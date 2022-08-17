https://ria.ru/20220817/mishustin-1810283076.html
Мишустин и Пашинян обсудили сотрудничество в торгово-экономической сфере
Мишустин и Пашинян обсудили сотрудничество в торгово-экономической сфере - РИА Новости, 17.08.2022
Мишустин и Пашинян обсудили сотрудничество в торгово-экономической сфере
Премьер-министр России Михаил Мишустин по телефону обсудил с премьер-министром Армении Николом Пашиняном сотрудничество в торгово-экономической сфере,... РИА Новости, 17.08.2022
2022-08-17T17:51
2022-08-17T17:51
2022-08-17T17:51
михаил мишустин
никол пашинян
россия
киргизия
евразийский экономический союз
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/07/0c/1740875612_0:0:3098:1743_1920x0_80_0_0_4fe318f6c578305b1b5a70e735a1f1e3.jpg
МОСКВА, 17 авг - РИА Новости. Премьер-министр России Михаил Мишустин по телефону обсудил с премьер-министром Армении Николом Пашиняном сотрудничество в торгово-экономической сфере, сообщается на сайте кабмина."Состоялся телефонный разговор председателя правительства РФ Михаила Мишустина с премьер-министром Республики Армения Николом Пашиняном. Главы правительств обсудили ключевые вопросы российско-армянского сотрудничества в торгово-экономической сфере и реализацию совместных проектов в различных областях", - говорится в сообщении.Мишустин и Пашинян также рассмотрели приоритетные задачи расширения взаимодействия в Евразийском экономическом союзе и подготовку к заседанию Евразийского межправительственного совета 25–26 августа в Чолпон-Ате (Киргизия).
https://ria.ru/20220817/apk-1810229248.html
россия
киргизия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2022
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/07/0c/1740875612_0:0:2732:2048_1920x0_80_0_0_68795f447c828e9cc1bdc309a8794a72.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
михаил мишустин, никол пашинян, россия, киргизия, евразийский экономический союз
Михаил Мишустин, Никол Пашинян, Россия, Киргизия, Евразийский экономический союз
Мишустин и Пашинян обсудили сотрудничество в торгово-экономической сфере
Мишустин и Пашинян обсудили работу в торгово-экономической сфере и реализацию проектов