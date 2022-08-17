https://ria.ru/20220817/kultura-1810172786.html
В Ростовской области выделят более 131 миллиона рублей на объекты культуры
В Ростовской области выделят более 131 миллиона рублей на объекты культуры - РИА Новости, 17.08.2022
В Ростовской области выделят более 131 миллиона рублей на объекты культуры
Более 131 миллиона рублей направят в этом году на охрану объектов культурного наследия Ростовской области, сообщил первый замгубернатора региона Игорь Гуськов. РИА Новости, 17.08.2022
2022-08-17T11:37
2022-08-17T11:37
2022-08-17T11:37
ростовская область
россия
ростовская область
культура
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РОСТОВ-НА-ДОНУ, 17 авг - РИА Новости. Более 131 миллиона рублей направят в этом году на охрану объектов культурного наследия Ростовской области, сообщил первый замгубернатора региона Игорь Гуськов.По его данным, всего в регионе находятся почти 12 тысяч объектов культурного наследия."В 2022 году региональному комитету на охрану объектов культурного наследия выделено более 131 миллиона рублей", - сказал Гуськов на совещании по теме государственной охраны объектов культурного наследия.Всего за последние четыре года на эти цели в регионе было выделено более 1 миллиарда рублей, уточнил он.По данным правительства области, в первом полугодии на территории Ростовской области утвердили границы территорий 43 объектов культурного наследия. Также установлены зоны охраны семи объектов культуры, утверждены предметы охраны 69 объектов, восемь - включены в единый госреестр памятников истории и культуры РФ.Охранные зоны объектов культурного наследия помогают обеспечить сохранность объекта в его историческом ландшафтном окружении, устанавливая особый режим использования земель и земельных участков. Он ограничивает хозяйственную деятельность и запрещает строительство, за исключением применения специальных мер, направленных на сохранение и регенерацию историко-градостроительной или природной среды объекта культурного наследия.
https://ria.ru/20220812/paleopark-1809166464.html
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РИА Новости
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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россия, ростовская область, культура
Ростовская область , Россия, Ростовская область, Культура
В Ростовской области выделят более 131 миллиона рублей на объекты культуры
В Ростовской области на охрану объектов культуры направят более 131 миллиона рублей
РОСТОВ-НА-ДОНУ, 17 авг - РИА Новости. Более 131 миллиона рублей направят в этом году на охрану объектов культурного наследия Ростовской области, сообщил первый замгубернатора региона Игорь Гуськов.
По его данным, всего в регионе находятся почти 12 тысяч объектов культурного наследия.
"В 2022 году региональному комитету на охрану объектов культурного наследия выделено более 131 миллиона рублей", - сказал Гуськов на совещании по теме государственной охраны объектов культурного наследия.
Всего за последние четыре года на эти цели в регионе было выделено более 1 миллиарда рублей, уточнил он.
По данным правительства области, в первом полугодии на территории Ростовской области
утвердили границы территорий 43 объектов культурного наследия. Также установлены зоны охраны семи объектов культуры, утверждены предметы охраны 69 объектов, восемь - включены в единый госреестр памятников истории и культуры РФ
.
Охранные зоны объектов культурного наследия помогают обеспечить сохранность объекта в его историческом ландшафтном окружении, устанавливая особый режим использования земель и земельных участков. Он ограничивает хозяйственную деятельность и запрещает строительство, за исключением применения специальных мер, направленных на сохранение и регенерацию историко-градостроительной или природной среды объекта культурного наследия.