https://ria.ru/20220817/obstrel-1810147763.html

Украинские военные обстреляли четыре населенных пункта в ДНР

Украинские военные обстреляли четыре населенных пункта в ДНР - РИА Новости, 17.08.2022

Украинские военные обстреляли четыре населенных пункта в ДНР

Украинские войска за полчаса обстреляли Макеевку, Горловку, Широкую Балку и Зайцево (южное) в ДНР, выпустив более 40 тяжелых снарядов и мин, в том числе... РИА Новости, 17.08.2022

2022-08-17T10:02

2022-08-17T10:02

2022-08-17T10:02

специальная военная операция на украине

в мире

горловка

макеевка

стирол

донецкая народная республика

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ДОНЕЦК, 17 авг – РИА Новости. Украинские войска за полчаса обстреляли Макеевку, Горловку, Широкую Балку и Зайцево (южное) в ДНР, выпустив более 40 тяжелых снарядов и мин, в том числе "натовского" калибра 155 миллиметров, сообщает представительство Донецкой Народной Республики в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня."Зафиксированы обстрелы со стороны вооруженных формирований Украины по направлениям: 08:55 (совпадает с мск) – населенный пункт Орловка – населенный пункт Макеевка (Червоногвардейский район): выпущено 3 снаряда калибром 155 мм; 08:45 – населенный пункт Новгородское – населенный пункт Широкая Балка: выпущено 4 мины калибром 120 мм", - говорится в сообщении в Telegram-канале ведомства.По данным представительства, Горловку украинские войска обстреляли в 8.50 и 8.55, выпустив по Никитовскому и Калининскому районам девять снарядов калибром 152 миллиметра. В 9.00 и 9.15 под огонь попало Зайцево (южное), расположенное на окраине Горловки, по нему было выпущено 15 снарядов калибром 122 миллиметра и 10 снарядов калибром 152 миллиметра.Горловка расположена в 50 километрах севернее Донецка, в городе находятся химический концерн "Стирол" и угледобывающие предприятия. Горловка - один из крупнейших населенных пунктов ДНР, под контролем республики находится с 2014 года. До начала конфликта в Донбассе население Горловки насчитывало более 250 тысяч человек. Наиболее частым обстрелам здесь подвергаются расположенные на окраинах поселок Зайцево и поселки шахт имени Гагарина и "6/7".Макеевка - город-спутник Донецка, с северо-востока прилегает к столице ДНР.

https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html

горловка

макеевка

донецкая народная республика

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в мире, горловка, макеевка, стирол, донецкая народная республика