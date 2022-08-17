https://ria.ru/20220817/liniya-1810257465.html

ЕР открыла горячую линию для освобожденных районов Харьковской области

ЕР открыла горячую линию для освобожденных районов Харьковской области - РИА Новости, 17.08.2022

ЕР открыла горячую линию для освобожденных районов Харьковской области

Центр помощи "Единой России" открыл горячую линии для освобождённых районов Харьковской области, при помощи которой можно узнать о работе гуманитарных центров,... РИА Новости, 17.08.2022

2022-08-17T16:44

2022-08-17T16:44

2022-08-17T16:44

россия

общество

харьковская область

единая россия

госдума рф

артем туров

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/05/07/1787412013_0:0:3364:1893_1920x0_80_0_0_e8532fc80db9ba2d95bba779735dfd18.jpg

МОСКВА, 17 авг - РИА Новости. Центр помощи "Единой России" открыл горячую линии для освобождённых районов Харьковской области, при помощи которой можно узнать о работе гуманитарных центров, наличии лекарств, сообщается в Telegram-канале партии."Центр помощи "Единой России" открыл горячую линию для освобожденных районов Харьковской области… Можно узнать о работе гуманитарных центров партии в регионе, наличии и поступлении лекарств, графике выезда волонтеров в населенные пункты. Можно также оставить заявку на получение специальных наборов для инвалидов, многодетных семей, беременных женщин", — говорится в сообщении.Депутат ГД Артем Туров отметил, что центр помощи помогает жителям готовить детей к школе, доставлять продукты, а также оказываются консультации медиков."Партийный центр помощи в Купянске за два месяца оказал помощь 92 тысячам жителей. Волонтеры доставляют продукты и лекарства в отдаленные села, социальные учреждения, помогают сотрудникам. Медики центра проводят консультации и оказали помощь уже 6 тысячам жителей. Работает телемедицинское оборудование. Сейчас мы помогаем жителям подготовить детей к началу учебного года и выдаем наборы канцтоваров, товаров для творчества – в Купянском районе их раздали уже более 2,5 тысяч", - рассказал депутат, его слова приводятся в сообщении.

https://ria.ru/20220817/melitopol-1810181374.html

россия

харьковская область

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2022

Екатерина Зайцева

Екатерина Зайцева

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Екатерина Зайцева

россия, общество, харьковская область, единая россия, госдума рф, артем туров