вместе с тем мы постоянно мониторим и отслеживаем развитие ситуации в соседних регионах. Угрозы перехода огня из Рязанской области на территорию Подмосковья сейчас нет. Ситуация на особом контроле", - написал Филимонов в своём Telegram-канале.
Врио губернатора Рязанской области Павел Малков сообщал журналистам, что в регионе действуют четыре очага лесных пожаров, в двух районах введен режим чрезвычайной ситуации. Ранее в среду мэр Москвы Собянин сообщил, что для оказания содействия в локализации возгораний в Рязанской области Москва отправила 240 пожарных и спасателей, а также 78 единиц техники.