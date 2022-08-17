ЕР открыла горячую линию для освобожденных районов Харьковской области
Центр помощи ЕР открыл горячую линию для освобожденных районов Харьковской области
© РИА Новости / Перейти в фотобанкВоеннослужащие ВС РФ раздают российскую гуманитарную помощь жителям одного из сел в Харьковской области
Военнослужащие ВС РФ раздают российскую гуманитарную помощь жителям одного из сел в Харьковской области. Архивное фото
МОСКВА, 17 авг - РИА Новости. Центр помощи "Единой России" открыл горячую линии для освобождённых районов Харьковской области, при помощи которой можно узнать о работе гуманитарных центров, наличии лекарств, сообщается в Telegram-канале партии.
"Центр помощи "Единой России" открыл горячую линию для освобожденных районов Харьковской области… Можно узнать о работе гуманитарных центров партии в регионе, наличии и поступлении лекарств, графике выезда волонтеров в населенные пункты. Можно также оставить заявку на получение специальных наборов для инвалидов, многодетных семей, беременных женщин", — говорится в сообщении.
Депутат ГД Артем Туров отметил, что центр помощи помогает жителям готовить детей к школе, доставлять продукты, а также оказываются консультации медиков.
"Партийный центр помощи в Купянске за два месяца оказал помощь 92 тысячам жителей. Волонтеры доставляют продукты и лекарства в отдаленные села, социальные учреждения, помогают сотрудникам. Медики центра проводят консультации и оказали помощь уже 6 тысячам жителей. Работает телемедицинское оборудование. Сейчас мы помогаем жителям подготовить детей к началу учебного года и выдаем наборы канцтоваров, товаров для творчества – в Купянском районе их раздали уже более 2,5 тысяч", - рассказал депутат, его слова приводятся в сообщении.