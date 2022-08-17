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Жительницу Ирпеня подозревают в "отрицании агрессии России" в личной беседе

Жительницу Ирпеня подозревают в "отрицании агрессии России" в личной беседе - РИА Новости, 17.08.2022

Жительницу Ирпеня подозревают в "отрицании агрессии России" в личной беседе

Жительницу города Ирпеня в Киевской области подозревают в "отрицании агрессии России" в беседе по телефону, сообщили в Киевской городской прокуратуре. РИА Новости, 17.08.2022

2022-08-17T21:47

2022-08-17T21:47

2022-08-17T23:29

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МОСКВА, 17 авг — РИА Новости. Жительницу города Ирпеня в Киевской области подозревают в "отрицании агрессии России" в беседе по телефону, сообщили в Киевской городской прокуратуре."Подозреваемая, проживая в Киевской области <...>, в телефонных разговорах с гражданами Украины отрицала факты убийств и насилия в отношении мирного населения Украины со стороны российских военнослужащих, а также совершения ими других преступлений на временно оккупированных территориях", — отмечается на сайте ведомства.В апреле начальник Национального центра управления обороной России генерал-полковник Михаил Мизинцев сообщал, что киевский режим готовит провокацию с постановочными съемками в городе Ирпене в окрестностях украинской столицы для обвинения Москвы.Украинские власти уже не раз прибегали к подобным инсценировкам, с помощью которых пытались обвинить Россию в массовых убийствах. Так, в первые дни апреля украинские и западные СМИ распространили фото и видео из Бучи, на которых, как утверждалось, запечатлены мертвые тела, оставшиеся лежать на улицах города после того, как его покинули российские войска. Многие интернет-пользователи усомнились в достоверности этих материалов.В российском Минобороны публикации назвали провокацией, подчеркнув, что ни один житель Бучи не пострадал от действий российских военных, а все подразделения полностью вышли из города 30 марта. При этом украинские войска круглосуточно обстреливали город из артиллерии, танков и реактивных систем залпового огня.

https://ria.ru/20220730/bucha-1806030822.html

https://ria.ru/20220624/diversii-1797716257.html

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в мире, киевская область, россия, украина, михаил мизинцев