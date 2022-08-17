https://ria.ru/20220817/kosmos-1810264627.html

Космонавты Артемьев и Матвеев вышли в открытый космос

Космонавты Артемьев и Матвеев вышли в открытый космос - РИА Новости, 17.08.2022

Космонавты Артемьев и Матвеев вышли в открытый космос

Российские космонавты Олег Артемьев и Денис Матвеев начали выход в открытый космос с борта МКС, им предстоит продолжить подготовку манипулятора ERA к работе,... РИА Новости, 17.08.2022

2022-08-17T17:02

2022-08-17T17:02

2022-08-17T17:04

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космос - риа наука

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МОСКВА, 17 авг - РИА Новости. Российские космонавты Олег Артемьев и Денис Матвеев начали выход в открытый космос с борта МКС, им предстоит продолжить подготовку манипулятора ERA к работе, сообщает "Роскосмос"."Олег Артемьев и Денис Матвеев в 16.53 мск открыли выходной люк малого исследовательского модуля "Поиск", - говорится в сообщении госкорпорации.Вскоре космонавты включат нашлемные камеры и отправятся к модулю "Наука", на котором установлен европейский робот-манипулятор ERA, чтобы прикрепить к нему локтевые камеры CLU-3 и CLU-4.Далее они должны будут отсоединить внешний пульт управления манипулятором EMMI, перенести его на другую точку на модуле "Наука", установить там и проверить, перемещается ли манипулятор при управлении с пульта.После этого космонавты отрегулируют приводы TRM на концевых эффекторах ERA и заменят рамку с защитными стеклами для видеокамеры CLU-1 еще на одном эффекторе.Если останется время, космонавты установят блокиратор на грузовую стрелу ГСтМ-1, а ещё одну стрелу ГСтМ-2 раскроют от модуля "Заря" до модуля "Поиск", чтобы создать трассу перехода для дальнейших выходов.По плану работа за бортом станции должна продлиться 6 часов 44 минуты.Как сообщил в ходе трансляции на сайте "Роскосмоса" ведущий инженер отдела внекорабельной деятельности Ракетно-космической корпорации (РКК) "Энергия" Дмитрий Ахмеров, выход космонавтов задержался на полчаса. Он уточнил, что причины не знает, но заверил, что ничего страшного в этом нет.По словам Ахмерова, из-за задержки Артемьев и Матвеев могут не успеть раскрыть грузовую стрелу ГСтМ-2 от модуля "Заря" до модуля "Поиск".

https://ria.ru/20220816/stantsiya-1810044589.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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