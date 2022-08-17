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Минобороны: в портах Украины все еще заблокированы 53 иностранных судна - РИА Новости, 17.08.2022
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
https://ria.ru/20220817/porty-1810323165.html
Минобороны: в портах Украины все еще заблокированы 53 иностранных судна
Минобороны: в портах Украины все еще заблокированы 53 иностранных судна - РИА Новости, 17.08.2022
Минобороны: в портах Украины все еще заблокированы 53 иностранных судна
В шести портах Украины все еще заблокированы 53 иностранных судна из 14 стран, заявил в среду руководитель Межведомственного координационного штаба Российской... РИА Новости, 17.08.2022
2022-08-17T21:35
2022-08-17T21:35
специальная военная операция на украине
херсон
николаев (украина)
черноморск
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МОСКВА, 17 авг - РИА Новости. В шести портах Украины все еще заблокированы 53 иностранных судна из 14 стран, заявил в среду руководитель Межведомственного координационного штаба Российской Федерации по гуманитарному реагированию – начальник Национального центра управления обороной Российской Федерации генерал-полковник Михаил Мизинцев."В шести портах (Херсон, Николаев, Черноморск, Очаков, Одесса и Южный) остаются заблокированными 53 иностранных судна из 14 государств. В рамках реализации "Инициативы о взаимопонимании по безопасной транспортировке зерна из портов Украины" с 1 августа 2022 года из украинских портов вышло 21 судно, вывезено 563 318 тонн продовольствия, в том числе: 451 481 тонна кукурузы, 50 301 тонна муки, 11 000 тонн сои, 6 000 тонн подсолнечного масла, 41 622 тонны пшеницы, 2 914 тонн подсолнечника", - говорится в заявлении.
https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html
херсон
николаев (украина)
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херсон, николаев (украина), черноморск
Специальная военная операция на Украине, Херсон, Николаев (Украина), Черноморск
21:35 17.08.2022
 
Минобороны: в портах Украины все еще заблокированы 53 иностранных судна

Минобороны сообщило, что в портах Украины остаются заблокированными 53 иностранных судна

© РИА Новости / Денис Петров / Перейти в фотобанкКорабли береговой охраны Украины в Одесском порту
Корабли береговой охраны Украины в Одесском порту - РИА Новости, 1920, 17.08.2022
© РИА Новости / Денис Петров
Перейти в фотобанк
Корабли береговой охраны Украины в Одесском порту. Архивное фото
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МОСКВА, 17 авг - РИА Новости. В шести портах Украины все еще заблокированы 53 иностранных судна из 14 стран, заявил в среду руководитель Межведомственного координационного штаба Российской Федерации по гуманитарному реагированию – начальник Национального центра управления обороной Российской Федерации генерал-полковник Михаил Мизинцев.
"В шести портах (Херсон, Николаев, Черноморск, Очаков, Одесса и Южный) остаются заблокированными 53 иностранных судна из 14 государств. В рамках реализации "Инициативы о взаимопонимании по безопасной транспортировке зерна из портов Украины" с 1 августа 2022 года из украинских портов вышло 21 судно, вывезено 563 318 тонн продовольствия, в том числе: 451 481 тонна кукурузы, 50 301 тонна муки, 11 000 тонн сои, 6 000 тонн подсолнечного масла, 41 622 тонны пшеницы, 2 914 тонн подсолнечника", - говорится в заявлении.
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Специальная военная операция на УкраинеХерсонНиколаев (Украина)Черноморск
 
 
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