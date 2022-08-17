https://ria.ru/20220817/nagrada-1810306844.html

Замглавы МВД наградил трех полицейских, отличившихся в спецоперации

Замглавы МВД наградил трех полицейских, отличившихся в спецоперации - РИА Новости, 17.08.2022

Замглавы МВД наградил трех полицейских, отличившихся в спецоперации

Замминистра МВД России Владимир Кубышко вручил награды троим чеченским полицейским из полка имени Ахмата Кадырова, отличившимся в ходе спецоперации на Украине,... РИА Новости, 17.08.2022

2022-08-17T19:46

2022-08-17T19:46

2022-08-17T19:46

специальная военная операция на украине

ахмат кадыров (политик)

владимир колокольцев

россия

москва

министерство внутренних дел рф (мвд россии)

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МОСКВА, 17 авг - РИА Новости. Замминистра МВД России Владимир Кубышко вручил награды троим чеченским полицейским из полка имени Ахмата Кадырова, отличившимся в ходе спецоперации на Украине, сообщает пресс-центр МВД РФ."По поручению Министра внутренних дел Российской Федерации генерала полиции Российской Федерации Владимира Колокольцева его заместитель генерал-лейтенант полиции Владимир Кубышко вручил государственные награды сотрудникам полиции Чеченской Республики, проявившим мужество, отвагу и самоотверженность в ходе специальной военной операции",- говорится в сообщении.Отмечается, что медалей ордена "За заслуги перед Отечеством" II степени удостоены полицейские спецполка полиции имени Героя России Ахмата Кадырова Бекхан Гайрбеков и Ислам Хайдаев. Медалью "За отвагу" награжден командир спецполка Анзор Цуригов.Награждение проходило в главном клиническом госпитале МВД России в Москве.

https://ria.ru/20220812/nagrada-1809065359.html

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ахмат кадыров (политик), владимир колокольцев, россия, москва, министерство внутренних дел рф (мвд россии)