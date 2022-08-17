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В Ростовской области выделят более 131 миллиона рублей на объекты культуры - РИА Новости, 17.08.2022
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Ростовская область
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В Ростовской области выделят более 131 миллиона рублей на объекты культуры
В Ростовской области выделят более 131 миллиона рублей на объекты культуры - РИА Новости, 17.08.2022
В Ростовской области выделят более 131 миллиона рублей на объекты культуры
Более 131 миллиона рублей направят в этом году на охрану объектов культурного наследия Ростовской области, сообщил первый замгубернатора региона Игорь Гуськов. РИА Новости, 17.08.2022
2022-08-17T11:37
2022-08-17T11:37
ростовская область
россия
ростовская область
культура
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РОСТОВ-НА-ДОНУ, 17 авг - РИА Новости. Более 131 миллиона рублей направят в этом году на охрану объектов культурного наследия Ростовской области, сообщил первый замгубернатора региона Игорь Гуськов.По его данным, всего в регионе находятся почти 12 тысяч объектов культурного наследия."В 2022 году региональному комитету на охрану объектов культурного наследия выделено более 131 миллиона рублей", - сказал Гуськов на совещании по теме государственной охраны объектов культурного наследия.Всего за последние четыре года на эти цели в регионе было выделено более 1 миллиарда рублей, уточнил он.По данным правительства области, в первом полугодии на территории Ростовской области утвердили границы территорий 43 объектов культурного наследия. Также установлены зоны охраны семи объектов культуры, утверждены предметы охраны 69 объектов, восемь - включены в единый госреестр памятников истории и культуры РФ.Охранные зоны объектов культурного наследия помогают обеспечить сохранность объекта в его историческом ландшафтном окружении, устанавливая особый режим использования земель и земельных участков. Он ограничивает хозяйственную деятельность и запрещает строительство, за исключением применения специальных мер, направленных на сохранение и регенерацию историко-градостроительной или природной среды объекта культурного наследия.
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россия, ростовская область, культура
Ростовская область , Россия, Ростовская область, Культура
11:37 17.08.2022
 
В Ростовской области выделят более 131 миллиона рублей на объекты культуры

В Ростовской области на охрану объектов культуры направят более 131 миллиона рублей

© Сергей ПивоваровВид на Ворошиловский мост в Ростове-на-Дону
Вид на Ворошиловский мост в Ростове-на-Дону
© Сергей Пивоваров
Вид на Ворошиловский мост в Ростове-на-Дону. Архивное фото
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РОСТОВ-НА-ДОНУ, 17 авг - РИА Новости. Более 131 миллиона рублей направят в этом году на охрану объектов культурного наследия Ростовской области, сообщил первый замгубернатора региона Игорь Гуськов.
По его данным, всего в регионе находятся почти 12 тысяч объектов культурного наследия.
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"В 2022 году региональному комитету на охрану объектов культурного наследия выделено более 131 миллиона рублей", - сказал Гуськов на совещании по теме государственной охраны объектов культурного наследия.
Всего за последние четыре года на эти цели в регионе было выделено более 1 миллиарда рублей, уточнил он.
По данным правительства области, в первом полугодии на территории Ростовской области утвердили границы территорий 43 объектов культурного наследия. Также установлены зоны охраны семи объектов культуры, утверждены предметы охраны 69 объектов, восемь - включены в единый госреестр памятников истории и культуры РФ.
Охранные зоны объектов культурного наследия помогают обеспечить сохранность объекта в его историческом ландшафтном окружении, устанавливая особый режим использования земель и земельных участков. Он ограничивает хозяйственную деятельность и запрещает строительство, за исключением применения специальных мер, направленных на сохранение и регенерацию историко-градостроительной или природной среды объекта культурного наследия.
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