https://ria.ru/20220817/pozhar-1810225242.html

Пожары в Рязанской области не угрожают Подмосковью, заявили власти региона

Пожары в Рязанской области не угрожают Подмосковью, заявили власти региона - РИА Новости, 17.08.2022

Пожары в Рязанской области не угрожают Подмосковью, заявили власти региона

Угрозы перехода огня из Рязанской области, где действуют несколько очагов лесных пожаров, на территорию Подмосковья в настоящее время нет, ситуация держится на... РИА Новости, 17.08.2022

2022-08-17T15:05

2022-08-17T15:05

2022-08-17T15:05

россия

происшествия

рязанская область

московская область (подмосковье)

москва

елена волосюк

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МОСКВА, 17 авг - РИА Новости. Угрозы перехода огня из Рязанской области, где действуют несколько очагов лесных пожаров, на территорию Подмосковья в настоящее время нет, ситуация держится на особом контроле, сообщил зампред правительства Московской области Георгий Филимонов.Ранее в Рослесхозе рассказали РИА Новости, что на юге столицы зафиксировали легкое задымление, которое пришло с локализованного пожара в Рязанской области. Как передают корреспонденты агентства, запах гари ощущается в некоторых районах на западе и юго-западе города. Ведущий сотрудник центра погоды "Фобос" Елена Волосюк сообщила РИА Новости, что запах гари в южных районах Москвы и Подмосковья не исчезнет из-за восточного ветра, приносящего воздушные массы из Рязанской области."Сейчас в Московской области сложная пожароопасная обстановка, и территории торфяников - под пристальным вниманием лесопожарных служб. Вместе с тем мы постоянно мониторим и отслеживаем развитие ситуации в соседних регионах. Угрозы перехода огня из Рязанской области на территорию Подмосковья сейчас нет. Ситуация на особом контроле", - написал Филимонов в своём Telegram-канале.Врио губернатора Рязанской области Павел Малков сообщал журналистам, что в регионе действуют четыре очага лесных пожаров, в двух районах введен режим чрезвычайной ситуации. Ранее в среду мэр Москвы Собянин сообщил, что для оказания содействия в локализации возгораний в Рязанской области Москва отправила 240 пожарных и спасателей, а также 78 единиц техники.

https://ria.ru/20220817/vozdukh-1810161900.html

https://ria.ru/20220817/pozhary-1810208976.html

россия

рязанская область

московская область (подмосковье)

москва

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Екатерина Зайцева

Екатерина Зайцева

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Екатерина Зайцева

россия, происшествия, рязанская область, московская область (подмосковье), москва, елена волосюк