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Замглавы МВД наградил трех полицейских, отличившихся в спецоперации - РИА Новости, 17.08.2022
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
https://ria.ru/20220817/nagrada-1810306844.html
Замглавы МВД наградил трех полицейских, отличившихся в спецоперации
Замглавы МВД наградил трех полицейских, отличившихся в спецоперации - РИА Новости, 17.08.2022
Замглавы МВД наградил трех полицейских, отличившихся в спецоперации
Замминистра МВД России Владимир Кубышко вручил награды троим чеченским полицейским из полка имени Ахмата Кадырова, отличившимся в ходе спецоперации на Украине,... РИА Новости, 17.08.2022
2022-08-17T19:46
2022-08-17T19:46
специальная военная операция на украине
ахмат кадыров (политик)
владимир колокольцев
россия
москва
министерство внутренних дел рф (мвд россии)
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МОСКВА, 17 авг - РИА Новости. Замминистра МВД России Владимир Кубышко вручил награды троим чеченским полицейским из полка имени Ахмата Кадырова, отличившимся в ходе спецоперации на Украине, сообщает пресс-центр МВД РФ."По поручению Министра внутренних дел Российской Федерации генерала полиции Российской Федерации Владимира Колокольцева его заместитель генерал-лейтенант полиции Владимир Кубышко вручил государственные награды сотрудникам полиции Чеченской Республики, проявившим мужество, отвагу и самоотверженность в ходе специальной военной операции",- говорится в сообщении.Отмечается, что медалей ордена "За заслуги перед Отечеством" II степени удостоены полицейские спецполка полиции имени Героя России Ахмата Кадырова Бекхан Гайрбеков и Ислам Хайдаев. Медалью "За отвагу" награжден командир спецполка Анзор Цуригов.Награждение проходило в главном клиническом госпитале МВД России в Москве.
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ахмат кадыров (политик), владимир колокольцев, россия, москва, министерство внутренних дел рф (мвд россии)
Специальная военная операция на Украине, Ахмат Кадыров (политик), Владимир Колокольцев, Россия, Москва, Министерство внутренних дел РФ (МВД России)
19:46 17.08.2022
 
Замглавы МВД наградил трех полицейских, отличившихся в спецоперации

Замглавы МВД наградил трех полицейских полка Ахмата Кадырова, отличившихся в спецоперации

© Фото : МВД МедиаСотрудники полиции Чеченской Республики, получившие государственные награды за самоотверженность в ходе специальной военной операции
Сотрудники полиции Чеченской Республики, получившие государственные награды за самоотверженность в ходе специальной военной операции - РИА Новости, 1920, 17.08.2022
© Фото : МВД Медиа
Сотрудники полиции Чеченской Республики, получившие государственные награды за самоотверженность в ходе специальной военной операции
Читать ria.ru в
МОСКВА, 17 авг - РИА Новости. Замминистра МВД России Владимир Кубышко вручил награды троим чеченским полицейским из полка имени Ахмата Кадырова, отличившимся в ходе спецоперации на Украине, сообщает пресс-центр МВД РФ.
"По поручению Министра внутренних дел Российской Федерации генерала полиции Российской Федерации Владимира Колокольцева его заместитель генерал-лейтенант полиции Владимир Кубышко вручил государственные награды сотрудникам полиции Чеченской Республики, проявившим мужество, отвагу и самоотверженность в ходе специальной военной операции",- говорится в сообщении.
Отмечается, что медалей ордена "За заслуги перед Отечеством" II степени удостоены полицейские спецполка полиции имени Героя России Ахмата Кадырова Бекхан Гайрбеков и Ислам Хайдаев. Медалью "За отвагу" награжден командир спецполка Анзор Цуригов.
Награждение проходило в главном клиническом госпитале МВД России в Москве.
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12 августа, 10:16Специальная военная операция на Украине
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Специальная военная операция на УкраинеАхмат Кадыров (политик)Владимир КолокольцевРоссияМоскваМинистерство внутренних дел РФ (МВД России)
 
 
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