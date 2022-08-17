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Космонавты Артемьев и Матвеев вышли в открытый космос - РИА Новости, 17.08.2022
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Наука
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Космонавты Артемьев и Матвеев вышли в открытый космос
Космонавты Артемьев и Матвеев вышли в открытый космос - РИА Новости, 17.08.2022
Космонавты Артемьев и Матвеев вышли в открытый космос
Российские космонавты Олег Артемьев и Денис Матвеев начали выход в открытый космос с борта МКС, им предстоит продолжить подготовку манипулятора ERA к работе,... РИА Новости, 17.08.2022
2022-08-17T17:02
2022-08-17T17:04
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МОСКВА, 17 авг - РИА Новости. Российские космонавты Олег Артемьев и Денис Матвеев начали выход в открытый космос с борта МКС, им предстоит продолжить подготовку манипулятора ERA к работе, сообщает "Роскосмос"."Олег Артемьев и Денис Матвеев в 16.53 мск открыли выходной люк малого исследовательского модуля "Поиск", - говорится в сообщении госкорпорации.Вскоре космонавты включат нашлемные камеры и отправятся к модулю "Наука", на котором установлен европейский робот-манипулятор ERA, чтобы прикрепить к нему локтевые камеры CLU-3 и CLU-4.Далее они должны будут отсоединить внешний пульт управления манипулятором EMMI, перенести его на другую точку на модуле "Наука", установить там и проверить, перемещается ли манипулятор при управлении с пульта.После этого космонавты отрегулируют приводы TRM на концевых эффекторах ERA и заменят рамку с защитными стеклами для видеокамеры CLU-1 еще на одном эффекторе.Если останется время, космонавты установят блокиратор на грузовую стрелу ГСтМ-1, а ещё одну стрелу ГСтМ-2 раскроют от модуля "Заря" до модуля "Поиск", чтобы создать трассу перехода для дальнейших выходов.По плану работа за бортом станции должна продлиться 6 часов 44 минуты.Как сообщил в ходе трансляции на сайте "Роскосмоса" ведущий инженер отдела внекорабельной деятельности Ракетно-космической корпорации (РКК) "Энергия" Дмитрий Ахмеров, выход космонавтов задержался на полчаса. Он уточнил, что причины не знает, но заверил, что ничего страшного в этом нет.По словам Ахмерова, из-за задержки Артемьев и Матвеев могут не успеть раскрыть грузовую стрелу ГСтМ-2 от модуля "Заря" до модуля "Поиск".
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роскосмос, космос - риа наука
Наука, Роскосмос, Космос - РИА Наука
17:02 17.08.2022 (обновлено: 17:04 17.08.2022)
 
Космонавты Артемьев и Матвеев вышли в открытый космос

"Роскосмос": Артемьев и Матвеев вышли в открытый космос для работы с манипулятором ERA

© Роскосмос/Сергей Кудь-СверчковВыход в открытый космос
Выход в открытый космос
© Роскосмос/Сергей Кудь-Сверчков
Выход в открытый космос. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 17 авг - РИА Новости. Российские космонавты Олег Артемьев и Денис Матвеев начали выход в открытый космос с борта МКС, им предстоит продолжить подготовку манипулятора ERA к работе, сообщает "Роскосмос".
"Олег Артемьев и Денис Матвеев в 16.53 мск открыли выходной люк малого исследовательского модуля "Поиск", - говорится в сообщении госкорпорации.
Вскоре космонавты включат нашлемные камеры и отправятся к модулю "Наука", на котором установлен европейский робот-манипулятор ERA, чтобы прикрепить к нему локтевые камеры CLU-3 и CLU-4.
Далее они должны будут отсоединить внешний пульт управления манипулятором EMMI, перенести его на другую точку на модуле "Наука", установить там и проверить, перемещается ли манипулятор при управлении с пульта.
После этого космонавты отрегулируют приводы TRM на концевых эффекторах ERA и заменят рамку с защитными стеклами для видеокамеры CLU-1 еще на одном эффекторе.
Если останется время, космонавты установят блокиратор на грузовую стрелу ГСтМ-1, а ещё одну стрелу ГСтМ-2 раскроют от модуля "Заря" до модуля "Поиск", чтобы создать трассу перехода для дальнейших выходов.
По плану работа за бортом станции должна продлиться 6 часов 44 минуты.
Как сообщил в ходе трансляции на сайте "Роскосмоса" ведущий инженер отдела внекорабельной деятельности Ракетно-космической корпорации (РКК) "Энергия" Дмитрий Ахмеров, выход космонавтов задержался на полчаса. Он уточнил, что причины не знает, но заверил, что ничего страшного в этом нет.
По словам Ахмерова, из-за задержки Артемьев и Матвеев могут не успеть раскрыть грузовую стрелу ГСтМ-2 от модуля "Заря" до модуля "Поиск".
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