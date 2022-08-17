Рейтинг@Mail.ru
Посольство России направило в МИД Армении ноту из-за антироссийских вбросов - РИА Новости, 17.08.2022
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20220817/posolstvo-1810174184.html
Посольство России направило в МИД Армении ноту из-за антироссийских вбросов
Посольство России направило в МИД Армении ноту из-за антироссийских вбросов - РИА Новости, 17.08.2022
Посольство России направило в МИД Армении ноту из-за антироссийских вбросов
Российское посольство направило в МИД Армении ноту протеста из-за публикаций в местных СМИ, в которых Москву обвиняют в причастности к взрыву в Ереване. РИА Новости, 17.08.2022
2022-08-17T11:45
2022-08-17T15:09
в мире
ереван
армения
взрыв на рынке в ереване
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/08/0f/1809625736_0:301:3106:2048_1920x0_80_0_0_f2155dc799850275eaf41793c101b919.jpg
ЕРЕВАН, 17 авг — РИА Новости. Российское посольство направило в МИД Армении ноту протеста из-за публикаций в местных СМИ, в которых Москву обвиняют в причастности к взрыву в Ереване.Российская сторона подчеркнула, что рассматривает это как прямую провокацию со стороны политических сил, нацеленную на подрыв российско-армянских союзнических отношений, и ожидает от властей Армении шагов, направленных на пресечение подобных недружественных проявлений.Дипломаты напомнили, что Россия в лице Российско-армянского центра гуманитарного реагирования с первых минут участвовала в ликвидации последствий взрыва и пожара.Взрыв в торговом центре "Сурмалу" прогремел днем 14 августа. По последним данным, погибли 16 человек, 62 получили ранения. Генпрокуратура возбудила уголовное дело о нарушении правил хранения легковоспламеняющихся веществ и правил пожарной безопасности. Официально причина взрыва пока не называлась, но в мэрии Еревана заявляли, что он произошел на складе пиротехнических материалов. В МЧС уточняли, что на территории ТЦ хранилось около четырех тонн пиротехники.
https://ria.ru/20220809/oskvernenie-1808303446.html
ереван
армения
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2022
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/08/0f/1809625736_363:0:3094:2048_1920x0_80_0_0_0944ae15694b6f918571e38945d77075.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, ереван, армения, взрыв на рынке в ереване
В мире, Ереван, Армения, Взрыв на рынке в Ереване
11:45 17.08.2022 (обновлено: 15:09 17.08.2022)
 
Посольство России направило в МИД Армении ноту из-за антироссийских вбросов

Посольство в Ереване направило в МИД Армении ноту из-за ложных обвинений в адрес России

© Sputnik / Андраник Казарян / Перейти в фотобанкПожар на месте взрыва у торгового центра "Сурмалу" в Ереване
Пожар на месте взрыва у торгового центра Сурмалу в Ереване - РИА Новости, 1920, 17.08.2022
© Sputnik / Андраник Казарян
Перейти в фотобанк
Пожар на месте взрыва у торгового центра "Сурмалу" в Ереване
Читать ria.ru в
ЕРЕВАН, 17 авг — РИА Новости. Российское посольство направило в МИД Армении ноту протеста из-за публикаций в местных СМИ, в которых Москву обвиняют в причастности к взрыву в Ереване.
"Возмущены муссируемыми в местном информационном пространстве циничными вбросами, содержащими кощунственные и ложные обвинения в адрес российских структур в причастности к трагедии, произошедшей 14 августа на территории торгового центра "Сурмалу", — говорится в заявлении.
Российская сторона подчеркнула, что рассматривает это как прямую провокацию со стороны политических сил, нацеленную на подрыв российско-армянских союзнических отношений, и ожидает от властей Армении шагов, направленных на пресечение подобных недружественных проявлений.
Дипломаты напомнили, что Россия в лице Российско-армянского центра гуманитарного реагирования с первых минут участвовала в ликвидации последствий взрыва и пожара.
Взрыв в торговом центре "Сурмалу" прогремел днем 14 августа. По последним данным, погибли 16 человек, 62 получили ранения. Генпрокуратура возбудила уголовное дело о нарушении правил хранения легковоспламеняющихся веществ и правил пожарной безопасности. Официально причина взрыва пока не называлась, но в мэрии Еревана заявляли, что он произошел на складе пиротехнических материалов. В МЧС уточняли, что на территории ТЦ хранилось около четырех тонн пиротехники.
Скриншот видео осквернения советского мемориала в земле Бранденбург
9 августа, 13:47
Россия направила ноту протеста в МИД Германии из-за осквернения мемориала
 
В миреЕреванАрменияВзрыв на рынке в Ереване
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2022 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала