https://ria.ru/20220817/obstrel-1810255249.html
Следователи обследуют дом в Первомайске, пострадавший при обстреле ВСУ
Следователи обследуют дом в Первомайске, пострадавший при обстреле ВСУ - РИА Новости, 17.08.2022
Следователи обследуют дом в Первомайске, пострадавший при обстреле ВСУ
Сотрудники Следственного комитета Российской Федерации осматривают место обстрела из реактивной системы залпового огня (РСЗО) HIMARS в городе Первомайск... РИА Новости, 17.08.2022
2022-08-17T16:38
2022-08-17T16:38
2022-08-17T17:18
специальная военная операция на украине
в мире
первомайск
генеральная прокуратура рф
луганская народная республика
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ЛУГАНСК, 17 авг - РИА Новости. Сотрудники Следственного комитета Российской Федерации осматривают место обстрела из реактивной системы залпового огня (РСЗО) HIMARS в городе Первомайск Луганской Народной республики, который был осуществлен ранее украинскими войсками, рассказал РИА Новости представитель ведомства.Ранее в представительстве ЛНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня заявили об ударе украинских войск из РСЗО HIMARS по городу Первомайску. По данным Генпрокуратуры ЛНР, один человек погиб, еще трое, в том числе ребенок, пострадали."Следователи Следственного комитета Российской Федерации проводят осмотр места происшествия в городе Первомайск. Осмотру подлежит девятиэтажный многоквартирный жилой дом", - рассказал РИА Новости представитель ведомства.Он уточнил, что следователи фиксируют повреждения здания, а также в ходе осмотра изымаются поражающие элементы боеприпасов, которыми был нанесен удар. "В случае обнаружения, они (осколки – ред.) будут направлены на экспертизу для определения характеристики снарядов", - добавил собеседник агентства.
https://ria.ru/20220816/obstrel-1810062739.html
первомайск
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Кадры с места удара ВСУ ракетой HIMARS по жилому дому в Первомайске
Сотрудники Следственного комитета Российской Федерации осматривают место обстрела из реактивной системы залпового огня (РСЗО) HIMARS в городе Первомайск Луганской Народной республики, который был осуществлен ранее украинскими войсками, рассказал РИА Новости представитель ведомства.
2022-08-17T16:38
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в мире, первомайск, генеральная прокуратура рф, луганская народная республика
Специальная военная операция на Украине, В мире, Первомайск, Генеральная прокуратура РФ, Луганская Народная Республика
16:38 17.08.2022 (обновлено: 17:18 17.08.2022)
Следователи обследуют дом в Первомайске, пострадавший при обстреле ВСУ
Следователи СК России обследуют место обстрела из HIMARS в Первомайске со стороны ВСУ