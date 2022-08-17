https://ria.ru/20220817/pivzavod-1810170594.html

Донецкий пивзавод обстреляли французскими боеприпасами

Донецкий пивзавод обстреляли французскими боеприпасами - РИА Новости, 17.08.2022

Донецкий пивзавод обстреляли французскими боеприпасами

Донецкий пивоваренный завод был обстрелян боеприпасами французского производства, сообщил журналистам военный эксперт представительства Донецкой Народной... РИА Новости, 17.08.2022

2022-08-17T11:32

2022-08-17T11:32

2022-08-17T11:32

специальная военная операция на украине

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сцкк

нато

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ДОНЕЦК, 17 авг - РИА Новости. Донецкий пивоваренный завод был обстрелян боеприпасами французского производства, сообщил журналистам военный эксперт представительства Донецкой Народной Республики в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК), майор Сергей Переверзев."Десятого августа в 21.45 вооруженные формирования совершили артиллерийский обстрел Донецкого пивзавода... произошла утечка аммиака. На следующий день военные эксперты СЦКК... побывали на месте с целью фиксации очередного преступления Украины. На месте нами были обнаружены осколки французского снаряда калибром 155 миллиметров", - сказал журналистам Переверзев.Артиллерия калибром 155 миллиметров применяется странами НАТО. Также на Украине была разработана и изготовлена в единственном экземпляре колесная самоходная артиллерийская установка "Богдана" под такой калибр. Ранее США поставили Украине дальнобойные гаубицы M-777 калибром 155 миллиметров, украинские войска уже использовали их для обстрела городов, включая Донецк, в результате чего гибли мирные жители.

https://ria.ru/20220817/svo-1810128131.html

украина

сша

донецк (днр)

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в мире, украина, сша, донецк (днр), сцкк, нато