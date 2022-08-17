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Рязанскую продукцию будут продвигать в сети магазинов X5 - РИА Новости, 17.08.2022
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Рязанскую продукцию будут продвигать в сети магазинов X5
Рязанскую продукцию будут продвигать в сети магазинов X5 - РИА Новости, 17.08.2022
Рязанскую продукцию будут продвигать в сети магазинов X5
Рязанская область подписала соглашение о сотрудничестве с компанией "Корпоративный центр ИКС 5" (входит в группу компаний X5 Group), передает корреспондент РИА... РИА Новости, 17.08.2022
2022-08-17T22:00
2022-08-17T22:08
рязанская область
экономика
рязанская область
тамбовская область
x5 retail group
пятерочка (сеть магазинов)
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РЯЗАНЬ, 17 авг – РИА Новости. Рязанская область подписала соглашение о сотрудничестве с компанией "Корпоративный центр ИКС 5" (входит в группу компаний X5 Group), передает корреспондент РИА Новости.Он отметил, что в регионе внедряется пилотный проект - в магазинах "Пятерочка" создают специально выделенные торговые зоны "Фермерский островок". "Спрос на рязанскую продукцию растет, но задача - насытить рынок качественной продукцией", - добавил Малков.По его словам, в магазинах компании работают более 2 тысяч рязанцев, еще более 300 - в распределительном центре. "Я хочу также отметить высокую социальную ответственность компании... Предусмотрено взаимодействие по оказанию адресной помощи социально незащищенным группам населения, рассматриваем возможность применения электронных социальных сертификатов", - подчеркнул врио губернатора.Вице-президент, директор по взаимодействию с органами государственной власти X5 Group Станислав Богданов отметил, что компания работает с Рязанской областью с 2010 года, а построенный распределительный центр обслуживает также Тульскую и Тамбовскую области, что позволяет рязанским предпринимателям направлять продукцию за пределы региона. "Сегодня мы действительно подписываем важное соглашение, в рамках которого мы будем поддерживать текущие отношения и развивать основные направления социально-экономического развития Рязанской области", - сказал Богданов.
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экономика, рязанская область, тамбовская область, x5 retail group, пятерочка (сеть магазинов)
Рязанская область, Экономика, Рязанская область, Тамбовская область, X5 Retail Group, Пятерочка (сеть магазинов)
22:00 17.08.2022 (обновлено: 22:08 17.08.2022)
 
Рязанскую продукцию будут продвигать в сети магазинов X5

Рязанскую продукцию будут продвигать в сети магазинов X5

© Фото предоставлено пресс-службой правительства Рязанской областиРязанскую продукцию будут продвигать в сети магазинов X5
Рязанскую продукцию будут продвигать в сети магазинов X5
© Фото предоставлено пресс-службой правительства Рязанской области
Рязанскую продукцию будут продвигать в сети магазинов X5
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РЯЗАНЬ, 17 авг – РИА Новости. Рязанская область подписала соглашение о сотрудничестве с компанией "Корпоративный центр ИКС 5" (входит в группу компаний X5 Group), передает корреспондент РИА Новости.
"Сегодня подписано важное соглашение. Серьезный шаг в расширении сотрудничества между правительством Рязанской области и компанией X5 Group. По целому ряду направлений будет строиться наша дальнейшая работа. Прежде всего, это развитие мультиформатной розничной торговли. Будем продвигать и отечественные товары, в том числе, важно, что товары местного производства", - сказал временно исполняющий обязанности губернатора Рязанской области Павел Малков.
Он отметил, что в регионе внедряется пилотный проект - в магазинах "Пятерочка" создают специально выделенные торговые зоны "Фермерский островок". "Спрос на рязанскую продукцию растет, но задача - насытить рынок качественной продукцией", - добавил Малков.
По его словам, в магазинах компании работают более 2 тысяч рязанцев, еще более 300 - в распределительном центре. "Я хочу также отметить высокую социальную ответственность компании... Предусмотрено взаимодействие по оказанию адресной помощи социально незащищенным группам населения, рассматриваем возможность применения электронных социальных сертификатов", - подчеркнул врио губернатора.
Вице-президент, директор по взаимодействию с органами государственной власти X5 Group Станислав Богданов отметил, что компания работает с Рязанской областью с 2010 года, а построенный распределительный центр обслуживает также Тульскую и Тамбовскую области, что позволяет рязанским предпринимателям направлять продукцию за пределы региона. "Сегодня мы действительно подписываем важное соглашение, в рамках которого мы будем поддерживать текущие отношения и развивать основные направления социально-экономического развития Рязанской области", - сказал Богданов.
Временно исполняющий обязанности губернатора Рязанской области Павел Малков - РИА Новости, 1920, 17.08.2022
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Рязанская областьЭкономикаРязанская областьТамбовская областьX5 Retail GroupПятерочка (сеть магазинов)
 
 
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