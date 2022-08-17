https://ria.ru/20220817/kosovo-1810268017.html

Вучич отверг возможность проведения военной операции Сербии в Косово

Вучич отверг возможность проведения военной операции Сербии в Косово - РИА Новости, 17.08.2022

Вучич отверг возможность проведения военной операции Сербии в Косово

Президент Сербии Александр Вучич в ходе визита в Брюссель отверг существование планов военной операции Белграда в Косово и факт перехода ранее сербскими силами... РИА Новости, 17.08.2022

2022-08-17T17:11

2022-08-17T17:11

2022-08-17T17:26

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БЕЛГРАД, 17 авг - РИА Новости. Президент Сербии Александр Вучич в ходе визита в Брюссель отверг существование планов военной операции Белграда в Косово и факт перехода ранее сербскими силами административной линии между центральной частью страны и автономным краем.Глава дипломатии ЕС Жозеп Боррель сообщил ранее, что на 18 августа намечены переговоры Вучича и "премьера" самопровозглашенной республики Косово Альбина Курти в Брюсселе. Очередной раунд диалога приветствовали посольства США в Белграде и Приштине. В среду президент Сербии отправился в Брюссель, где во второй половине состоялся его разговор с генсеком НАТО Йенсом Столтенбегом."Слушаем заявления о военном вторжении Сербии в некоторые образования или страны в регионе, по их словам, это должно было произойти пять месяцев, четыре месяца, три месяца, два месяца назад, но до сих пор не произошло. Что значит – они лгали, и никто ничего не говорил в связи с этим нарративом", - сказал Вучич на совместной пресс-конференции со Столтенбергом."Против Сербии легко использовать нынешнюю политическую ситуацию, поэтому я просил и НАТО, чтобы внимательно рассмотрели ситуацию в Косово и сказали, когда и где сербские силы перешли административную линию или границу, как они говорят. Нам необходим рациональный подход, разговоры, компромиссное решение, а не чьи-то желания найти решение, при котором кто-то мог бы шантажировать Сербию или приказать Сербии как себя вести", - подчеркнул Вучич и добавил, что может только отвергать сфабрикованные сообщения.

https://ria.ru/20220817/kosovo-1810265128.html

https://ria.ru/20220810/politika-1806893507.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Екатерина Зайцева

в мире, сербия, косово, александр вучич, жозеп боррель, альбин курти, брюссель, евросоюз, нато