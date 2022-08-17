https://ria.ru/20220817/kosovo-1810268017.html
Вучич отверг возможность проведения военной операции Сербии в Косово
Вучич отверг возможность проведения военной операции Сербии в Косово - РИА Новости, 17.08.2022
Вучич отверг возможность проведения военной операции Сербии в Косово
Президент Сербии Александр Вучич в ходе визита в Брюссель отверг существование планов военной операции Белграда в Косово и факт перехода ранее сербскими силами... РИА Новости, 17.08.2022
2022-08-17T17:11
2022-08-17T17:11
2022-08-17T17:26
в мире
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косово
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БЕЛГРАД, 17 авг - РИА Новости. Президент Сербии Александр Вучич в ходе визита в Брюссель отверг существование планов военной операции Белграда в Косово и факт перехода ранее сербскими силами административной линии между центральной частью страны и автономным краем.Глава дипломатии ЕС Жозеп Боррель сообщил ранее, что на 18 августа намечены переговоры Вучича и "премьера" самопровозглашенной республики Косово Альбина Курти в Брюсселе. Очередной раунд диалога приветствовали посольства США в Белграде и Приштине. В среду президент Сербии отправился в Брюссель, где во второй половине состоялся его разговор с генсеком НАТО Йенсом Столтенбегом."Слушаем заявления о военном вторжении Сербии в некоторые образования или страны в регионе, по их словам, это должно было произойти пять месяцев, четыре месяца, три месяца, два месяца назад, но до сих пор не произошло. Что значит – они лгали, и никто ничего не говорил в связи с этим нарративом", - сказал Вучич на совместной пресс-конференции со Столтенбергом."Против Сербии легко использовать нынешнюю политическую ситуацию, поэтому я просил и НАТО, чтобы внимательно рассмотрели ситуацию в Косово и сказали, когда и где сербские силы перешли административную линию или границу, как они говорят. Нам необходим рациональный подход, разговоры, компромиссное решение, а не чьи-то желания найти решение, при котором кто-то мог бы шантажировать Сербию или приказать Сербии как себя вести", - подчеркнул Вучич и добавил, что может только отвергать сфабрикованные сообщения.
https://ria.ru/20220817/kosovo-1810265128.html
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РИА Новости
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7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, сербия, косово, александр вучич, жозеп боррель, альбин курти, брюссель, евросоюз, нато
В мире, Сербия, Косово, Александр Вучич, Жозеп Боррель, Альбин Курти, Брюссель, Евросоюз, НАТО
17:11 17.08.2022 (обновлено: 17:26 17.08.2022)
Вучич отверг возможность проведения военной операции Сербии в Косово
Президент Сербии Вучич отверг возможность проведения военной операции в Косово
БЕЛГРАД, 17 авг - РИА Новости. Президент Сербии Александр Вучич в ходе визита в Брюссель отверг существование планов военной операции Белграда в Косово и факт перехода ранее сербскими силами административной линии между центральной частью страны и автономным краем.
Глава дипломатии ЕС Жозеп Боррель
сообщил ранее, что на 18 августа намечены переговоры Вучича и "премьера" самопровозглашенной республики Косово Альбина Курти
в Брюсселе
. Очередной раунд диалога приветствовали посольства США
в Белграде
и Приштине
. В среду президент Сербии
отправился в Брюссель, где во второй половине состоялся его разговор с генсеком НАТО
Йенсом Столтенбегом.
"Слушаем заявления о военном вторжении Сербии в некоторые образования или страны в регионе, по их словам, это должно было произойти пять месяцев, четыре месяца, три месяца, два месяца назад, но до сих пор не произошло. Что значит – они лгали, и никто ничего не говорил в связи с этим нарративом", - сказал Вучич на совместной пресс-конференции со Столтенбергом.
"Против Сербии легко использовать нынешнюю политическую ситуацию, поэтому я просил и НАТО, чтобы внимательно рассмотрели ситуацию в Косово и сказали, когда и где сербские силы перешли административную линию или границу, как они говорят. Нам необходим рациональный подход, разговоры, компромиссное решение, а не чьи-то желания найти решение, при котором кто-то мог бы шантажировать Сербию или приказать Сербии как себя вести", - подчеркнул Вучич и добавил, что может только отвергать сфабрикованные сообщения.