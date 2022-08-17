https://ria.ru/20220817/korruptsiya-1810330251.html

В России предложили обязать чиновников сообщать о склонении к коррупции

В России предложили обязать чиновников сообщать о склонении к коррупции - РИА Новости, 17.08.2022

В России предложили обязать чиновников сообщать о склонении к коррупции

В Госдуму внесен законопроект, которым предлагается обязать лиц, замещающих государственные должности субъектов РФ, уведомлять органы прокуратуры или другие... РИА Новости, 17.08.2022

2022-08-17T22:37

2022-08-17T22:37

2022-08-17T22:37

общество

госдума рф

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МОСКВА, 17 авг — РИА Новости. В Госдуму внесен законопроект, которым предлагается обязать лиц, замещающих государственные должности субъектов РФ, уведомлять органы прокуратуры или другие уполномоченные органы о случаях склонения к коррупции, соответствующий документ размещен в думской электронной базе."Законопроектом предлагается распространить на лиц, замещающих государственные должности субъектов Российской Федерации, обязанность уведомлять органы прокуратуры или иные государственные органы, уполномоченные в соответствии с законом на проведение проверок по таким обращениям, обо всех случаях обращения к ним каких-либо лиц в целях склонения к совершению коррупционных правонарушений в срок не позднее пяти дней со дня соответствующего обращения", — сообщается в пояснительной записке к проекту.

https://ria.ru/20220817/inflyatsiya-1810304382.html

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2022

Евгения Нефедова

Евгения Нефедова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Евгения Нефедова

общество, госдума рф