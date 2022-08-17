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Донецкий пивзавод обстреляли французскими боеприпасами
Донецкий пивзавод обстреляли французскими боеприпасами - РИА Новости, 17.08.2022
Донецкий пивзавод обстреляли французскими боеприпасами
Донецкий пивоваренный завод был обстрелян боеприпасами французского производства, сообщил журналистам военный эксперт представительства Донецкой Народной... РИА Новости, 17.08.2022
2022-08-17T11:32
2022-08-17T11:32
2022-08-17T11:32
специальная военная операция на украине
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ДОНЕЦК, 17 авг - РИА Новости. Донецкий пивоваренный завод был обстрелян боеприпасами французского производства, сообщил журналистам военный эксперт представительства Донецкой Народной Республики в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК), майор Сергей Переверзев."Десятого августа в 21.45 вооруженные формирования совершили артиллерийский обстрел Донецкого пивзавода... произошла утечка аммиака. На следующий день военные эксперты СЦКК... побывали на месте с целью фиксации очередного преступления Украины. На месте нами были обнаружены осколки французского снаряда калибром 155 миллиметров", - сказал журналистам Переверзев.Артиллерия калибром 155 миллиметров применяется странами НАТО. Также на Украине была разработана и изготовлена в единственном экземпляре колесная самоходная артиллерийская установка "Богдана" под такой калибр. Ранее США поставили Украине дальнобойные гаубицы M-777 калибром 155 миллиметров, украинские войска уже использовали их для обстрела городов, включая Донецк, в результате чего гибли мирные жители.
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в мире, украина, сша, донецк (днр), сцкк, нато
Специальная военная операция на Украине, В мире, Украина, США, Донецк (ДНР), СЦКК, НАТО
Донецкий пивзавод обстреляли французскими боеприпасами
СЦКК: на месте обстрела донецкого пивзавода нашли осколки французского снаряда