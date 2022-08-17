https://ria.ru/20220817/mishustin-1810283076.html

Мишустин и Пашинян обсудили сотрудничество в торгово-экономической сфере

Мишустин и Пашинян обсудили сотрудничество в торгово-экономической сфере - РИА Новости, 17.08.2022

Мишустин и Пашинян обсудили сотрудничество в торгово-экономической сфере

Премьер-министр России Михаил Мишустин по телефону обсудил с премьер-министром Армении Николом Пашиняном сотрудничество в торгово-экономической сфере,... РИА Новости, 17.08.2022

2022-08-17T17:51

2022-08-17T17:51

2022-08-17T17:51

михаил мишустин

никол пашинян

россия

киргизия

евразийский экономический союз

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МОСКВА, 17 авг - РИА Новости. Премьер-министр России Михаил Мишустин по телефону обсудил с премьер-министром Армении Николом Пашиняном сотрудничество в торгово-экономической сфере, сообщается на сайте кабмина."Состоялся телефонный разговор председателя правительства РФ Михаила Мишустина с премьер-министром Республики Армения Николом Пашиняном. Главы правительств обсудили ключевые вопросы российско-армянского сотрудничества в торгово-экономической сфере и реализацию совместных проектов в различных областях", - говорится в сообщении.Мишустин и Пашинян также рассмотрели приоритетные задачи расширения взаимодействия в Евразийском экономическом союзе и подготовку к заседанию Евразийского межправительственного совета 25–26 августа в Чолпон-Ате (Киргизия).

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россия

киргизия

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Евгения Нефедова

михаил мишустин, никол пашинян, россия, киргизия, евразийский экономический союз