https://ria.ru/20220817/mezentsev-1810181079.html

Дмитрий Мезенцев принял участие в работе форума "Армия-2022"

Дмитрий Мезенцев принял участие в работе форума "Армия-2022" - РИА Новости, 17.08.2022

Дмитрий Мезенцев принял участие в работе форума "Армия-2022"

Госсекретарь Союзного государства Дмитрий Мезенцев принял участие в открытии и работе форума "Армия-2022", сообщает Постоянный Комитет Союзного государства. РИА Новости, 17.08.2022

2022-08-17T12:14

2022-08-17T12:14

2022-08-17T12:14

союзное государство

белоруссия

россия

роскосмос

форум "армия-2022"

дмитрий мезенцев

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МОСКВА, 17 авг - РИА Новости. Госсекретарь Союзного государства Дмитрий Мезенцев принял участие в открытии и работе форума "Армия-2022", сообщает Постоянный Комитет Союзного государства.Мезенцев посетил ряд стендов крупнейших производителей вооружения и военной техники. На площадке объединенной экспозиции Республики Беларусь он ознакомился с продукцией ОАО "558 Авиаремонтный завод", ОАО "МЗКТ", ОАО "АГАТ – системы управления" и других предприятий оборонного сектора экономики страны.Там же состоялись переговоры Госсекретаря и председателя Государственного военно-промышленного комитета Беларуси Дмитрия Пантуса, на которых стороны рассмотрели перспективы развития двустороннего сотрудничества России и Белоруссии.В ходе посещения павильона Госкорпорации "Роскосмос" Мезенцев обсудил ход подготовки к экспертно-медийному форуму "Промышленное и технологическое сотрудничество России и Беларуси. Совместные проекты в космической сфере", запланированному на сентябрь 2022 года.

https://ria.ru/20220805/sotrudnichestvo-1807595233.html

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Артем Смирнов

белоруссия, россия, роскосмос, форум "армия-2022", дмитрий мезенцев