22:00 17.08.2022 (обновлено: 22:08 17.08.2022)
Рязанскую продукцию будут продвигать в сети магазинов X5
Рязанскую продукцию будут продвигать в сети магазинов X5
© Фото предоставлено пресс-службой правительства Рязанской областиРязанскую продукцию будут продвигать в сети магазинов X5
© Фото предоставлено пресс-службой правительства Рязанской области
Рязанскую продукцию будут продвигать в сети магазинов X5
РЯЗАНЬ, 17 авг – РИА Новости. Рязанская область подписала соглашение о сотрудничестве с компанией "Корпоративный центр ИКС 5" (входит в группу компаний X5 Group), передает корреспондент РИА Новости.
"Сегодня подписано важное соглашение. Серьезный шаг в расширении сотрудничества между правительством Рязанской области и компанией X5 Group. По целому ряду направлений будет строиться наша дальнейшая работа. Прежде всего, это развитие мультиформатной розничной торговли. Будем продвигать и отечественные товары, в том числе, важно, что товары местного производства", - сказал временно исполняющий обязанности губернатора Рязанской области Павел Малков.
Он отметил, что в регионе внедряется пилотный проект - в магазинах "Пятерочка" создают специально выделенные торговые зоны "Фермерский островок". "Спрос на рязанскую продукцию растет, но задача - насытить рынок качественной продукцией", - добавил Малков.
По его словам, в магазинах компании работают более 2 тысяч рязанцев, еще более 300 - в распределительном центре. "Я хочу также отметить высокую социальную ответственность компании... Предусмотрено взаимодействие по оказанию адресной помощи социально незащищенным группам населения, рассматриваем возможность применения электронных социальных сертификатов", - подчеркнул врио губернатора.
Вице-президент, директор по взаимодействию с органами государственной власти X5 Group Станислав Богданов отметил, что компания работает с Рязанской областью с 2010 года, а построенный распределительный центр обслуживает также Тульскую и Тамбовскую области, что позволяет рязанским предпринимателям направлять продукцию за пределы региона. "Сегодня мы действительно подписываем важное соглашение, в рамках которого мы будем поддерживать текущие отношения и развивать основные направления социально-экономического развития Рязанской области", - сказал Богданов.