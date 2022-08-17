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Шольц назвал важным прямое общение с Путиным - РИА Новости, 17.08.2022
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
https://ria.ru/20220817/peregovory-1810119750.html
Шольц назвал важным прямое общение с Путиным
Шольц назвал важным прямое общение с Путиным - РИА Новости, 17.08.2022
Шольц назвал важным прямое общение с Путиным
Прямые контакты с президентом России Владимиром Путиным важны, заявил канцлер ФРГ Олаф Шольц в интервью шведской газете Dagens Nyheter. РИА Новости, 17.08.2022
2022-08-17T01:08
2022-08-17T04:21
специальная военная операция на украине
в мире
владимир путин
россия
германия
украина
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МОСКВА, 17 авг — РИА Новости. Прямые контакты с президентом России Владимиром Путиным важны, заявил канцлер ФРГ Олаф Шольц в интервью шведской газете Dagens Nyheter.По словам политика, таким образом он хочет донести до российского лидера позицию Запада по спецоперации на Украине.Кроме того, Шольц добавил, что не считает возможной нормализацию двусторонних отношений с Москвой в "обозримом будущем".Ранее, выступая на большой летней пресс-конференции, канцлер ФРГ высказался о возможности визита Путина в Германию. Шольц заявил, что пока не размышлял об этом, но уточнил что условиями для этого стали бы прекращение специальной военной операции на Украине, а также мирный договор между Москвой и Киевом.Спецоперация на Украине проходит с 24 февраля. По словам президента Владимира Путина, конечная цель — освобождение Донбасса и создание условий, гарантирующих безопасность самой России. Союзные силы уже полностью освободили ЛНР и значительную часть ДНР, включая Волноваху, Мариуполь и Святогорск.
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в мире, владимир путин, россия, германия, украина
Специальная военная операция на Украине, В мире, Владимир Путин, Россия, Германия, Украина
01:08 17.08.2022 (обновлено: 04:21 17.08.2022)
 
Шольц назвал важным прямое общение с Путиным

Канцлер ФРГ Шольц назвал важным прямое общение с президентом России Путиным про Украину

© AP Photo / Martin MeissnerКанцлер Германии Олаф Шольц
Канцлер Германии Олаф Шольц - РИА Новости, 1920, 17.08.2022
© AP Photo / Martin Meissner
Канцлер Германии Олаф Шольц. Архивное фото
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МОСКВА, 17 авг — РИА Новости. Прямые контакты с президентом России Владимиром Путиным важны, заявил канцлер ФРГ Олаф Шольц в интервью шведской газете Dagens Nyheter.
"Как бы трудно это ни было, прямое общение важно, особенно во время кризиса. Я хочу, чтобы наши сообщения дошли до президента России напрямую", — пояснил Шольц.
По словам политика, таким образом он хочет донести до российского лидера позицию Запада по спецоперации на Украине.
Кроме того, Шольц добавил, что не считает возможной нормализацию двусторонних отношений с Москвой в "обозримом будущем".
Ранее, выступая на большой летней пресс-конференции, канцлер ФРГ высказался о возможности визита Путина в Германию. Шольц заявил, что пока не размышлял об этом, но уточнил что условиями для этого стали бы прекращение специальной военной операции на Украине, а также мирный договор между Москвой и Киевом.
Спецоперация на Украине проходит с 24 февраля. По словам президента Владимира Путина, конечная цель — освобождение Донбасса и создание условий, гарантирующих безопасность самой России. Союзные силы уже полностью освободили ЛНР и значительную часть ДНР, включая Волноваху, Мариуполь и Святогорск.
Канцлер Германии Олаф Шольц - РИА Новости, 1920, 15.07.2022
15 июля, 05:50Специальная военная операция на Украине
The Telegraph: Шольца ждет отставка, если он не капитулирует перед Путиным
 
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