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В России предложили обязать чиновников сообщать о склонении к коррупции - РИА Новости, 17.08.2022
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В России предложили обязать чиновников сообщать о склонении к коррупции
В России предложили обязать чиновников сообщать о склонении к коррупции - РИА Новости, 17.08.2022
В России предложили обязать чиновников сообщать о склонении к коррупции
В Госдуму внесен законопроект, которым предлагается обязать лиц, замещающих государственные должности субъектов РФ, уведомлять органы прокуратуры или другие... РИА Новости, 17.08.2022
2022-08-17T22:37
2022-08-17T22:37
общество
госдума рф
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МОСКВА, 17 авг — РИА Новости. В Госдуму внесен законопроект, которым предлагается обязать лиц, замещающих государственные должности субъектов РФ, уведомлять органы прокуратуры или другие уполномоченные органы о случаях склонения к коррупции, соответствующий документ размещен в думской электронной базе."Законопроектом предлагается распространить на лиц, замещающих государственные должности субъектов Российской Федерации, обязанность уведомлять органы прокуратуры или иные государственные органы, уполномоченные в соответствии с законом на проведение проверок по таким обращениям, обо всех случаях обращения к ним каких-либо лиц в целях склонения к совершению коррупционных правонарушений в срок не позднее пяти дней со дня соответствующего обращения", — сообщается в пояснительной записке к проекту.
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общество, госдума рф
Общество, Госдума РФ
22:37 17.08.2022
 
В России предложили обязать чиновников сообщать о склонении к коррупции

В Госдуму внесли проект об обязанности должностных лиц сообщать о склонении к коррупции

© РИА Новости / Илья Питалев / Перейти в фотобанкДеньги
Деньги - РИА Новости, 1920, 17.08.2022
© РИА Новости / Илья Питалев
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МОСКВА, 17 авг — РИА Новости. В Госдуму внесен законопроект, которым предлагается обязать лиц, замещающих государственные должности субъектов РФ, уведомлять органы прокуратуры или другие уполномоченные органы о случаях склонения к коррупции, соответствующий документ размещен в думской электронной базе.
"Законопроектом предлагается распространить на лиц, замещающих государственные должности субъектов Российской Федерации, обязанность уведомлять органы прокуратуры или иные государственные органы, уполномоченные в соответствии с законом на проведение проверок по таким обращениям, обо всех случаях обращения к ним каких-либо лиц в целях склонения к совершению коррупционных правонарушений в срок не позднее пяти дней со дня соответствующего обращения", — сообщается в пояснительной записке к проекту.
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