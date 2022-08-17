https://ria.ru/20220817/nagrada-1810306844.html
Замглавы МВД наградил трех полицейских, отличившихся в спецоперации
Замглавы МВД наградил трех полицейских, отличившихся в спецоперации - РИА Новости, 17.08.2022
Замглавы МВД наградил трех полицейских, отличившихся в спецоперации
Замминистра МВД России Владимир Кубышко вручил награды троим чеченским полицейским из полка имени Ахмата Кадырова, отличившимся в ходе спецоперации на Украине,... РИА Новости, 17.08.2022
2022-08-17T19:46
2022-08-17T19:46
2022-08-17T19:46
специальная военная операция на украине
ахмат кадыров (политик)
владимир колокольцев
россия
москва
министерство внутренних дел рф (мвд россии)
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МОСКВА, 17 авг - РИА Новости. Замминистра МВД России Владимир Кубышко вручил награды троим чеченским полицейским из полка имени Ахмата Кадырова, отличившимся в ходе спецоперации на Украине, сообщает пресс-центр МВД РФ."По поручению Министра внутренних дел Российской Федерации генерала полиции Российской Федерации Владимира Колокольцева его заместитель генерал-лейтенант полиции Владимир Кубышко вручил государственные награды сотрудникам полиции Чеченской Республики, проявившим мужество, отвагу и самоотверженность в ходе специальной военной операции",- говорится в сообщении.Отмечается, что медалей ордена "За заслуги перед Отечеством" II степени удостоены полицейские спецполка полиции имени Героя России Ахмата Кадырова Бекхан Гайрбеков и Ислам Хайдаев. Медалью "За отвагу" награжден командир спецполка Анзор Цуригов.Награждение проходило в главном клиническом госпитале МВД России в Москве.
https://ria.ru/20220812/nagrada-1809065359.html
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ахмат кадыров (политик), владимир колокольцев, россия, москва, министерство внутренних дел рф (мвд россии)
Специальная военная операция на Украине, Ахмат Кадыров (политик), Владимир Колокольцев, Россия, Москва, Министерство внутренних дел РФ (МВД России)
Замглавы МВД наградил трех полицейских, отличившихся в спецоперации
Замглавы МВД наградил трех полицейских полка Ахмата Кадырова, отличившихся в спецоперации