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Украинские военные обстреляли Петровский район Донецка

Украинские военные обстреляли Петровский район Донецка - РИА Новости, 17.08.2022

Украинские военные обстреляли Петровский район Донецка

Украинские войска выпустили в среду по Петровскому району Донецка 30 мин калибром 120 миллиметров, сообщило представительство Донецкой Народной Республики в... РИА Новости, 17.08.2022

2022-08-17T17:55

2022-08-17T17:55

2022-08-17T17:55

специальная военная операция на украине

в мире

петровский район

донецкая народная республика

донецк (днр)

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ДОНЕЦК, 17 авг - РИА Новости. Украинские войска выпустили в среду по Петровскому району Донецка 30 мин калибром 120 миллиметров, сообщило представительство Донецкой Народной Республики в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня."Зафиксирован обстрел со стороны вооруженных формирований Украины по направлению: 17.15 - н.п. Красногоровка – г. Донецк (Петровский район): выпущено 30 мин калибром 120 миллиметров", - говорится в Telegram-канале представительства.Также в 17.05 был зафиксирован обстрел со стороны украинских войск поселка Зайцево под Горловкой. По нему произвели пять выстрелов из танка.Петровский район Донецка находится на западной окраине столицы ДНР, это самая отдаленная от центра часть города. С 2014 года, когда ДНР провозгласила независимость от Киева, этот район, начиная от линии соприкосновения за городом Марьинка, регулярно подвергается обстрелам со стороны украинских силовиков.

https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html

петровский район

донецкая народная республика

донецк (днр)

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в мире, петровский район, донецкая народная республика, донецк (днр)