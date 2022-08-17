https://ria.ru/20220817/postanovlenie-1810165310.html

Мишустин подписал постановление о кредитах для малого и среднего бизнеса

Мишустин подписал постановление о кредитах для малого и среднего бизнеса - РИА Новости, 17.08.2022

Мишустин подписал постановление о кредитах для малого и среднего бизнеса

Премьер-министр Михаил Мишустин подписал постановление о запуске программы льготного кредитования для малых и средних предприятий, сообщила пресс-служба... РИА Новости, 17.08.2022

2022-08-17T11:17

2022-08-17T11:17

2022-08-17T12:08

экономика

россия

михаил мишустин

корпорация мсп

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МОСКВА, 17 авг - РИА Новости. Премьер-министр Михаил Мишустин подписал постановление о запуске программы льготного кредитования для малых и средних предприятий, сообщила пресс-служба кабмина."Малые и средние предприятия (МСП) смогут получать льготные кредиты на перестройку и развитие производства при действующей ставке Банка России под 4,5% и 3% годовых соответственно", — говорится в сообщении.Так, эти средства можно будет направить на приобретение оборудования, ремонт помещений или запуск производств."В приоритетном порядке льготные кредиты получат малые и средние предприятия, работающие в сфере переработки сельхозпродукции, логистики и гостиничного бизнеса", — добавили в пресс-службе.Срок действия льготной программы составит три года, при этом кредит можно будет взять и на десять лет.Ожидается, что к началу 2023 года объем выданных кредитов достигнет около 50 миллиардов рублей.

https://ria.ru/20220809/kredity-1808442511.html

https://ria.ru/20220817/vklady-1810032298.html

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экономика, россия, михаил мишустин, корпорация мсп