https://ria.ru/20220817/moshenniki-1810205255.html
В Подмосковье задержали мошенников, обманувших людей при замене труб
В Подмосковье задержали мошенников, обманувших людей при замене труб - РИА Новости, 17.08.2022
В Подмосковье задержали мошенников, обманувших людей при замене труб
Полицейские задержали 13 мошенников, обманом вынудивших жителей Подмосковья заменить водопроводные трубы, якобы находящиеся в аварийном состоянии, сообщила... РИА Новости, 17.08.2022
2022-08-17T13:36
2022-08-17T13:36
2022-08-17T13:59
россия
московская область (подмосковье)
происшествия
министерство внутренних дел рф (мвд россии)
ирина волк
воскресенск
жуковский
зарайск
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МОСКВА, 17 авг - РИА Новости. Полицейские задержали 13 мошенников, обманом вынудивших жителей Подмосковья заменить водопроводные трубы, якобы находящиеся в аварийном состоянии, сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк."Задержаны трое предполагаемых организаторов противоправной деятельности и десять активных участников... Девятерым фигурантам избрана мера пресечения в виде заключения под стражу, троим – подписка о невыезде и надлежащем поведении, одному – домашний арест", - сказала Волк, добавив, что уголовные дела возбуждены по части 4 статьи 159 УК РФ (Мошенничество).Отмечается, что банда орудовала в Воскресенске, Жуковском, Зарайске, Люберцах, Орехово-Зуеве и Подольске. Злоумышленники обманом уговаривали местных жителей менять водопроводные трубы. Для правдоподобности преступники заявляли, что работы ведутся в рамках программы по капитальному ремонту. При этом если не было полной суммы, то фигуранты предлагали оплатить часть. По предварительным данным, обмануто было 20 жителей Подмосковья.Как уточнил РИА Новости источник в правоохранительных органах, ущерб превысил один миллион рублей.
https://radiosputnik.ria.ru/20220812/shiny-1809080489.html
россия
московская область (подмосковье)
воскресенск
жуковский
зарайск
люберцы
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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россия, московская область (подмосковье), происшествия, министерство внутренних дел рф (мвд россии), ирина волк, воскресенск, жуковский, зарайск, люберцы, орехово-зуево, подольск
Россия, Московская область (Подмосковье), Происшествия, Министерство внутренних дел РФ (МВД России), Ирина Волк, Воскресенск, Жуковский, Зарайск, Люберцы, Орехово-Зуево, Подольск
13:36 17.08.2022 (обновлено: 13:59 17.08.2022)
В Подмосковье задержали мошенников, обманувших людей при замене труб
В Подмосковье задержали мошенников, обманом вынудивших людей заменить водопроводные трубы