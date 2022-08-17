https://ria.ru/20220817/minoborony-1810195416.html

Российские силы за время спецоперации уничтожили 1747 беспилотников ВСУ

Российские силы за время спецоперации уничтожили 1747 беспилотников ВСУ - РИА Новости, 17.08.2022

Российские силы за время спецоперации уничтожили 1747 беспилотников ВСУ

Российские военные в ходе специальной военной операции уничтожили 1747 украинских беспилотников, следует из сводки Минобороны РФ, распространенной в среду. РИА Новости, 17.08.2022

2022-08-17T12:55

2022-08-17T12:55

2022-08-17T13:59

специальная военная операция на украине

безопасность

министерство обороны рф (минобороны рф)

вооруженные силы рф

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МОСКВА, 17 авг - РИА Новости. Российские военные в ходе специальной военной операции уничтожили 1747 украинских беспилотников, следует из сводки Минобороны РФ, распространенной в среду."Всего с начала проведения специальной военной операции уничтожено: 267 самолетов, 148 вертолетов, 1747 беспилотных летательных аппаратов, 365 зенитных ракетных комплексов", - говорится в документе.Отмечается, что также уничтожены 4334 танка и других боевых бронированных машин, 799 боевых машин реактивных систем залпового огня, 3310 орудий полевой артиллерии и минометов, а также 4922 единицы специальной военной автомобильной техники.

https://ria.ru/20220817/ukraina-1810193768.html

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2022

Екатерина Зайцева

Екатерина Зайцева

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Екатерина Зайцева

безопасность, министерство обороны рф (минобороны рф), вооруженные силы рф