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Мишустин и Пашинян обсудили сотрудничество в торгово-экономической сфере - РИА Новости, 17.08.2022
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Мишустин и Пашинян обсудили сотрудничество в торгово-экономической сфере
Мишустин и Пашинян обсудили сотрудничество в торгово-экономической сфере - РИА Новости, 17.08.2022
Мишустин и Пашинян обсудили сотрудничество в торгово-экономической сфере
Премьер-министр России Михаил Мишустин по телефону обсудил с премьер-министром Армении Николом Пашиняном сотрудничество в торгово-экономической сфере,... РИА Новости, 17.08.2022
2022-08-17T17:51
2022-08-17T17:51
михаил мишустин
никол пашинян
россия
киргизия
евразийский экономический союз
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МОСКВА, 17 авг - РИА Новости. Премьер-министр России Михаил Мишустин по телефону обсудил с премьер-министром Армении Николом Пашиняном сотрудничество в торгово-экономической сфере, сообщается на сайте кабмина."Состоялся телефонный разговор председателя правительства РФ Михаила Мишустина с премьер-министром Республики Армения Николом Пашиняном. Главы правительств обсудили ключевые вопросы российско-армянского сотрудничества в торгово-экономической сфере и реализацию совместных проектов в различных областях", - говорится в сообщении.Мишустин и Пашинян также рассмотрели приоритетные задачи расширения взаимодействия в Евразийском экономическом союзе и подготовку к заседанию Евразийского межправительственного совета 25–26 августа в Чолпон-Ате (Киргизия).
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михаил мишустин, никол пашинян, россия, киргизия, евразийский экономический союз
Михаил Мишустин, Никол Пашинян, Россия, Киргизия, Евразийский экономический союз
17:51 17.08.2022
 
Мишустин и Пашинян обсудили сотрудничество в торгово-экономической сфере

Мишустин и Пашинян обсудили работу в торгово-экономической сфере и реализацию проектов

© РИА Новости / Дмитрий Астахов / Перейти в фотобанкПредседатель правительства РФ Михаил Мишустин
Председатель правительства РФ Михаил Мишустин - РИА Новости, 1920, 17.08.2022
© РИА Новости / Дмитрий Астахов
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Председатель правительства РФ Михаил Мишустин . Архивное фото
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МОСКВА, 17 авг - РИА Новости. Премьер-министр России Михаил Мишустин по телефону обсудил с премьер-министром Армении Николом Пашиняном сотрудничество в торгово-экономической сфере, сообщается на сайте кабмина.
"Состоялся телефонный разговор председателя правительства РФ Михаила Мишустина с премьер-министром Республики Армения Николом Пашиняном. Главы правительств обсудили ключевые вопросы российско-армянского сотрудничества в торгово-экономической сфере и реализацию совместных проектов в различных областях", - говорится в сообщении.
Мишустин и Пашинян также рассмотрели приоритетные задачи расширения взаимодействия в Евразийском экономическом союзе и подготовку к заседанию Евразийского межправительственного совета 25–26 августа в Чолпон-Ате (Киргизия).
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Михаил МишустинНикол ПашинянРоссияКиргизияЕвразийский экономический союз
 
 
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