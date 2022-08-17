https://ria.ru/20220817/kzsk-1810196370.html
"КЗСК" представил резинотехнические изделия нового поколения
"КЗСК" представил резинотехнические изделия нового поколения - РИА Новости, 17.08.2022
"КЗСК" представил резинотехнические изделия нового поколения
Ведущее отечественное предприятие по производству продукции органической химии "Казанский завод синтетического каучука" ("КЗСК") представило свои новейшие... РИА Новости, 17.08.2022
2022-08-17T12:58
2022-08-17T12:58
2022-08-17T12:58
пресс-релизы
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/08/11/1810195666_0:212:2730:1749_1920x0_80_0_0_dbf154d0e1feb72b126230367eeec62f.jpg
МОСКВА, 17 авг - Казанский завод синтетического каучука. Ведущее отечественное предприятие по производству продукции органической химии "Казанский завод синтетического каучука" ("КЗСК") представило свои новейшие разработки на Международном военно-техническом форуме "Армия-2022" в рамках объединенного стенда Корпорации "ПРОМТЕХ".Казанский завод, в арсенале которого более 160 видов производимой продукции, продемонстрировал не имеющие аналогов в России резинотехнические изделия.Резинотехнические изделия (РТИ) нового поколения от "КЗСК" с улучшенными ресурсными и эксплуатационными характеристиками имеют широкую сферу применения при производстве авиационной, морской и автомобильной техники.Дополнительным акцентом выставочной экспозиции стало семейство тиоколовых герметиков специального назначения, применяемых для герметизации авиационных и ракетных топливных баков. Тиокол – основа для данных герметиков – выпускается всего на трех заводах в мире, и один их этих трех заводов (единственный в России) – "Казанский завод синтетического каучука"."КЗСК" сегодня является приоритетным и стратегически важным инвестиционным активом Корпорации "ПРОМТЕХ". Возобновление производства отечественной сырьевой базы и дальнейшая модернизация производства для увеличения объемов выпуска уникальной продукции продолжается в ускоренном темпе. Уже сегодня в состав промышленного комплекса "КЗСК" входит высокотехнологичный производственно-научный парк, развернувшийся на ста гектарах и научно-технический центр, укомплектованный 12 лабораториями. В ближайшей перспективе запланировано открытие центра компетенций авиационных РТИ на базе "Казанского завода синтетического каучука".Партнерский материал. Медиагруппа "Россия сегодня" не несет ответственности за содержание материала. Товары и услуги подлежат обязательной сертификации.Заявка на размещение пресс-релиза.
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2022
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/08/11/1810195666_0:0:2730:2048_1920x0_80_0_0_f15bd8e8da3217e9f0ec99ccfcb37271.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
пресс-релизы
МОСКВА, 17 авг - Казанский завод синтетического каучука
. Ведущее отечественное предприятие по производству продукции органической химии "Казанский завод синтетического каучука" ("КЗСК
") представило свои новейшие разработки на Международном военно-техническом форуме "Армия-2022" в рамках объединенного стенда Корпорации "ПРОМТЕХ".
Казанский завод, в арсенале которого более 160 видов производимой продукции, продемонстрировал не имеющие аналогов в России резинотехнические изделия.
Резинотехнические изделия (РТИ) нового поколения от "КЗСК" с улучшенными ресурсными и эксплуатационными характеристиками имеют широкую сферу применения при производстве авиационной, морской и автомобильной техники.
Дополнительным акцентом выставочной экспозиции стало семейство тиоколовых герметиков специального назначения, применяемых для герметизации авиационных и ракетных топливных баков. Тиокол – основа для данных герметиков – выпускается всего на трех заводах в мире, и один их этих трех заводов (единственный в России) – "Казанский завод синтетического каучука".
"КЗСК" сегодня является приоритетным и стратегически важным инвестиционным активом Корпорации "ПРОМТЕХ". Возобновление производства отечественной сырьевой базы и дальнейшая модернизация производства для увеличения объемов выпуска уникальной продукции продолжается в ускоренном темпе. Уже сегодня в состав промышленного комплекса "КЗСК" входит высокотехнологичный производственно-научный парк, развернувшийся на ста гектарах и научно-технический центр, укомплектованный 12 лабораториями. В ближайшей перспективе запланировано открытие центра компетенций авиационных РТИ на базе "Казанского завода синтетического каучука".
Партнерский материал. Медиагруппа "Россия сегодня" не несет ответственности за содержание материала. Товары и услуги подлежат обязательной сертификации.