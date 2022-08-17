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В НАТО приветствовали новый раунд переговоров между Сербией и Косово - РИА Новости, 17.08.2022
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В НАТО приветствовали новый раунд переговоров между Сербией и Косово
В НАТО приветствовали новый раунд переговоров между Сербией и Косово - РИА Новости, 17.08.2022
В НАТО приветствовали новый раунд переговоров между Сербией и Косово
Генсек НАТО Йенс Столтенберг приветствовал намеченный на четверг новый раунд переговоров между Белградом и Пришиной, заявил, что считает диалог единственным... РИА Новости, 17.08.2022
2022-08-17T17:38
2022-08-17T17:38
в мире
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косово
приштина
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альбин курти
евросоюз
нато
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БРЮССЕЛЬ, 17 авг - РИА Новости. Генсек НАТО Йенс Столтенберг приветствовал намеченный на четверг новый раунд переговоров между Белградом и Пришиной, заявил, что считает диалог единственным путем урегулирования.&nbsp;"Диалог под эгидой ЕС между Белградом и Приштиной является платформой для поиска решений при соблюдении всех прав всех общин. Я приветствую новый раунд переговоров, намеченный на завтра, призываю все стороны проявить гибкость и конструктивный подход... Диалог - это единственный путь предотвратить эскалацию и насилие", - сказал он на совместной пресс-конференции в Брюсселе с президентом Сербии Александром Вучичем.&nbsp;Глава дипломатии ЕС Жозеп Боррель сообщил ранее, что на 18 августа намечены переговоры президента Сербии Александра Вучича и премьера самопровозглашенной республики Косово Альбина Курти в Брюсселе. Очередной раунд диалога приветствовали посольства США в Белграде и Приштине.Ситуация вокруг Косово обострилась из-за планов Приштины с 1 августа запретить въезд в регион машин с сербскими номерами и документами. На севере Косово, где проживает много сербов , произошли беспорядки, в ответ власти самопровозглашенной республики стянули туда полицию. Но после просьбы США власти Косово отложили вступление запрета в силу на месяц. В Белграде этот шаг приветствовали, заявив, что руководство Сербии и власти в Приштине были в шаге от серьезного конфликта, но официальному Белграду удалось сохранить мир.
https://ria.ru/20220817/serbiya-1810265320.html
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в мире, белград (город), косово, приштина, жозеп боррель, альбин курти, евросоюз, нато
В мире, Белград (город), Косово, Приштина, Жозеп Боррель, Альбин Курти, Евросоюз, НАТО
17:38 17.08.2022
 
В НАТО приветствовали новый раунд переговоров между Сербией и Косово

Генсек НАТО приветствовал новый раунд переговоров между Сербией и Косово

© AP Photo / Darko VojinovicГраффити с изображением флагов России и Сербии на улице в Митровице, Косово
Граффити с изображением флагов России и Сербии на улице в Митровице, Косово - РИА Новости, 1920, 17.08.2022
© AP Photo / Darko Vojinovic
Граффити с изображением флагов России и Сербии на улице в Митровице, Косово. Архивное фото
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БРЮССЕЛЬ, 17 авг - РИА Новости. Генсек НАТО Йенс Столтенберг приветствовал намеченный на четверг новый раунд переговоров между Белградом и Пришиной, заявил, что считает диалог единственным путем урегулирования. 
"Диалог под эгидой ЕС между Белградом и Приштиной является платформой для поиска решений при соблюдении всех прав всех общин. Я приветствую новый раунд переговоров, намеченный на завтра, призываю все стороны проявить гибкость и конструктивный подход... Диалог - это единственный путь предотвратить эскалацию и насилие", - сказал он на совместной пресс-конференции в Брюсселе с президентом Сербии Александром Вучичем
Президент Сербии Александр Вучич - РИА Новости, 1920, 17.08.2022
Вчера, 17:04
Вучич заявил, что Сербии не нужны иностранные военные базы
Глава дипломатии ЕС Жозеп Боррель сообщил ранее, что на 18 августа намечены переговоры президента Сербии Александра Вучича и премьера самопровозглашенной республики Косово Альбина Курти в Брюсселе. Очередной раунд диалога приветствовали посольства США в Белграде и Приштине.
Ситуация вокруг Косово обострилась из-за планов Приштины с 1 августа запретить въезд в регион машин с сербскими номерами и документами. На севере Косово, где проживает много сербов , произошли беспорядки, в ответ власти самопровозглашенной республики стянули туда полицию. Но после просьбы США власти Косово отложили вступление запрета в силу на месяц. В Белграде этот шаг приветствовали, заявив, что руководство Сербии и власти в Приштине были в шаге от серьезного конфликта, но официальному Белграду удалось сохранить мир.
Сотрудники полиции Косово - РИА Новости, 1920, 17.08.2022
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В НАТО заявили о готовности принять меры для гарантии безопасности в Косово
 
В миреБелград (город)КосовоПриштинаЖозеп БоррельАльбин КуртиЕвросоюзНАТО
 
 
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