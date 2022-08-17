https://ria.ru/20220817/peregovory-1810278426.html

В НАТО приветствовали новый раунд переговоров между Сербией и Косово

В НАТО приветствовали новый раунд переговоров между Сербией и Косово - РИА Новости, 17.08.2022

В НАТО приветствовали новый раунд переговоров между Сербией и Косово

Генсек НАТО Йенс Столтенберг приветствовал намеченный на четверг новый раунд переговоров между Белградом и Пришиной, заявил, что считает диалог единственным... РИА Новости, 17.08.2022

2022-08-17T17:38

2022-08-17T17:38

2022-08-17T17:38

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нато

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БРЮССЕЛЬ, 17 авг - РИА Новости. Генсек НАТО Йенс Столтенберг приветствовал намеченный на четверг новый раунд переговоров между Белградом и Пришиной, заявил, что считает диалог единственным путем урегулирования. "Диалог под эгидой ЕС между Белградом и Приштиной является платформой для поиска решений при соблюдении всех прав всех общин. Я приветствую новый раунд переговоров, намеченный на завтра, призываю все стороны проявить гибкость и конструктивный подход... Диалог - это единственный путь предотвратить эскалацию и насилие", - сказал он на совместной пресс-конференции в Брюсселе с президентом Сербии Александром Вучичем. Глава дипломатии ЕС Жозеп Боррель сообщил ранее, что на 18 августа намечены переговоры президента Сербии Александра Вучича и премьера самопровозглашенной республики Косово Альбина Курти в Брюсселе. Очередной раунд диалога приветствовали посольства США в Белграде и Приштине.Ситуация вокруг Косово обострилась из-за планов Приштины с 1 августа запретить въезд в регион машин с сербскими номерами и документами. На севере Косово, где проживает много сербов , произошли беспорядки, в ответ власти самопровозглашенной республики стянули туда полицию. Но после просьбы США власти Косово отложили вступление запрета в силу на месяц. В Белграде этот шаг приветствовали, заявив, что руководство Сербии и власти в Приштине были в шаге от серьезного конфликта, но официальному Белграду удалось сохранить мир.

https://ria.ru/20220817/serbiya-1810265320.html

https://ria.ru/20220817/kosovo-1810265128.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Екатерина Зайцева

в мире, белград (город), косово, приштина, жозеп боррель, альбин курти, евросоюз, нато