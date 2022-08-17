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В Москве объявили "оранжевый" уровень погодной опасности из-за жары - РИА Новости, 17.08.2022
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В Москве объявили "оранжевый" уровень погодной опасности из-за жары
В Москве объявили "оранжевый" уровень погодной опасности из-за жары - РИА Новости, 17.08.2022
В Москве объявили "оранжевый" уровень погодной опасности из-за жары
Гидрометцентр объявил в среду "оранжевый" уровень погодной опасности в Москве из-за сильной жары, следует из данных прогностической карты на сайте учреждения. РИА Новости, 17.08.2022
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МОСКВА, 17 авг — РИА Новости. Гидрометцентр объявил в среду "оранжевый" уровень погодной опасности в Москве из-за сильной жары, следует из данных прогностической карты на сайте учреждения."Степень интенсивности опасных явлений: оранжевый — погода опасна", — говорится в сообщении.Предупреждение о сильной жаре до 30-32 градусов в столице действует с 11.00 до 18.00 17 августа.Кроме того, "желтый" уровень опасности объявлен в Москве и Московской области из-за пожарной опасности. Предупреждение действует до 20.00 17 августа.
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москва, московская область (подмосковье)
Москва, Московская область (Подмосковье)
06:45 17.08.2022 (обновлено: 07:00 17.08.2022)
 
В Москве объявили "оранжевый" уровень погодной опасности из-за жары

Гидрометцентр объявил в Москве "оранжевый" уровень погодной опасности из-за сильной жары

© РИА Новости / Владимир Астапкович / Перейти в фотобанкЖаркая погода в Москве
Жаркая погода в Москве - РИА Новости, 1920, 17.08.2022
© РИА Новости / Владимир Астапкович
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Жаркая погода в Москве. Архивное фото
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МОСКВА, 17 авг — РИА Новости. Гидрометцентр объявил в среду "оранжевый" уровень погодной опасности в Москве из-за сильной жары, следует из данных прогностической карты на сайте учреждения.
"Степень интенсивности опасных явлений: оранжевый — погода опасна", — говорится в сообщении.
Предупреждение о сильной жаре до 30-32 градусов в столице действует с 11.00 до 18.00 17 августа.
Кроме того, "желтый" уровень опасности объявлен в Москве и Московской области из-за пожарной опасности. Предупреждение действует до 20.00 17 августа.
 
МоскваМосковская область (Подмосковье)
 
 
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