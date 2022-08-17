https://ria.ru/20220817/podmoskove-1810158400.html

В Подмосковье призвали воздержаться от посещения лесов в ближайшие дни

В Подмосковье призвали воздержаться от посещения лесов в ближайшие дни - РИА Новости, 17.08.2022

В Подмосковье призвали воздержаться от посещения лесов в ближайшие дни

Комитет лесного хозяйства Московской области призвал граждан воздержаться от посещения лесов в ближайшие дни из-за высокого класса пожарной опасности. РИА Новости, 17.08.2022

2022-08-17T10:45

2022-08-17T10:45

2022-08-17T10:48

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новости - туризм

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МОСКВА, 17 авг – РИА Новости. Комитет лесного хозяйства Московской области призвал граждан воздержаться от посещения лесов в ближайшие дни из-за высокого класса пожарной опасности.Так, 17 августа IV класс пожарной опасности установлен на большей территории Московской области. В Волоколамском, Клинском, Дмитровском, Талдомском, Сергиево-Посадском, Московское учебно-опытном, Ногинском, Виноградовском, Луховицком, Подольском, Наро-Фоминском, Звенигородском, Бородинском и лесничестве "Русский лес" установлен III класс.В четверг 18 августа на территории Московской области ожидается IV класс пожарной опасности."Соблюдайте правила пожарной безопасности и, по возможности, воздержитесь от посещения лесов", - говорится в Telegram-канале ведомства.

https://ria.ru/20220815/ostanovki-1809847047.html

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Артем Смирнов

московская область (подмосковье), новости - туризм