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Украинские военные обстреляли Петровский район Донецка
Украинские военные обстреляли Петровский район Донецка - РИА Новости, 17.08.2022
Украинские военные обстреляли Петровский район Донецка
Украинские войска выпустили в среду по Петровскому району Донецка 30 мин калибром 120 миллиметров, сообщило представительство Донецкой Народной Республики в... РИА Новости, 17.08.2022
2022-08-17T17:55
2022-08-17T17:55
2022-08-17T17:55
специальная военная операция на украине
в мире
петровский район
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донецк (днр)
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ДОНЕЦК, 17 авг - РИА Новости. Украинские войска выпустили в среду по Петровскому району Донецка 30 мин калибром 120 миллиметров, сообщило представительство Донецкой Народной Республики в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня."Зафиксирован обстрел со стороны вооруженных формирований Украины по направлению: 17.15 - н.п. Красногоровка – г. Донецк (Петровский район): выпущено 30 мин калибром 120 миллиметров", - говорится в Telegram-канале представительства.Также в 17.05 был зафиксирован обстрел со стороны украинских войск поселка Зайцево под Горловкой. По нему произвели пять выстрелов из танка.Петровский район Донецка находится на западной окраине столицы ДНР, это самая отдаленная от центра часть города. С 2014 года, когда ДНР провозгласила независимость от Киева, этот район, начиная от линии соприкосновения за городом Марьинка, регулярно подвергается обстрелам со стороны украинских силовиков.
https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html
петровский район
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в мире, петровский район, донецкая народная республика, донецк (днр)
Специальная военная операция на Украине, В мире, Петровский район, Донецкая Народная Республика, Донецк (ДНР)
Украинские военные обстреляли Петровский район Донецка
ДНР: ВСУ выпустили по Петровскому району Донецка 30 мин калибра 120 миллиметров