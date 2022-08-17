В НАТО приветствовали новый раунд переговоров между Сербией и Косово
Генсек НАТО приветствовал новый раунд переговоров между Сербией и Косово
© AP Photo / Darko VojinovicГраффити с изображением флагов России и Сербии на улице в Митровице, Косово
© AP Photo / Darko Vojinovic
Граффити с изображением флагов России и Сербии на улице в Митровице, Косово. Архивное фото
БРЮССЕЛЬ, 17 авг - РИА Новости. Генсек НАТО Йенс Столтенберг приветствовал намеченный на четверг новый раунд переговоров между Белградом и Пришиной, заявил, что считает диалог единственным путем урегулирования.
"Диалог под эгидой ЕС между Белградом и Приштиной является платформой для поиска решений при соблюдении всех прав всех общин. Я приветствую новый раунд переговоров, намеченный на завтра, призываю все стороны проявить гибкость и конструктивный подход... Диалог - это единственный путь предотвратить эскалацию и насилие", - сказал он на совместной пресс-конференции в Брюсселе с президентом Сербии Александром Вучичем.
Глава дипломатии ЕС Жозеп Боррель сообщил ранее, что на 18 августа намечены переговоры президента Сербии Александра Вучича и премьера самопровозглашенной республики Косово Альбина Курти в Брюсселе. Очередной раунд диалога приветствовали посольства США в Белграде и Приштине.
Ситуация вокруг Косово обострилась из-за планов Приштины с 1 августа запретить въезд в регион машин с сербскими номерами и документами. На севере Косово, где проживает много сербов , произошли беспорядки, в ответ власти самопровозглашенной республики стянули туда полицию. Но после просьбы США власти Косово отложили вступление запрета в силу на месяц. В Белграде этот шаг приветствовали, заявив, что руководство Сербии и власти в Приштине были в шаге от серьезного конфликта, но официальному Белграду удалось сохранить мир.