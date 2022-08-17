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В Литве прошли обучение пятьдесят украинских военных - РИА Новости, 17.08.2022
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В Литве прошли обучение пятьдесят украинских военных
В Литве прошли обучение пятьдесят украинских военных - РИА Новости, 17.08.2022
В Литве прошли обучение пятьдесят украинских военных
Пятьдесят украинских военных специалистов закончили обучение в Литве, еще 150 пройдут обучение в октябре, сообщил литовский министр обороны Арвидас Анушаускас. РИА Новости, 17.08.2022
2022-08-17T18:35
2022-08-17T18:36
в мире
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МОСКВА, 17 авг - РИА Новости. Пятьдесят украинских военных специалистов закончили обучение в Литве, еще 150 пройдут обучение в октябре, сообщил литовский министр обороны Арвидас Анушаускас.Ранее министр заявил, что Литва в августе планирует начать пять курсов для украинских военных специалистов по применению западного оружия."Полсотни украинских военных специалистов закончили обучение в Литве в течение последних месяцев, еще около 150 будут проходить обучение в октябре. Эти цифры не включают поддержку, которую наши инструкторы оказывают Великобритании в программах обучения на военных базах", - написал Анушаускас в Twitter.Россия ранее направила странам НАТО ноту из-за поставок вооружений Украине. Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. Во внешнеполитическом ведомстве РФ заявляли, что страны НАТО "играют с огнем", поставляя оружие на Украину. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков отмечал, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует успеху российско-украинских переговоров и будет иметь негативный эффект.Ранее премьер-министр Британии Борис Джонсон предложил запустить масштабную тренировочную операцию для украинских войск с возможностью готовить до 10 тысяч солдат каждые четыре месяца.
https://ria.ru/20220815/pomosch-1809731216.html
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в мире, сергей лавров, борис джонсон, россия, литва, украина, нато
В мире, Сергей Лавров, Борис Джонсон, Россия, Литва, Украина, НАТО
18:35 17.08.2022 (обновлено: 18:36 17.08.2022)
 
В Литве прошли обучение пятьдесят украинских военных

Глава Минобороны Анушаускас: в Литве прошли обучение 50 бойцов ВСУ и пройдут еще 150

© AP Photo / Evgeniy MaloletkaУкраинские военнослужащие
Украинские военнослужащие - РИА Новости, 1920, 17.08.2022
© AP Photo / Evgeniy Maloletka
Украинские военнослужащие . Архивное фото
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МОСКВА, 17 авг - РИА Новости. Пятьдесят украинских военных специалистов закончили обучение в Литве, еще 150 пройдут обучение в октябре, сообщил литовский министр обороны Арвидас Анушаускас.
Ранее министр заявил, что Литва в августе планирует начать пять курсов для украинских военных специалистов по применению западного оружия.
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"Полсотни украинских военных специалистов закончили обучение в Литве в течение последних месяцев, еще около 150 будут проходить обучение в октябре. Эти цифры не включают поддержку, которую наши инструкторы оказывают Великобритании в программах обучения на военных базах", - написал Анушаускас в Twitter.
Россия ранее направила странам НАТО ноту из-за поставок вооружений Украине. Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. Во внешнеполитическом ведомстве РФ заявляли, что страны НАТО "играют с огнем", поставляя оружие на Украину. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков отмечал, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует успеху российско-украинских переговоров и будет иметь негативный эффект.
Ранее премьер-министр Британии Борис Джонсон предложил запустить масштабную тренировочную операцию для украинских войск с возможностью готовить до 10 тысяч солдат каждые четыре месяца.
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В миреСергей ЛавровБорис ДжонсонРоссияЛитваУкраинаНАТО
 
 
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