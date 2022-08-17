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Задержанные украинские наводчики "вели себя как школьники", заявили власти - РИА Новости, 17.08.2022
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
https://ria.ru/20220817/navodchiki-1810311846.html
Задержанные украинские наводчики "вели себя как школьники", заявили власти
Задержанные украинские наводчики "вели себя как школьники", заявили власти - РИА Новости, 17.08.2022
Задержанные украинские наводчики "вели себя как школьники", заявили власти
Наводчики украинских войск, задержанные в Энергодаре, сами жили в этом городе, а при задержании заявили, что "думали, обойдется", рассказал член главного совета РИА Новости, 17.08.2022
2022-08-17T20:16
2022-08-17T20:54
специальная военная операция на украине
энергодар
запорожская аэс
владимир рогов
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МОСКВА, 17 авг - РИА Новости. Наводчики украинских войск, задержанные в Энергодаре, сами жили в этом городе, а при задержании заявили, что "думали, обойдется", рассказал член главного совета администрации Запорожской области Владимир Рогов.Ранее в МВД региона сообщили, что в Энергодаре задержаны двое наводчиков артиллерии украинских войск, они оба работали на АЭС. Задержанным грозит от 10 лет до пожизненного срока."Они, будучи работниками Запорожской АЭС и живя в Энергодаре, тем не менее, наводили удары по территории своего родного города и по территории атомной электростанции. При задержании они начали блеять, вести себя как школьники провинившиеся: "я не я", "я думал, что обойдется", "я ни при чем". Естественно, сейчас ими занимаются следственные органы", - сказал Рогов в эфире телеканала "Россия 1".
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энергодар, запорожская аэс, владимир рогов, запорожская область
Специальная военная операция на Украине, Энергодар, Запорожская АЭС, Владимир Рогов, Запорожская область
20:16 17.08.2022 (обновлено: 20:54 17.08.2022)
 
Задержанные украинские наводчики "вели себя как школьники", заявили власти

ВГА Запорожской области: задержанные наводчики из Энергодара думали, что "обойдется"

© РИА Новости / Константин Михальчевский / Перейти в фотобанкВоеннослужащий РФ на территории Запорожской атомной электростанции
Военнослужащий РФ на территории Запорожской атомной электростанции - РИА Новости, 1920, 17.08.2022
© РИА Новости / Константин Михальчевский
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Военнослужащий РФ на территории Запорожской атомной электростанции. Архивное фото
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МОСКВА, 17 авг - РИА Новости. Наводчики украинских войск, задержанные в Энергодаре, сами жили в этом городе, а при задержании заявили, что "думали, обойдется", рассказал член главного совета администрации Запорожской области Владимир Рогов.
Ранее в МВД региона сообщили, что в Энергодаре задержаны двое наводчиков артиллерии украинских войск, они оба работали на АЭС. Задержанным грозит от 10 лет до пожизненного срока.
"Они, будучи работниками Запорожской АЭС и живя в Энергодаре, тем не менее, наводили удары по территории своего родного города и по территории атомной электростанции. При задержании они начали блеять, вести себя как школьники провинившиеся: "я не я", "я думал, что обойдется", "я ни при чем". Естественно, сейчас ими занимаются следственные органы", - сказал Рогов в эфире телеканала "Россия 1".
Вид на Запорожскую АЭС в Энергодаре - РИА Новости, 1920, 17.08.2022
Вчера, 18:24
Украинские войска открыли массированный огонь по Энергодару
 
Специальная военная операция на УкраинеЭнергодарЗапорожская АЭСВладимир РоговЗапорожская область
 
 
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