https://ria.ru/20220817/minoborony-1810195416.html
Российские силы за время спецоперации уничтожили 1747 беспилотников ВСУ
Российские силы за время спецоперации уничтожили 1747 беспилотников ВСУ - РИА Новости, 17.08.2022
Российские силы за время спецоперации уничтожили 1747 беспилотников ВСУ
Российские военные в ходе специальной военной операции уничтожили 1747 украинских беспилотников, следует из сводки Минобороны РФ, распространенной в среду. РИА Новости, 17.08.2022
2022-08-17T12:55
2022-08-17T12:55
2022-08-17T13:59
специальная военная операция на украине
безопасность
министерство обороны рф (минобороны рф)
вооруженные силы рф
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/08/10/1810097825_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_2cdfbed2efe9cdb9b7b482d690a079b1.jpg
МОСКВА, 17 авг - РИА Новости. Российские военные в ходе специальной военной операции уничтожили 1747 украинских беспилотников, следует из сводки Минобороны РФ, распространенной в среду."Всего с начала проведения специальной военной операции уничтожено: 267 самолетов, 148 вертолетов, 1747 беспилотных летательных аппаратов, 365 зенитных ракетных комплексов", - говорится в документе.Отмечается, что также уничтожены 4334 танка и других боевых бронированных машин, 799 боевых машин реактивных систем залпового огня, 3310 орудий полевой артиллерии и минометов, а также 4922 единицы специальной военной автомобильной техники.
https://ria.ru/20220817/ukraina-1810193768.html
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2022
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/08/10/1810097825_285:0:3016:2048_1920x0_80_0_0_e2a6b5a1d68db93ded791caa04e618b4.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
безопасность, министерство обороны рф (минобороны рф), вооруженные силы рф
Специальная военная операция на Украине, Безопасность, Министерство обороны РФ (Минобороны РФ), Вооруженные силы РФ
12:55 17.08.2022 (обновлено: 13:59 17.08.2022)
Российские силы за время спецоперации уничтожили 1747 беспилотников ВСУ
Российские силы за время спецоперации уничтожили 1747 украинских беспилотников