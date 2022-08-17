https://ria.ru/20220817/korruptsiya-1810330251.html
В России предложили обязать чиновников сообщать о склонении к коррупции
В России предложили обязать чиновников сообщать о склонении к коррупции - РИА Новости, 17.08.2022
В России предложили обязать чиновников сообщать о склонении к коррупции
В Госдуму внесен законопроект, которым предлагается обязать лиц, замещающих государственные должности субъектов РФ, уведомлять органы прокуратуры или другие... РИА Новости, 17.08.2022
2022-08-17T22:37
2022-08-17T22:37
2022-08-17T22:37
общество
госдума рф
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МОСКВА, 17 авг — РИА Новости. В Госдуму внесен законопроект, которым предлагается обязать лиц, замещающих государственные должности субъектов РФ, уведомлять органы прокуратуры или другие уполномоченные органы о случаях склонения к коррупции, соответствующий документ размещен в думской электронной базе."Законопроектом предлагается распространить на лиц, замещающих государственные должности субъектов Российской Федерации, обязанность уведомлять органы прокуратуры или иные государственные органы, уполномоченные в соответствии с законом на проведение проверок по таким обращениям, обо всех случаях обращения к ним каких-либо лиц в целях склонения к совершению коррупционных правонарушений в срок не позднее пяти дней со дня соответствующего обращения", — сообщается в пояснительной записке к проекту.
https://ria.ru/20220817/inflyatsiya-1810304382.html
РИА Новости
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
общество, госдума рф
В России предложили обязать чиновников сообщать о склонении к коррупции
В Госдуму внесли проект об обязанности должностных лиц сообщать о склонении к коррупции