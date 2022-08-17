https://ria.ru/20220817/kosovo-1810288597.html

Генсек НАТО пообещал "пропорциональное" вмешательство в конфликт в Косово

Генсек НАТО пообещал "пропорциональное" вмешательство в конфликт в Косово - РИА Новости, 17.08.2022

Генсек НАТО пообещал "пропорциональное" вмешательство в конфликт в Косово

Генсек НАТО Йенс Столтенберг заявил, что потенциальное вмешательство, в случае необходимости, сил НАТО KFOR в Косово "будет пропорциональным и отразит... РИА Новости, 17.08.2022

2022-08-17T18:09

2022-08-17T18:09

2022-08-17T18:18

в мире

йенс столтенберг

александр вучич

косово

сербия

нато

оон

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/99084/95/990849560_0:98:961:638_1920x0_80_0_0_b6860f0b0414bca9de4d4479f5448d85.jpg

БРЮССЕЛЬ, 17 авг – РИА Новости. Генсек НАТО Йенс Столтенберг заявил, что потенциальное вмешательство, в случае необходимости, сил НАТО KFOR в Косово "будет пропорциональным и отразит потребности и вызовы".Генсек альянса на совместной пресс-конференции с президентом Сербии Александром Вучичем ранее заявил, что НАТО "продолжает внимательно наблюдать за ситуацией, силы KFOR продолжают действия в соответствии с мандатом ООН. Если последует угроза безопасности, то KFOR готова вмешаться, чтобы гарантировать безопасность и стабильность, свободу передвижения для населения Косово". При этом Столтенберг подчеркнул, что блок не собирается становиться стороной конфликта, сохранит нейтральность, силы KFOR продолжат миссию в соответствии с мандатом ООН."Это будет пропорционально и будет отражать потребности и вызовы, с которыми мы можем столкнуться. Но сам факт того, что порядка четырех тысяч наших военнослужащих находятся в Косово, демонстрирует нашу сильную вовлеченность, способствует разрядке ситуации", - сказал Йенс Столтенберг.Он также напомнил, что сейчас миссия НАТО в Косово является крупнейшей за пределами альянса.

https://ria.ru/20220817/kosovo-1810268017.html

косово

сербия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2022

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

в мире, йенс столтенберг, александр вучич, косово, сербия, нато, оон