https://ria.ru/20220817/lutsenko-1810280416.html

Луценко: в 19 районах Вологодчины отремонтируют 47 школ

Луценко: в 19 районах Вологодчины отремонтируют 47 школ - РИА Новости, 17.08.2022

Луценко: в 19 районах Вологодчины отремонтируют 47 школ

В рамках "Народной программы" в 19 районах Вологодской области, в Вологде и Череповце в течение трёх лет отремонтируют 47 школ, несколько стадионов и... РИА Новости, 17.08.2022

2022-08-17T17:46

2022-08-17T17:46

2022-08-17T17:46

вологодская область

вологда

череповец

общество

ремонт

школы

законодательное собрание вологодской области

андрей луценко

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ВОЛОГДА, 17 авг - РИА Новости. В рамках "Народной программы" в 19 районах Вологодской области, в Вологде и Череповце в течение трёх лет отремонтируют 47 школ, несколько стадионов и спортплощадки рядом с ними, сообщил председатель Законодательного Собрания области Андрей Луценко.Кроме того, отметил он на церемонии вручения наград лучшим работникам сферы образования, в Вологде и Череповце в следующем году ожидается сдача новых школ."В августе прошлого года мы говорили о начале формирования Народной программы, а в сентябре с этой программой мы шли на выборы. Было собрано более 300 тысяч предложений вологжан по всем проблемным направлениям, в том числе, по улучшению сферы образования. Они были обработаны и включены в трёхлетний бюджет, который реализуется", - привели слова Луценко в пресс-службе регионального парламента.Кроме того, напомнил он, в регионе уже три года работает программа "Земский учитель", в рамках которой 35 педагогов выехали работать на село и получили поддержку в размере 1 миллиона рублей.Также вошел в стадию реализации проект подготовки педагогических кадров от "школьной скамьи" до вуза. В этом году, начиная с 1 сентября, будут открыты 19 специализированных классов в Вологодской области, и это направление будет расширяться, добавил Луценко.

https://ria.ru/20220817/vologodchina-1810153618.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Артем Смирнов

вологда, череповец, общество, ремонт, школы, законодательное собрание вологодской области, андрей луценко