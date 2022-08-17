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Украинские военные обстреляли четыре района Донецка - РИА Новости, 17.08.2022
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Специальная военная операция на Украине
https://ria.ru/20220817/obstrel-1810211764.html
Украинские военные обстреляли четыре района Донецка
Украинские военные обстреляли четыре района Донецка - РИА Новости, 17.08.2022
Украинские военные обстреляли четыре района Донецка
Украинские войска за полтора часа выпустили по четырем районам Донецка 16 снарядов калибром 152 и 155 миллиметров, сообщило представительство Донецкой Народной... РИА Новости, 17.08.2022
2022-08-17T14:05
2022-08-17T14:05
специальная военная операция на украине
в мире
донецк (днр)
нато
украина
петровский район
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ДОНЕЦК, 17 авг - РИА Новости. Украинские войска за полтора часа выпустили по четырем районам Донецка 16 снарядов калибром 152 и 155 миллиметров, сообщило представительство Донецкой Народной Республики в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня."Зафиксирован обстрел со стороны вооруженных формирований Украины по направлению: 12.15 - н.п. Новомихайловка – г. Донецк (Петровский район): выпущено шесть снарядов калибром 152 миллиметра; 12.53 - н.п. Новомихайловка – г. Донецк (Петровский район): выпущено три снаряда калибром 152 миллиметра; 13.20 - н.п. Красногоровка – г. Донецк (Кировский и Куйбышевский районы): выпущено четыре снаряда калибром 155 миллиметров; 13.44 - н.п. Орловка – г. Донецк (Киевский район): выпущено три снаряда калибром 152 миллиметра", - говорится в сообщениях в Telegram-канале представительства.Артиллерия калибром 155 миллиметров применяется странами НАТО. Также на Украине была разработана и изготовлена в единственном экземпляре колесная самоходная артиллерийская установка "Богдана" под такой калибр. Ранее США поставили Украине дальнобойные гаубицы M-777 калибром 155 миллиметров, украинские войска уже использовали их для обстрела городов, включая Донецк, в результате чего гибли мирные жители.
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донецк (днр)
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в мире, донецк (днр), нато, украина, петровский район
Специальная военная операция на Украине, В мире, Донецк (ДНР), НАТО, Украина, Петровский район
14:05 17.08.2022
 
Украинские военные обстреляли четыре района Донецка

ДНР: украинские военные выпустили 16 снарядов по четырем районам Донецка

© Фото : Штаб территориальной обороны ДНРПоследствия обстрела Кировского района Донецка
Последствия обстрела Кировского района Донецка - РИА Новости, 1920, 17.08.2022
© Фото : Штаб территориальной обороны ДНР
Последствия обстрела Кировского района Донецка. Архивное фото
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ДОНЕЦК, 17 авг - РИА Новости. Украинские войска за полтора часа выпустили по четырем районам Донецка 16 снарядов калибром 152 и 155 миллиметров, сообщило представительство Донецкой Народной Республики в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня.
"Зафиксирован обстрел со стороны вооруженных формирований Украины по направлению: 12.15 - н.п. Новомихайловка – г. Донецк (Петровский район): выпущено шесть снарядов калибром 152 миллиметра; 12.53 - н.п. Новомихайловка – г. Донецк (Петровский район): выпущено три снаряда калибром 152 миллиметра; 13.20 - н.п. Красногоровка – г. Донецк (Кировский и Куйбышевский районы): выпущено четыре снаряда калибром 155 миллиметров; 13.44 - н.п. Орловка – г. Донецк (Киевский район): выпущено три снаряда калибром 152 миллиметра", - говорится в сообщениях в Telegram-канале представительства.
Артиллерия калибром 155 миллиметров применяется странами НАТО. Также на Украине была разработана и изготовлена в единственном экземпляре колесная самоходная артиллерийская установка "Богдана" под такой калибр. Ранее США поставили Украине дальнобойные гаубицы M-777 калибром 155 миллиметров, украинские войска уже использовали их для обстрела городов, включая Донецк, в результате чего гибли мирные жители.
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
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Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
 
Специальная военная операция на УкраинеВ миреДонецк (ДНР)НАТОУкраинаПетровский район
 
 
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