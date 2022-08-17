https://ria.ru/20220817/kosovo-1810321225.html

Вице-спикер Совфеда напомнил НАТО о вмешательстве в ситуацию в Югославии

Вице-спикер Совфеда напомнил НАТО о вмешательстве в ситуацию в Югославии - РИА Новости, 17.08.2022

Вице-спикер Совфеда напомнил НАТО о вмешательстве в ситуацию в Югославии

Вмешательство НАТО в ситуацию с Югославией привело к гибели мирных граждан и появлению на карте Европы "черной дыры" в виде Косово, заявил РИА Новости в среду... РИА Новости, 17.08.2022

2022-08-17T21:21

2022-08-17T21:21

2022-08-17T21:42

в мире

александр вучич

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МОСКВА, 17 авг – РИА Новости. Вмешательство НАТО в ситуацию с Югославией привело к гибели мирных граждан и появлению на карте Европы "черной дыры" в виде Косово, заявил РИА Новости в среду вице-спикер Совфеда Константин Косачев, комментируя заявление генсека НАТО Йенса Столтенберга о готовности альянса принять меры для гарантии безопасности и свободы передвижения в Косово.Ранее Столтенберг на совместной пресс-конференции в Брюсселе с президентом Сербии Александром Вучичем заявил, что альянс продолжает "внимательно наблюдать за ситуацией", а силы KFOR (контингент НАТО в Косово) продолжают действия "в соответствии с мандатом ООН". При этом Столтенберг добавил, что если будет угроза, то "KFOR готова вмешаться, я приму все необходимые меры, чтобы гарантировать безопасность и стабильность, свободу передвижения для населения Косово"."Силы НАТО уже вмешивались в ситуацию в 1999 году, нарушив все возможные и невозможные нормы международного права. Результатом стало нарушение суверенитета и территориальной целостности тогдашней Югославии, гибель более 2,5 тысячи гражданских лиц, последующие страдания людей, испытавших на себе действие боезарядов с обедненным ураном", - подчеркнул законодатель.Как результат "вмешательства" альянса стало и возникновение на карте Европы "черной дыры" в виде Косово, "известного в мире разве что торговлей человеческими органами, массовыми нарушениями прав сербского населения края и прочими явно криминальными проявлениями квазисуверенитета", сказал Косачев.Ситуация вокруг Косово обострилась из-за планов Приштины с 1 августа запретить въезд в регион машин с сербскими номерами и документами. На севере Косово, где проживает много сербов, произошли беспорядки, в ответ власти самопровозглашенной республики стянули туда полицию. Но после просьбы США власти Косово отложили вступление запрета в силу на месяц. В Белграде этот шаг приветствовали, заявив, что руководство Сербии и власти в Приштине были в шаге от серьезного конфликта, но официальному Белграду удалось сохранить мир.

https://ria.ru/20220817/kosovo-1810288597.html

https://ria.ru/20220814/evrosoyuz-1809519752.html

косово

югославия

европа

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в мире, александр вучич, косово, югославия, европа, нато, оон, константин косачев, йенс столтенберг