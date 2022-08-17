https://ria.ru/20220817/obstrel-1810255249.html

Следователи обследуют дом в Первомайске, пострадавший при обстреле ВСУ

Следователи обследуют дом в Первомайске, пострадавший при обстреле ВСУ - РИА Новости, 17.08.2022

Следователи обследуют дом в Первомайске, пострадавший при обстреле ВСУ

Сотрудники Следственного комитета Российской Федерации осматривают место обстрела из реактивной системы залпового огня (РСЗО) HIMARS в городе Первомайск... РИА Новости, 17.08.2022

2022-08-17T16:38

2022-08-17T16:38

2022-08-17T17:18

специальная военная операция на украине

в мире

первомайск

генеральная прокуратура рф

луганская народная республика

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ЛУГАНСК, 17 авг - РИА Новости. Сотрудники Следственного комитета Российской Федерации осматривают место обстрела из реактивной системы залпового огня (РСЗО) HIMARS в городе Первомайск Луганской Народной республики, который был осуществлен ранее украинскими войсками, рассказал РИА Новости представитель ведомства.Ранее в представительстве ЛНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня заявили об ударе украинских войск из РСЗО HIMARS по городу Первомайску. По данным Генпрокуратуры ЛНР, один человек погиб, еще трое, в том числе ребенок, пострадали."Следователи Следственного комитета Российской Федерации проводят осмотр места происшествия в городе Первомайск. Осмотру подлежит девятиэтажный многоквартирный жилой дом", - рассказал РИА Новости представитель ведомства.Он уточнил, что следователи фиксируют повреждения здания, а также в ходе осмотра изымаются поражающие элементы боеприпасов, которыми был нанесен удар. "В случае обнаружения, они (осколки – ред.) будут направлены на экспертизу для определения характеристики снарядов", - добавил собеседник агентства.

https://ria.ru/20220816/obstrel-1810062739.html

первомайск

луганская народная республика

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Кадры с места удара ВСУ ракетой HIMARS по жилому дому в Первомайске Сотрудники Следственного комитета Российской Федерации осматривают место обстрела из реактивной системы залпового огня (РСЗО) HIMARS в городе Первомайск Луганской Народной республики, который был осуществлен ранее украинскими войсками, рассказал РИА Новости представитель ведомства. 2022-08-17T16:38 true PT0M55S

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в мире, первомайск, генеральная прокуратура рф, луганская народная республика