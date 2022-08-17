https://ria.ru/20220817/moshenniki-1810205255.html

В Подмосковье задержали мошенников, обманувших людей при замене труб

В Подмосковье задержали мошенников, обманувших людей при замене труб - РИА Новости, 17.08.2022

В Подмосковье задержали мошенников, обманувших людей при замене труб

Полицейские задержали 13 мошенников, обманом вынудивших жителей Подмосковья заменить водопроводные трубы, якобы находящиеся в аварийном состоянии, сообщила... РИА Новости, 17.08.2022

2022-08-17T13:36

2022-08-17T13:36

2022-08-17T13:59

россия

московская область (подмосковье)

происшествия

министерство внутренних дел рф (мвд россии)

ирина волк

воскресенск

жуковский

зарайск

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МОСКВА, 17 авг - РИА Новости. Полицейские задержали 13 мошенников, обманом вынудивших жителей Подмосковья заменить водопроводные трубы, якобы находящиеся в аварийном состоянии, сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк."Задержаны трое предполагаемых организаторов противоправной деятельности и десять активных участников... Девятерым фигурантам избрана мера пресечения в виде заключения под стражу, троим – подписка о невыезде и надлежащем поведении, одному – домашний арест", - сказала Волк, добавив, что уголовные дела возбуждены по части 4 статьи 159 УК РФ (Мошенничество).Отмечается, что банда орудовала в Воскресенске, Жуковском, Зарайске, Люберцах, Орехово-Зуеве и Подольске. Злоумышленники обманом уговаривали местных жителей менять водопроводные трубы. Для правдоподобности преступники заявляли, что работы ведутся в рамках программы по капитальному ремонту. При этом если не было полной суммы, то фигуранты предлагали оплатить часть. По предварительным данным, обмануто было 20 жителей Подмосковья.Как уточнил РИА Новости источник в правоохранительных органах, ущерб превысил один миллион рублей.

https://radiosputnik.ria.ru/20220812/shiny-1809080489.html

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воскресенск

жуковский

зарайск

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Екатерина Зайцева

Екатерина Зайцева

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Екатерина Зайцева

россия, московская область (подмосковье), происшествия, министерство внутренних дел рф (мвд россии), ирина волк, воскресенск, жуковский, зарайск, люберцы, орехово-зуево, подольск