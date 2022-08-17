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В Подмосковье призвали воздержаться от посещения лесов в ближайшие дни - РИА Новости, 17.08.2022
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Новости Подмосковья
https://ria.ru/20220817/podmoskove-1810158400.html
В Подмосковье призвали воздержаться от посещения лесов в ближайшие дни
В Подмосковье призвали воздержаться от посещения лесов в ближайшие дни - РИА Новости, 17.08.2022
В Подмосковье призвали воздержаться от посещения лесов в ближайшие дни
Комитет лесного хозяйства Московской области призвал граждан воздержаться от посещения лесов в ближайшие дни из-за высокого класса пожарной опасности. РИА Новости, 17.08.2022
2022-08-17T10:45
2022-08-17T10:48
новости подмосковья
московская область (подмосковье)
новости - туризм
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МОСКВА, 17 авг – РИА Новости. Комитет лесного хозяйства Московской области призвал граждан воздержаться от посещения лесов в ближайшие дни из-за высокого класса пожарной опасности.Так, 17 августа IV класс пожарной опасности установлен на большей территории Московской области. В Волоколамском, Клинском, Дмитровском, Талдомском, Сергиево-Посадском, Московское учебно-опытном, Ногинском, Виноградовском, Луховицком, Подольском, Наро-Фоминском, Звенигородском, Бородинском и лесничестве "Русский лес" установлен III класс.В четверг 18 августа на территории Московской области ожидается IV класс пожарной опасности."Соблюдайте правила пожарной безопасности и, по возможности, воздержитесь от посещения лесов", - говорится в Telegram-канале ведомства.
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московская область (подмосковье), новости - туризм
Новости Подмосковья, Московская область (Подмосковье), Новости - Туризм
10:45 17.08.2022 (обновлено: 10:48 17.08.2022)
 

В Подмосковье призвали воздержаться от посещения лесов в ближайшие дни

© РИА Новости / Абрам Штеренберг / Перейти в фотобанкВ березовой роще
В березовой роще - РИА Новости, 1920, 17.08.2022
© РИА Новости / Абрам Штеренберг
Перейти в фотобанк
В березовой роще
Читать ria.ru в
МОСКВА, 17 авг – РИА Новости. Комитет лесного хозяйства Московской области призвал граждан воздержаться от посещения лесов в ближайшие дни из-за высокого класса пожарной опасности.
Так, 17 августа IV класс пожарной опасности установлен на большей территории Московской области. В Волоколамском, Клинском, Дмитровском, Талдомском, Сергиево-Посадском, Московское учебно-опытном, Ногинском, Виноградовском, Луховицком, Подольском, Наро-Фоминском, Звенигородском, Бородинском и лесничестве "Русский лес" установлен III класс.
Знак остановки общественного транспорта - РИА Новости, 1920, 15.08.2022
15 августа, 20:12Новости Подмосковья
В Подмосковье заменили 180 старых остановочных павильонов
В четверг 18 августа на территории Московской области ожидается IV класс пожарной опасности.
"Соблюдайте правила пожарной безопасности и, по возможности, воздержитесь от посещения лесов", - говорится в Telegram-канале ведомства.
 
Новости ПодмосковьяМосковская область (Подмосковье)Новости - Туризм
 
 
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