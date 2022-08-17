11:45 17.08.2022 (обновлено: 15:09 17.08.2022)
Посольство России направило в МИД Армении ноту из-за антироссийских вбросов
Посольство в Ереване направило в МИД Армении ноту из-за ложных обвинений в адрес России
© Sputnik / Андраник Казарян / Перейти в фотобанкПожар на месте взрыва у торгового центра "Сурмалу" в Ереване
© Sputnik / Андраник Казарян
Пожар на месте взрыва у торгового центра "Сурмалу" в Ереване
ЕРЕВАН, 17 авг — РИА Новости. Российское посольство направило в МИД Армении ноту протеста из-за публикаций в местных СМИ, в которых Москву обвиняют в причастности к взрыву в Ереване.
"Возмущены муссируемыми в местном информационном пространстве циничными вбросами, содержащими кощунственные и ложные обвинения в адрес российских структур в причастности к трагедии, произошедшей 14 августа на территории торгового центра "Сурмалу", — говорится в заявлении.
Российская сторона подчеркнула, что рассматривает это как прямую провокацию со стороны политических сил, нацеленную на подрыв российско-армянских союзнических отношений, и ожидает от властей Армении шагов, направленных на пресечение подобных недружественных проявлений.
Дипломаты напомнили, что Россия в лице Российско-армянского центра гуманитарного реагирования с первых минут участвовала в ликвидации последствий взрыва и пожара.
Взрыв в торговом центре "Сурмалу" прогремел днем 14 августа. По последним данным, погибли 16 человек, 62 получили ранения. Генпрокуратура возбудила уголовное дело о нарушении правил хранения легковоспламеняющихся веществ и правил пожарной безопасности. Официально причина взрыва пока не называлась, но в мэрии Еревана заявляли, что он произошел на складе пиротехнических материалов. В МЧС уточняли, что на территории ТЦ хранилось около четырех тонн пиротехники.