https://ria.ru/20220817/kzsk-1810196370.html

"КЗСК" представил резинотехнические изделия нового поколения

"КЗСК" представил резинотехнические изделия нового поколения - РИА Новости, 17.08.2022

"КЗСК" представил резинотехнические изделия нового поколения

Ведущее отечественное предприятие по производству продукции органической химии "Казанский завод синтетического каучука" ("КЗСК") представило свои новейшие... РИА Новости, 17.08.2022

2022-08-17T12:58

2022-08-17T12:58

2022-08-17T12:58

пресс-релизы

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МОСКВА, 17 авг - Казанский завод синтетического каучука. Ведущее отечественное предприятие по производству продукции органической химии "Казанский завод синтетического каучука" ("КЗСК") представило свои новейшие разработки на Международном военно-техническом форуме "Армия-2022" в рамках объединенного стенда Корпорации "ПРОМТЕХ".Казанский завод, в арсенале которого более 160 видов производимой продукции, продемонстрировал не имеющие аналогов в России резинотехнические изделия.Резинотехнические изделия (РТИ) нового поколения от "КЗСК" с улучшенными ресурсными и эксплуатационными характеристиками имеют широкую сферу применения при производстве авиационной, морской и автомобильной техники.Дополнительным акцентом выставочной экспозиции стало семейство тиоколовых герметиков специального назначения, применяемых для герметизации авиационных и ракетных топливных баков. Тиокол – основа для данных герметиков – выпускается всего на трех заводах в мире, и один их этих трех заводов (единственный в России) – "Казанский завод синтетического каучука"."КЗСК" сегодня является приоритетным и стратегически важным инвестиционным активом Корпорации "ПРОМТЕХ". Возобновление производства отечественной сырьевой базы и дальнейшая модернизация производства для увеличения объемов выпуска уникальной продукции продолжается в ускоренном темпе. Уже сегодня в состав промышленного комплекса "КЗСК" входит высокотехнологичный производственно-научный парк, развернувшийся на ста гектарах и научно-технический центр, укомплектованный 12 лабораториями. В ближайшей перспективе запланировано открытие центра компетенций авиационных РТИ на базе "Казанского завода синтетического каучука".Партнерский материал. Медиагруппа "Россия сегодня" не несет ответственности за содержание материала. Товары и услуги подлежат обязательной сертификации.Заявка на размещение пресс-релиза.

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Артем Смирнов

Артем Смирнов

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Артем Смирнов

пресс-релизы