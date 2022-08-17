https://ria.ru/20220817/porty-1810323165.html

Минобороны: в портах Украины все еще заблокированы 53 иностранных судна

Минобороны: в портах Украины все еще заблокированы 53 иностранных судна - РИА Новости, 17.08.2022

Минобороны: в портах Украины все еще заблокированы 53 иностранных судна

В шести портах Украины все еще заблокированы 53 иностранных судна из 14 стран, заявил в среду руководитель Межведомственного координационного штаба Российской... РИА Новости, 17.08.2022

2022-08-17T21:35

2022-08-17T21:35

2022-08-17T21:35

специальная военная операция на украине

херсон

николаев (украина)

черноморск

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МОСКВА, 17 авг - РИА Новости. В шести портах Украины все еще заблокированы 53 иностранных судна из 14 стран, заявил в среду руководитель Межведомственного координационного штаба Российской Федерации по гуманитарному реагированию – начальник Национального центра управления обороной Российской Федерации генерал-полковник Михаил Мизинцев."В шести портах (Херсон, Николаев, Черноморск, Очаков, Одесса и Южный) остаются заблокированными 53 иностранных судна из 14 государств. В рамках реализации "Инициативы о взаимопонимании по безопасной транспортировке зерна из портов Украины" с 1 августа 2022 года из украинских портов вышло 21 судно, вывезено 563 318 тонн продовольствия, в том числе: 451 481 тонна кукурузы, 50 301 тонна муки, 11 000 тонн сои, 6 000 тонн подсолнечного масла, 41 622 тонны пшеницы, 2 914 тонн подсолнечника", - говорится в заявлении.

https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html

херсон

николаев (украина)

черноморск

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Евгения Нефедова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Евгения Нефедова

херсон, николаев (украина), черноморск