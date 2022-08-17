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В Ростовской области потушили крупный природный пожар

В Ростовской области потушили крупный природный пожар - РИА Новости, 17.08.2022

В Ростовской области потушили крупный природный пожар

Крупный природный пожар в Усть-Донецком районе Ростовской области полностью потушен, рассказали РИА Новости в пресс-службе МЧС России. РИА Новости, 17.08.2022

2022-08-17T14:59

2022-08-17T14:59

2022-08-17T14:59

россия

ростовская область

происшествия

мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)

природные пожары в россии

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МОСКВА, 17 авг - РИА Новости. Крупный природный пожар в Усть-Донецком районе Ростовской области полностью потушен, рассказали РИА Новости в пресс-службе МЧС России.Ранее сообщалось о локализации лесного пожара в Ростовской области на площади 331 гектар.По данным МЧС РФ, к тушению возгорания привлекались 537 человек и 122 единицы техники, в том числе самолеты и вертолеты.

https://ria.ru/20220817/pozhary-1810208976.html

россия

ростовская область

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россия, ростовская область, происшествия, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), природные пожары в россии