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Дмитрий Мезенцев принял участие в работе форума "Армия-2022" - РИА Новости, 17.08.2022
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Дмитрий Мезенцев принял участие в работе форума "Армия-2022"
Дмитрий Мезенцев принял участие в работе форума "Армия-2022" - РИА Новости, 17.08.2022
Дмитрий Мезенцев принял участие в работе форума "Армия-2022"
Госсекретарь Союзного государства Дмитрий Мезенцев принял участие в открытии и работе форума "Армия-2022", сообщает Постоянный Комитет Союзного государства. РИА Новости, 17.08.2022
2022-08-17T12:14
2022-08-17T12:14
союзное государство
белоруссия
россия
роскосмос
форум "армия-2022"
дмитрий мезенцев
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МОСКВА, 17 авг - РИА Новости. Госсекретарь Союзного государства Дмитрий Мезенцев принял участие в открытии и работе форума "Армия-2022", сообщает Постоянный Комитет Союзного государства.Мезенцев посетил ряд стендов крупнейших производителей вооружения и военной техники. На площадке объединенной экспозиции Республики Беларусь он ознакомился с продукцией ОАО "558 Авиаремонтный завод", ОАО "МЗКТ", ОАО "АГАТ – системы управления" и других предприятий оборонного сектора экономики страны.Там же состоялись переговоры Госсекретаря и председателя Государственного военно-промышленного комитета Беларуси Дмитрия Пантуса, на которых стороны рассмотрели перспективы развития двустороннего сотрудничества России и Белоруссии.В ходе посещения павильона Госкорпорации "Роскосмос" Мезенцев обсудил ход подготовки к экспертно-медийному форуму "Промышленное и технологическое сотрудничество России и Беларуси. Совместные проекты в космической сфере", запланированному на сентябрь 2022 года.
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белоруссия, россия, роскосмос, форум "армия-2022", дмитрий мезенцев
Союзное государство, Белоруссия, Россия, Роскосмос, Форум "Армия-2022", Дмитрий Мезенцев
12:14 17.08.2022
 

Дмитрий Мезенцев принял участие в работе форума "Армия-2022"

© РИА Новости / Фотохост ШОС / Перейти в фотобанкГосударственный секретарь Союзного государства России и Белоруссии Дмитрий Мезенцев. Архивное фото
Государственный секретарь Союзного государства России и Белоруссии Дмитрий Мезенцев. Архивное фото - РИА Новости, 1920, 17.08.2022
© РИА Новости / Фотохост ШОС
Перейти в фотобанк
Государственный секретарь Союзного государства России и Белоруссии Дмитрий Мезенцев. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 17 авг - РИА Новости. Госсекретарь Союзного государства Дмитрий Мезенцев принял участие в открытии и работе форума "Армия-2022", сообщает Постоянный Комитет Союзного государства.
Мезенцев посетил ряд стендов крупнейших производителей вооружения и военной техники. На площадке объединенной экспозиции Республики Беларусь он ознакомился с продукцией ОАО "558 Авиаремонтный завод", ОАО "МЗКТ", ОАО "АГАТ – системы управления" и других предприятий оборонного сектора экономики страны.
Председатель Совета Республики Беларусь Наталья Кочанова и государственный секретарь Союзного государства Дмитрий Мезенцев во время встречи - РИА Новости, 1920, 05.08.2022
5 августа, 17:37Союзное государство
Кочанова и Мезенцев обсудили активизацию сотрудничества в рамках СГ
Там же состоялись переговоры Госсекретаря и председателя Государственного военно-промышленного комитета Беларуси Дмитрия Пантуса, на которых стороны рассмотрели перспективы развития двустороннего сотрудничества России и Белоруссии.
В ходе посещения павильона Госкорпорации "Роскосмос" Мезенцев обсудил ход подготовки к экспертно-медийному форуму "Промышленное и технологическое сотрудничество России и Беларуси. Совместные проекты в космической сфере", запланированному на сентябрь 2022 года.
 
Союзное государствоБелоруссияРоссияРоскосмосФорум "Армия-2022"Дмитрий Мезенцев
 
 
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