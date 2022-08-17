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Силы ЛНР за сутки уничтожили до 55 украинских военных
Силы ЛНР за сутки уничтожили до 55 украинских военных - РИА Новости, 17.08.2022
Силы ЛНР за сутки уничтожили до 55 украинских военных
Народная милиция ЛНР сообщила, что за сутки украинские войска потеряли до 55 человек личного состава и шесть бронетранспортеров. РИА Новости, 17.08.2022
2022-08-17T10:05
2022-08-17T10:05
2022-08-17T10:08
специальная военная операция на украине
в мире
луганская народная республика
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ЛУГАНСК, 17 авг - РИА Новости. Народная милиция ЛНР сообщила, что за сутки украинские войска потеряли до 55 человек личного состава и шесть бронетранспортеров."За прошедшие сутки в ходе активных наступательных действий подразделений Народной милиции ЛНР противник понес большие потери в живой силе и военной технике. Уничтожено: до 55 человек личного состава; 6 бронетранспортеров; 4 единицы специальной автомобильной техники", - сообщается в Telegram-канале ведомства.Также отмечается, что 16 августа более 9 гектаров территории были очищены от взрывоопасных предметов, оставленных украинскими войсками в районах населенных пунктов Червонопоповка и Новокраснянка.
https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html
луганская народная республика
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в мире, луганская народная республика
Специальная военная операция на Украине, В мире, Луганская Народная Республика
10:05 17.08.2022 (обновлено: 10:08 17.08.2022)
Силы ЛНР за сутки уничтожили до 55 украинских военных
Народная милиция: силы ЛНР за сутки уничтожили до 55 бойцов ВСУ и шесть бронетранспортеров