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Донецкий пивзавод обстреляли французскими боеприпасами - РИА Новости, 17.08.2022
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
https://ria.ru/20220817/pivzavod-1810170594.html
Донецкий пивзавод обстреляли французскими боеприпасами
Донецкий пивзавод обстреляли французскими боеприпасами - РИА Новости, 17.08.2022
Донецкий пивзавод обстреляли французскими боеприпасами
Донецкий пивоваренный завод был обстрелян боеприпасами французского производства, сообщил журналистам военный эксперт представительства Донецкой Народной... РИА Новости, 17.08.2022
2022-08-17T11:32
2022-08-17T11:32
специальная военная операция на украине
в мире
украина
сша
донецк (днр)
сцкк
нато
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ДОНЕЦК, 17 авг - РИА Новости. Донецкий пивоваренный завод был обстрелян боеприпасами французского производства, сообщил журналистам военный эксперт представительства Донецкой Народной Республики в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК), майор Сергей Переверзев."Десятого августа в 21.45 вооруженные формирования совершили артиллерийский обстрел Донецкого пивзавода... произошла утечка аммиака. На следующий день военные эксперты СЦКК... побывали на месте с целью фиксации очередного преступления Украины. На месте нами были обнаружены осколки французского снаряда калибром 155 миллиметров", - сказал журналистам Переверзев.Артиллерия калибром 155 миллиметров применяется странами НАТО. Также на Украине была разработана и изготовлена в единственном экземпляре колесная самоходная артиллерийская установка "Богдана" под такой калибр. Ранее США поставили Украине дальнобойные гаубицы M-777 калибром 155 миллиметров, украинские войска уже использовали их для обстрела городов, включая Донецк, в результате чего гибли мирные жители.
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украина
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в мире, украина, сша, донецк (днр), сцкк, нато
Специальная военная операция на Украине, В мире, Украина, США, Донецк (ДНР), СЦКК, НАТО
11:32 17.08.2022
 
Донецкий пивзавод обстреляли французскими боеприпасами

СЦКК: на месте обстрела донецкого пивзавода нашли осколки французского снаряда

© РИА Новости / Сергей Батурин / Перейти в фотобанкПоследствия обстрела пивоваренного завода в Донецке, в результате которого произошла утечка аммиака
Последствия обстрела пивоваренного завода в Донецке, в результате которого произошла утечка аммиака - РИА Новости, 1920, 17.08.2022
© РИА Новости / Сергей Батурин
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Последствия обстрела пивоваренного завода в Донецке, в результате которого произошла утечка аммиака. Архивное фото
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ДОНЕЦК, 17 авг - РИА Новости. Донецкий пивоваренный завод был обстрелян боеприпасами французского производства, сообщил журналистам военный эксперт представительства Донецкой Народной Республики в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК), майор Сергей Переверзев.
"Десятого августа в 21.45 вооруженные формирования совершили артиллерийский обстрел Донецкого пивзавода... произошла утечка аммиака. На следующий день военные эксперты СЦКК... побывали на месте с целью фиксации очередного преступления Украины. На месте нами были обнаружены осколки французского снаряда калибром 155 миллиметров", - сказал журналистам Переверзев.
Артиллерия калибром 155 миллиметров применяется странами НАТО. Также на Украине была разработана и изготовлена в единственном экземпляре колесная самоходная артиллерийская установка "Богдана" под такой калибр. Ранее США поставили Украине дальнобойные гаубицы M-777 калибром 155 миллиметров, украинские войска уже использовали их для обстрела городов, включая Донецк, в результате чего гибли мирные жители.
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Специальная военная операция на УкраинеВ миреУкраинаСШАДонецк (ДНР)СЦККНАТО
 
 
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