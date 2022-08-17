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Российские силы за время спецоперации уничтожили 1747 беспилотников ВСУ - РИА Новости, 17.08.2022
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
https://ria.ru/20220817/minoborony-1810195416.html
Российские силы за время спецоперации уничтожили 1747 беспилотников ВСУ
Российские силы за время спецоперации уничтожили 1747 беспилотников ВСУ - РИА Новости, 17.08.2022
Российские силы за время спецоперации уничтожили 1747 беспилотников ВСУ
Российские военные в ходе специальной военной операции уничтожили 1747 украинских беспилотников, следует из сводки Минобороны РФ, распространенной в среду. РИА Новости, 17.08.2022
2022-08-17T12:55
2022-08-17T13:59
специальная военная операция на украине
безопасность
министерство обороны рф (минобороны рф)
вооруженные силы рф
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МОСКВА, 17 авг - РИА Новости. Российские военные в ходе специальной военной операции уничтожили 1747 украинских беспилотников, следует из сводки Минобороны РФ, распространенной в среду."Всего с начала проведения специальной военной операции уничтожено: 267 самолетов, 148 вертолетов, 1747 беспилотных летательных аппаратов, 365 зенитных ракетных комплексов", - говорится в документе.Отмечается, что также уничтожены 4334 танка и других боевых бронированных машин, 799 боевых машин реактивных систем залпового огня, 3310 орудий полевой артиллерии и минометов, а также 4922 единицы специальной военной автомобильной техники.
https://ria.ru/20220817/ukraina-1810193768.html
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безопасность, министерство обороны рф (минобороны рф), вооруженные силы рф
Специальная военная операция на Украине, Безопасность, Министерство обороны РФ (Минобороны РФ), Вооруженные силы РФ
12:55 17.08.2022 (обновлено: 13:59 17.08.2022)
 
Российские силы за время спецоперации уничтожили 1747 беспилотников ВСУ

Российские силы за время спецоперации уничтожили 1747 украинских беспилотников

© РИА Новости / Константин Михальчевский / Перейти в фотобанкВоеннослужащий ВС РФ в селе Александровка Херсонской области
Военнослужащий ВС РФ в селе Александровка Херсонской области - РИА Новости, 1920, 17.08.2022
© РИА Новости / Константин Михальчевский
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Военнослужащий ВС РФ в селе Александровка Херсонской области. Архивное фото
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МОСКВА, 17 авг - РИА Новости. Российские военные в ходе специальной военной операции уничтожили 1747 украинских беспилотников, следует из сводки Минобороны РФ, распространенной в среду.
"Всего с начала проведения специальной военной операции уничтожено: 267 самолетов, 148 вертолетов, 1747 беспилотных летательных аппаратов, 365 зенитных ракетных комплексов", - говорится в документе.
Отмечается, что также уничтожены 4334 танка и других боевых бронированных машин, 799 боевых машин реактивных систем залпового огня, 3310 орудий полевой артиллерии и минометов, а также 4922 единицы специальной военной автомобильной техники.
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