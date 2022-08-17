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Украинские военные обстреляли четыре района Донецка
Украинские военные обстреляли четыре района Донецка - РИА Новости, 17.08.2022
Украинские военные обстреляли четыре района Донецка
Украинские войска за полтора часа выпустили по четырем районам Донецка 16 снарядов калибром 152 и 155 миллиметров, сообщило представительство Донецкой Народной... РИА Новости, 17.08.2022
2022-08-17T14:05
2022-08-17T14:05
2022-08-17T14:05
специальная военная операция на украине
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петровский район
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ДОНЕЦК, 17 авг - РИА Новости. Украинские войска за полтора часа выпустили по четырем районам Донецка 16 снарядов калибром 152 и 155 миллиметров, сообщило представительство Донецкой Народной Республики в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня."Зафиксирован обстрел со стороны вооруженных формирований Украины по направлению: 12.15 - н.п. Новомихайловка – г. Донецк (Петровский район): выпущено шесть снарядов калибром 152 миллиметра; 12.53 - н.п. Новомихайловка – г. Донецк (Петровский район): выпущено три снаряда калибром 152 миллиметра; 13.20 - н.п. Красногоровка – г. Донецк (Кировский и Куйбышевский районы): выпущено четыре снаряда калибром 155 миллиметров; 13.44 - н.п. Орловка – г. Донецк (Киевский район): выпущено три снаряда калибром 152 миллиметра", - говорится в сообщениях в Telegram-канале представительства.Артиллерия калибром 155 миллиметров применяется странами НАТО. Также на Украине была разработана и изготовлена в единственном экземпляре колесная самоходная артиллерийская установка "Богдана" под такой калибр. Ранее США поставили Украине дальнобойные гаубицы M-777 калибром 155 миллиметров, украинские войска уже использовали их для обстрела городов, включая Донецк, в результате чего гибли мирные жители.
https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html
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в мире, донецк (днр), нато, украина, петровский район
Специальная военная операция на Украине, В мире, Донецк (ДНР), НАТО, Украина, Петровский район
Украинские военные обстреляли четыре района Донецка
ДНР: украинские военные выпустили 16 снарядов по четырем районам Донецка