21:21 17.08.2022 (обновлено: 21:42 17.08.2022)
Вице-спикер Совфеда напомнил НАТО о вмешательстве в ситуацию в Югославии
Вице-спикер Косачев: вмешательство НАТО в дела Югославии привело к появлению Косово
Вице-спикер Совета Федерации РФ Константин Косачев. Архивное фото
МОСКВА, 17 авг – РИА Новости. Вмешательство НАТО в ситуацию с Югославией привело к гибели мирных граждан и появлению на карте Европы "черной дыры" в виде Косово, заявил РИА Новости в среду вице-спикер Совфеда Константин Косачев, комментируя заявление генсека НАТО Йенса Столтенберга о готовности альянса принять меры для гарантии безопасности и свободы передвижения в Косово.
Ранее Столтенберг на совместной пресс-конференции в Брюсселе с президентом Сербии Александром Вучичем заявил, что альянс продолжает "внимательно наблюдать за ситуацией", а силы KFOR (контингент НАТО в Косово) продолжают действия "в соответствии с мандатом ООН". При этом Столтенберг добавил, что если будет угроза, то "KFOR готова вмешаться, я приму все необходимые меры, чтобы гарантировать безопасность и стабильность, свободу передвижения для населения Косово".
"Силы НАТО уже вмешивались в ситуацию в 1999 году, нарушив все возможные и невозможные нормы международного права. Результатом стало нарушение суверенитета и территориальной целостности тогдашней Югославии, гибель более 2,5 тысячи гражданских лиц, последующие страдания людей, испытавших на себе действие боезарядов с обедненным ураном", - подчеркнул законодатель.
Как результат "вмешательства" альянса стало и возникновение на карте Европы "черной дыры" в виде Косово, "известного в мире разве что торговлей человеческими органами, массовыми нарушениями прав сербского населения края и прочими явно криминальными проявлениями квазисуверенитета", сказал Косачев.
Ситуация вокруг Косово обострилась из-за планов Приштины с 1 августа запретить въезд в регион машин с сербскими номерами и документами. На севере Косово, где проживает много сербов, произошли беспорядки, в ответ власти самопровозглашенной республики стянули туда полицию. Но после просьбы США власти Косово отложили вступление запрета в силу на месяц. В Белграде этот шаг приветствовали, заявив, что руководство Сербии и власти в Приштине были в шаге от серьезного конфликта, но официальному Белграду удалось сохранить мир.
14 августа, 16:55Евросоюз призвал Сербию и Косово к диалогу