https://ria.ru/20220817/mezentsev-1810181079.html
Дмитрий Мезенцев принял участие в работе форума "Армия-2022"
Дмитрий Мезенцев принял участие в работе форума "Армия-2022" - РИА Новости, 17.08.2022
Дмитрий Мезенцев принял участие в работе форума "Армия-2022"
Госсекретарь Союзного государства Дмитрий Мезенцев принял участие в открытии и работе форума "Армия-2022", сообщает Постоянный Комитет Союзного государства. РИА Новости, 17.08.2022
2022-08-17T12:14
2022-08-17T12:14
2022-08-17T12:14
союзное государство
белоруссия
россия
роскосмос
форум "армия-2022"
дмитрий мезенцев
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МОСКВА, 17 авг - РИА Новости. Госсекретарь Союзного государства Дмитрий Мезенцев принял участие в открытии и работе форума "Армия-2022", сообщает Постоянный Комитет Союзного государства.Мезенцев посетил ряд стендов крупнейших производителей вооружения и военной техники. На площадке объединенной экспозиции Республики Беларусь он ознакомился с продукцией ОАО "558 Авиаремонтный завод", ОАО "МЗКТ", ОАО "АГАТ – системы управления" и других предприятий оборонного сектора экономики страны.Там же состоялись переговоры Госсекретаря и председателя Государственного военно-промышленного комитета Беларуси Дмитрия Пантуса, на которых стороны рассмотрели перспективы развития двустороннего сотрудничества России и Белоруссии.В ходе посещения павильона Госкорпорации "Роскосмос" Мезенцев обсудил ход подготовки к экспертно-медийному форуму "Промышленное и технологическое сотрудничество России и Беларуси. Совместные проекты в космической сфере", запланированному на сентябрь 2022 года.
https://ria.ru/20220805/sotrudnichestvo-1807595233.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
белоруссия, россия, роскосмос, форум "армия-2022", дмитрий мезенцев
Союзное государство, Белоруссия, Россия, Роскосмос, Форум "Армия-2022", Дмитрий Мезенцев