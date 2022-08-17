https://ria.ru/20220817/obligatsii-1810279689.html
FT: европейские банки возобновили торговлю российскими облигациями
FT: европейские банки возобновили торговлю российскими облигациями - РИА Новости, 17.08.2022
FT: европейские банки возобновили торговлю российскими облигациями
Европейские банки возобновили торговлю российскими облигациями после того, как в прошлом месяце Министерство финансов США позволило инвесторам начать закрытие... РИА Новости, 17.08.2022
2022-08-17T17:43
2022-08-17T17:43
2022-08-17T21:20
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МОСКВА, 17 авг — РИА Новости. Европейские банки возобновили торговлю российскими облигациями после того, как в прошлом месяце Министерство финансов США позволило инвесторам начать закрытие позиций, сообщили Financial Times.По данным источников издания, другие банки, в том числе Credit Suisse и HSBC, до сих пор не приняли решения о повторном выходе на российский долговой рынок из-за высоких рисков.Руководство банков отказалось давать комментарии по данному вопросу.После начала специальной военной операции по денацификации и демилитаризации Украины Запад усилил санкционное давление на Москву. Ограничительные меры прежде всего затронули банковский сектор и высокотехнологичную продукцию. Многие бренды объявили об уходе из России.Президент Владимир Путин подчеркивал, что политика сдерживания и ослабления России — это долгосрочная стратегия Запада, а санкции нанесли серьезный удар по всей мировой экономике. По его словам, основная цель США и Европы — ухудшить жизнь миллионов людей.
https://ria.ru/20220817/evropa-1810123689.html
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РИА Новости
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
экономика, сша, россия, украина, европа, облигации, в мире
Экономика, США, Россия, Украина, Европа, Облигации, В мире
17:43 17.08.2022 (обновлено: 21:20 17.08.2022)
FT: европейские банки возобновили торговлю российскими облигациями
Financial Times: европейские банки возобновили торговлю российскими облигациями