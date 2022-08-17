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На Украине доллар вновь растет к гривне, сообщают СМИ
На Украине доллар вновь растет к гривне, сообщают СМИ - РИА Новости, 17.08.2022
На Украине доллар вновь растет к гривне, сообщают СМИ
Доллар снова подорожал в обменниках на Украине, банки подняли курс в среднем на 40-50 копеек, сообщило украинское интернет-издание "Страна.ua". РИА Новости, 17.08.2022
2022-08-17T14:25
2022-08-17T14:25
2022-08-17T14:40
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МОСКВА, 17 авг - РИА Новости. Доллар снова подорожал в обменниках на Украине, банки подняли курс в среднем на 40-50 копеек, сообщило украинское интернет-издание "Страна.ua"."На Украине снова подорожал наличный доллар и взял психологическую отметку 41 грн/$. Валютные курсы в своих кассах подняли банки в среднем на 40-50 копеек", - говорится в Telegram-канале издания.В июле Нацбанк Украины после девальвации гривны на 25% запретил обменникам выставлять табло или иным способом информировать граждан о текущем курсе валют где-либо вне касс обменных пунктов.Нацбанк Украины 21 июля девальвировал национальную валюту - поднял официальный курс доллара сразу на 25%, до почти 36,6 гривны, после чего курс валюты в обменниках превысил 40 гривен за доллар.
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украина, доллар, экономика
Украина, Доллар, Экономика
14:25 17.08.2022 (обновлено: 14:40 17.08.2022)
На Украине доллар вновь растет к гривне, сообщают СМИ
Курс доллара на Украине в обменниках поднялся до 41 гривны, сообщает Страна.ua