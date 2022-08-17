01:08 17.08.2022 (обновлено: 04:21 17.08.2022)
Шольц назвал важным прямое общение с Путиным
Канцлер ФРГ Шольц назвал важным прямое общение с президентом России Путиным про Украину
© AP Photo / Martin MeissnerКанцлер Германии Олаф Шольц
© AP Photo / Martin Meissner
Канцлер Германии Олаф Шольц. Архивное фото
МОСКВА, 17 авг — РИА Новости. Прямые контакты с президентом России Владимиром Путиным важны, заявил канцлер ФРГ Олаф Шольц в интервью шведской газете Dagens Nyheter.
"Как бы трудно это ни было, прямое общение важно, особенно во время кризиса. Я хочу, чтобы наши сообщения дошли до президента России напрямую", — пояснил Шольц.
По словам политика, таким образом он хочет донести до российского лидера позицию Запада по спецоперации на Украине.
Кроме того, Шольц добавил, что не считает возможной нормализацию двусторонних отношений с Москвой в "обозримом будущем".
Ранее, выступая на большой летней пресс-конференции, канцлер ФРГ высказался о возможности визита Путина в Германию. Шольц заявил, что пока не размышлял об этом, но уточнил что условиями для этого стали бы прекращение специальной военной операции на Украине, а также мирный договор между Москвой и Киевом.
Спецоперация на Украине проходит с 24 февраля. По словам президента Владимира Путина, конечная цель — освобождение Донбасса и создание условий, гарантирующих безопасность самой России. Союзные силы уже полностью освободили ЛНР и значительную часть ДНР, включая Волноваху, Мариуполь и Святогорск.