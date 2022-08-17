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В Ростовской области потушили крупный природный пожар - РИА Новости, 17.08.2022
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В Ростовской области потушили крупный природный пожар
В Ростовской области потушили крупный природный пожар - РИА Новости, 17.08.2022
В Ростовской области потушили крупный природный пожар
Крупный природный пожар в Усть-Донецком районе Ростовской области полностью потушен, рассказали РИА Новости в пресс-службе МЧС России. РИА Новости, 17.08.2022
2022-08-17T14:59
2022-08-17T14:59
россия
ростовская область
происшествия
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
природные пожары в россии
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МОСКВА, 17 авг - РИА Новости. Крупный природный пожар в Усть-Донецком районе Ростовской области полностью потушен, рассказали РИА Новости в пресс-службе МЧС России.Ранее сообщалось о локализации лесного пожара в Ростовской области на площади 331 гектар.По данным МЧС РФ, к тушению возгорания привлекались 537 человек и 122 единицы техники, в том числе самолеты и вертолеты.
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россия, ростовская область, происшествия, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), природные пожары в россии
Россия, Ростовская область, Происшествия, МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), Природные пожары в России
14:59 17.08.2022
 
В Ростовской области потушили крупный природный пожар

МЧС сообщило о ликвидации крупного природного пожара в Ростовской области

CC BY 4.0 / ГУ МЧС России по Республике Саха (Якутия) / Ликвидация лесного пожара
Ликвидация лесного пожара - РИА Новости, 1920, 17.08.2022
CC BY 4.0 / ГУ МЧС России по Республике Саха (Якутия) /
Ликвидация лесного пожара. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 17 авг - РИА Новости. Крупный природный пожар в Усть-Донецком районе Ростовской области полностью потушен, рассказали РИА Новости в пресс-службе МЧС России.
Ранее сообщалось о локализации лесного пожара в Ростовской области на площади 331 гектар.
"В 14.30 пожар в Ростовской области полностью ликвидирован", - сказал собеседник агентства.
По данным МЧС РФ, к тушению возгорания привлекались 537 человек и 122 единицы техники, в том числе самолеты и вертолеты.
Сотрудники МЧС во время ликвидации пожаров в Рязанской области - РИА Новости, 1920, 17.08.2022
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РоссияРостовская областьПроисшествияМЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)Природные пожары в России
 
 
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