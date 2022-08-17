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FT: европейские банки возобновили торговлю российскими облигациями - РИА Новости, 17.08.2022
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FT: европейские банки возобновили торговлю российскими облигациями
FT: европейские банки возобновили торговлю российскими облигациями - РИА Новости, 17.08.2022
FT: европейские банки возобновили торговлю российскими облигациями
Европейские банки возобновили торговлю российскими облигациями после того, как в прошлом месяце Министерство финансов США позволило инвесторам начать закрытие... РИА Новости, 17.08.2022
2022-08-17T17:43
2022-08-17T21:20
экономика
сша
россия
украина
европа
облигации
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МОСКВА, 17 авг — РИА Новости. Европейские банки возобновили торговлю российскими облигациями после того, как в прошлом месяце Министерство финансов США позволило инвесторам начать закрытие позиций, сообщили Financial Times.По данным источников издания, другие банки, в том числе Credit Suisse и HSBC, до сих пор не приняли решения о повторном выходе на российский долговой рынок из-за высоких рисков.Руководство банков отказалось давать комментарии по данному вопросу.После начала специальной военной операции по денацификации и демилитаризации Украины Запад усилил санкционное давление на Москву. Ограничительные меры прежде всего затронули банковский сектор и высокотехнологичную продукцию. Многие бренды объявили об уходе из России.Президент Владимир Путин подчеркивал, что политика сдерживания и ослабления России — это долгосрочная стратегия Запада, а санкции нанесли серьезный удар по всей мировой экономике. По его словам, основная цель США и Европы — ухудшить жизнь миллионов людей.
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экономика, сша, россия, украина, европа, облигации, в мире
Экономика, США, Россия, Украина, Европа, Облигации, В мире
17:43 17.08.2022 (обновлено: 21:20 17.08.2022)
 
FT: европейские банки возобновили торговлю российскими облигациями

Financial Times: европейские банки возобновили торговлю российскими облигациями

© РИА Новости / Нина Зотина / Перейти в фотобанкДенежные купюры и монеты евро
Денежные купюры и монеты евро - РИА Новости, 1920, 17.08.2022
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МОСКВА, 17 авг — РИА Новости. Европейские банки возобновили торговлю российскими облигациями после того, как в прошлом месяце Министерство финансов США позволило инвесторам начать закрытие позиций, сообщили Financial Times.

"Согласно данным специалистов, знакомых с ситуацией, UBS, Barclays и Deutsche Bank вновь разрешили клиентам продавать российские долговые обязательства в соответствии с аналогичными шагами JPMorgan, Bank of America, Jefferies и Citigroup", — отметила газета.

По данным источников издания, другие банки, в том числе Credit Suisse и HSBC, до сих пор не приняли решения о повторном выходе на российский долговой рынок из-за высоких рисков.
Руководство банков отказалось давать комментарии по данному вопросу.
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