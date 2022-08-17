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Генсек НАТО пообещал "пропорциональное" вмешательство в конфликт в Косово
Генсек НАТО пообещал "пропорциональное" вмешательство в конфликт в Косово - РИА Новости, 17.08.2022
Генсек НАТО пообещал "пропорциональное" вмешательство в конфликт в Косово
Генсек НАТО Йенс Столтенберг заявил, что потенциальное вмешательство, в случае необходимости, сил НАТО KFOR в Косово "будет пропорциональным и отразит... РИА Новости, 17.08.2022
2022-08-17T18:09
2022-08-17T18:09
2022-08-17T18:18
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БРЮССЕЛЬ, 17 авг – РИА Новости. Генсек НАТО Йенс Столтенберг заявил, что потенциальное вмешательство, в случае необходимости, сил НАТО KFOR в Косово "будет пропорциональным и отразит потребности и вызовы".Генсек альянса на совместной пресс-конференции с президентом Сербии Александром Вучичем ранее заявил, что НАТО "продолжает внимательно наблюдать за ситуацией, силы KFOR продолжают действия в соответствии с мандатом ООН. Если последует угроза безопасности, то KFOR готова вмешаться, чтобы гарантировать безопасность и стабильность, свободу передвижения для населения Косово". При этом Столтенберг подчеркнул, что блок не собирается становиться стороной конфликта, сохранит нейтральность, силы KFOR продолжат миссию в соответствии с мандатом ООН."Это будет пропорционально и будет отражать потребности и вызовы, с которыми мы можем столкнуться. Но сам факт того, что порядка четырех тысяч наших военнослужащих находятся в Косово, демонстрирует нашу сильную вовлеченность, способствует разрядке ситуации", - сказал Йенс Столтенберг.Он также напомнил, что сейчас миссия НАТО в Косово является крупнейшей за пределами альянса.
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в мире, йенс столтенберг, александр вучич, косово, сербия, нато, оон
В мире, Йенс Столтенберг, Александр Вучич, Косово, Сербия, НАТО, ООН
18:09 17.08.2022 (обновлено: 18:18 17.08.2022)
Генсек НАТО пообещал "пропорциональное" вмешательство в конфликт в Косово
Генсек НАТО Столтенберг пообещал "пропорциональное" вмешательство НАТО в Косово