https://ria.ru/20220817/magaziny-1810326250.html

Рязанскую продукцию будут продвигать в сети магазинов X5

Рязанскую продукцию будут продвигать в сети магазинов X5 - РИА Новости, 17.08.2022

Рязанскую продукцию будут продвигать в сети магазинов X5

Рязанская область подписала соглашение о сотрудничестве с компанией "Корпоративный центр ИКС 5" (входит в группу компаний X5 Group), передает корреспондент РИА... РИА Новости, 17.08.2022

2022-08-17T22:00

2022-08-17T22:00

2022-08-17T22:08

рязанская область

экономика

рязанская область

тамбовская область

x5 retail group

пятерочка (сеть магазинов)

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РЯЗАНЬ, 17 авг – РИА Новости. Рязанская область подписала соглашение о сотрудничестве с компанией "Корпоративный центр ИКС 5" (входит в группу компаний X5 Group), передает корреспондент РИА Новости.Он отметил, что в регионе внедряется пилотный проект - в магазинах "Пятерочка" создают специально выделенные торговые зоны "Фермерский островок". "Спрос на рязанскую продукцию растет, но задача - насытить рынок качественной продукцией", - добавил Малков.По его словам, в магазинах компании работают более 2 тысяч рязанцев, еще более 300 - в распределительном центре. "Я хочу также отметить высокую социальную ответственность компании... Предусмотрено взаимодействие по оказанию адресной помощи социально незащищенным группам населения, рассматриваем возможность применения электронных социальных сертификатов", - подчеркнул врио губернатора.Вице-президент, директор по взаимодействию с органами государственной власти X5 Group Станислав Богданов отметил, что компания работает с Рязанской областью с 2010 года, а построенный распределительный центр обслуживает также Тульскую и Тамбовскую области, что позволяет рязанским предпринимателям направлять продукцию за пределы региона. "Сегодня мы действительно подписываем важное соглашение, в рамках которого мы будем поддерживать текущие отношения и развивать основные направления социально-экономического развития Рязанской области", - сказал Богданов.

https://ria.ru/20220817/investory-1810226055.html

рязанская область

тамбовская область

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Евгения Нефедова

экономика, рязанская область, тамбовская область, x5 retail group, пятерочка (сеть магазинов)