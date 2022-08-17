https://ria.ru/20220817/posolstvo-1810174184.html

Посольство России направило в МИД Армении ноту из-за антироссийских вбросов

Посольство России направило в МИД Армении ноту из-за антироссийских вбросов - РИА Новости, 17.08.2022

Посольство России направило в МИД Армении ноту из-за антироссийских вбросов

Российское посольство направило в МИД Армении ноту протеста из-за публикаций в местных СМИ, в которых Москву обвиняют в причастности к взрыву в Ереване. РИА Новости, 17.08.2022

2022-08-17T11:45

2022-08-17T11:45

2022-08-17T15:09

в мире

ереван

армения

взрыв на рынке в ереване

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ЕРЕВАН, 17 авг — РИА Новости. Российское посольство направило в МИД Армении ноту протеста из-за публикаций в местных СМИ, в которых Москву обвиняют в причастности к взрыву в Ереване.Российская сторона подчеркнула, что рассматривает это как прямую провокацию со стороны политических сил, нацеленную на подрыв российско-армянских союзнических отношений, и ожидает от властей Армении шагов, направленных на пресечение подобных недружественных проявлений.Дипломаты напомнили, что Россия в лице Российско-армянского центра гуманитарного реагирования с первых минут участвовала в ликвидации последствий взрыва и пожара.Взрыв в торговом центре "Сурмалу" прогремел днем 14 августа. По последним данным, погибли 16 человек, 62 получили ранения. Генпрокуратура возбудила уголовное дело о нарушении правил хранения легковоспламеняющихся веществ и правил пожарной безопасности. Официально причина взрыва пока не называлась, но в мэрии Еревана заявляли, что он произошел на складе пиротехнических материалов. В МЧС уточняли, что на территории ТЦ хранилось около четырех тонн пиротехники.

https://ria.ru/20220809/oskvernenie-1808303446.html

ереван

армения

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в мире, ереван, армения, взрыв на рынке в ереване