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Шольц назвал важным прямое общение с Путиным

Шольц назвал важным прямое общение с Путиным - РИА Новости, 17.08.2022

Шольц назвал важным прямое общение с Путиным

Прямые контакты с президентом России Владимиром Путиным важны, заявил канцлер ФРГ Олаф Шольц в интервью шведской газете Dagens Nyheter. РИА Новости, 17.08.2022

2022-08-17T01:08

2022-08-17T01:08

2022-08-17T04:21

специальная военная операция на украине

в мире

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МОСКВА, 17 авг — РИА Новости. Прямые контакты с президентом России Владимиром Путиным важны, заявил канцлер ФРГ Олаф Шольц в интервью шведской газете Dagens Nyheter.По словам политика, таким образом он хочет донести до российского лидера позицию Запада по спецоперации на Украине.Кроме того, Шольц добавил, что не считает возможной нормализацию двусторонних отношений с Москвой в "обозримом будущем".Ранее, выступая на большой летней пресс-конференции, канцлер ФРГ высказался о возможности визита Путина в Германию. Шольц заявил, что пока не размышлял об этом, но уточнил что условиями для этого стали бы прекращение специальной военной операции на Украине, а также мирный договор между Москвой и Киевом.Спецоперация на Украине проходит с 24 февраля. По словам президента Владимира Путина, конечная цель — освобождение Донбасса и создание условий, гарантирующих безопасность самой России. Союзные силы уже полностью освободили ЛНР и значительную часть ДНР, включая Волноваху, Мариуполь и Святогорск.

https://ria.ru/20220715/kapitulyatsiya-1802589695.html

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в мире, владимир путин, россия, германия, украина