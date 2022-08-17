https://ria.ru/20220817/koronavirus-1810173794.html
В Подмосковье за сутки умерли два пациента с коронавирусом
В Подмосковье за сутки умерли два пациента с коронавирусом - РИА Новости, 17.08.2022
В Подмосковье за сутки умерли два пациента с коронавирусом
Число зараженных коронавирусом в Московской области за прошедшие сутки увеличилось на 1968 человек, сообщает в среду портал стопкоронавирус.рф. РИА Новости, 17.08.2022
2022-08-17T11:43
2022-08-17T11:43
2022-08-17T11:43
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МОСКВА, 17 авг - РИА Новости. Число зараженных коронавирусом в Московской области за прошедшие сутки увеличилось на 1968 человек, сообщает в среду портал стопкоронавирус.рф.По данным, которые приводятся на портале, за указанный период скончались два человека.Днем ранее число новых зараженных в регионе составляло 866 человек.
https://ria.ru/20220817/koronavirus-1810171625.html
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РИА Новости
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
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Распространение коронавируса, Здоровье - Общество, Общество, Коронавирус COVID-19, Коронавирус в России, Московская область (Подмосковье)
В Подмосковье за сутки умерли два пациента с коронавирусом
В Подмосковье за сутки выявили 1968 новых случаев заражения коронавирусом