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Вучич отверг возможность проведения военной операции Сербии в Косово - РИА Новости, 17.08.2022
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Вучич отверг возможность проведения военной операции Сербии в Косово
Вучич отверг возможность проведения военной операции Сербии в Косово - РИА Новости, 17.08.2022
Вучич отверг возможность проведения военной операции Сербии в Косово
Президент Сербии Александр Вучич в ходе визита в Брюссель отверг существование планов военной операции Белграда в Косово и факт перехода ранее сербскими силами... РИА Новости, 17.08.2022
2022-08-17T17:11
2022-08-17T17:26
в мире
сербия
косово
александр вучич
жозеп боррель
альбин курти
брюссель
евросоюз
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БЕЛГРАД, 17 авг - РИА Новости. Президент Сербии Александр Вучич в ходе визита в Брюссель отверг существование планов военной операции Белграда в Косово и факт перехода ранее сербскими силами административной линии между центральной частью страны и автономным краем.Глава дипломатии ЕС Жозеп Боррель сообщил ранее, что на 18 августа намечены переговоры Вучича и "премьера" самопровозглашенной республики Косово Альбина Курти в Брюсселе. Очередной раунд диалога приветствовали посольства США в Белграде и Приштине. В среду президент Сербии отправился в Брюссель, где во второй половине состоялся его разговор с генсеком НАТО Йенсом Столтенбегом."Слушаем заявления о военном вторжении Сербии в некоторые образования или страны в регионе, по их словам, это должно было произойти пять месяцев, четыре месяца, три месяца, два месяца назад, но до сих пор не произошло. Что значит – они лгали, и никто ничего не говорил в связи с этим нарративом", - сказал Вучич на совместной пресс-конференции со Столтенбергом."Против Сербии легко использовать нынешнюю политическую ситуацию, поэтому я просил и НАТО, чтобы внимательно рассмотрели ситуацию в Косово и сказали, когда и где сербские силы перешли административную линию или границу, как они говорят. Нам необходим рациональный подход, разговоры, компромиссное решение, а не чьи-то желания найти решение, при котором кто-то мог бы шантажировать Сербию или приказать Сербии как себя вести", - подчеркнул Вучич и добавил, что может только отвергать сфабрикованные сообщения.
https://ria.ru/20220817/kosovo-1810265128.html
https://ria.ru/20220810/politika-1806893507.html
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в мире, сербия, косово, александр вучич, жозеп боррель, альбин курти, брюссель, евросоюз, нато
В мире, Сербия, Косово, Александр Вучич, Жозеп Боррель, Альбин Курти, Брюссель, Евросоюз, НАТО
17:11 17.08.2022 (обновлено: 17:26 17.08.2022)
 
Вучич отверг возможность проведения военной операции Сербии в Косово

Президент Сербии Вучич отверг возможность проведения военной операции в Косово

© РИА Новости / Пресс-служба МИД России / Перейти в фотобанкПрезидент Сербии Александр Вучич
Президент Сербии Александр Вучич - РИА Новости, 1920, 17.08.2022
© РИА Новости / Пресс-служба МИД России
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Президент Сербии Александр Вучич. Архивное фото
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БЕЛГРАД, 17 авг - РИА Новости. Президент Сербии Александр Вучич в ходе визита в Брюссель отверг существование планов военной операции Белграда в Косово и факт перехода ранее сербскими силами административной линии между центральной частью страны и автономным краем.
Глава дипломатии ЕС Жозеп Боррель сообщил ранее, что на 18 августа намечены переговоры Вучича и "премьера" самопровозглашенной республики Косово Альбина Курти в Брюсселе. Очередной раунд диалога приветствовали посольства США в Белграде и Приштине. В среду президент Сербии отправился в Брюссель, где во второй половине состоялся его разговор с генсеком НАТО Йенсом Столтенбегом.
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"Слушаем заявления о военном вторжении Сербии в некоторые образования или страны в регионе, по их словам, это должно было произойти пять месяцев, четыре месяца, три месяца, два месяца назад, но до сих пор не произошло. Что значит – они лгали, и никто ничего не говорил в связи с этим нарративом", - сказал Вучич на совместной пресс-конференции со Столтенбергом.
"Против Сербии легко использовать нынешнюю политическую ситуацию, поэтому я просил и НАТО, чтобы внимательно рассмотрели ситуацию в Косово и сказали, когда и где сербские силы перешли административную линию или границу, как они говорят. Нам необходим рациональный подход, разговоры, компромиссное решение, а не чьи-то желания найти решение, при котором кто-то мог бы шантажировать Сербию или приказать Сербии как себя вести", - подчеркнул Вучич и добавил, что может только отвергать сфабрикованные сообщения.
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