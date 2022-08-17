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В России за сутки госпитализировали 3167 пациентов с COVID-19 - РИА Новости, 17.08.2022
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Распространение коронавируса
https://ria.ru/20220817/koronavirus-1810171625.html
В России за сутки госпитализировали 3167 пациентов с COVID-19
В России за сутки госпитализировали 3167 пациентов с COVID-19 - РИА Новости, 17.08.2022
В России за сутки госпитализировали 3167 пациентов с COVID-19
Более 33,1 тысячи новых случаев коронавируса выявлено за сутки в России, скончались 63 человека, сообщили журналистам в оперативном штабе по борьбе с... РИА Новости, 17.08.2022
2022-08-17T11:34
2022-08-17T11:34
распространение коронавируса
общество
здоровье - общество
коронавирус в россии
коронавирус covid-19
коронавирусы
россия
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МОСКВА, 17 авг - РИА Новости. Более 33,1 тысячи новых случаев коронавируса выявлено за сутки в России, скончались 63 человека, сообщили журналистам в оперативном штабе по борьбе с распространением COVID-19.Согласно сообщению, за сутки в стране выздоровели 22 680 человек, это на 10,2% больше в сравнении с 16 августа."Выявлено 33 106 новых случаев COVID-19. Умерло за сутки 63 человека", - говорится в сообщении."По состоянию на 17 августа 2022 года в Российской Федерации: количество госпитализаций за сутки составило 3 167 человек и снизилось в сравнении с предшествующими сутками на 7,2%", - говорится в сообщении.Рост числа госпитализаций отмечен в 39 регионах, снижение — в 42, ситуация не изменилась в четырех.
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11:34 17.08.2022
 
В России за сутки госпитализировали 3167 пациентов с COVID-19

В России за сутки выявили 33 106 новых случаев COVID-19, умерли 63 человека

© РИА Новости / Александр Патрин / Перейти в фотобанкМедицинские сотрудники отделения для пациентов с Covid-19 в Кузбасской клинической больнице им. М. Подгорбунского в Кемерове
Медицинские сотрудники отделения для пациентов с Covid-19 в Кузбасской клинической больнице им. М. Подгорбунского в Кемерове - РИА Новости, 1920, 17.08.2022
© РИА Новости / Александр Патрин
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Медицинские сотрудники отделения для пациентов с Covid-19 в Кузбасской клинической больнице им. М. Подгорбунского в Кемерове. Архивное фото
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МОСКВА, 17 авг - РИА Новости. Более 33,1 тысячи новых случаев коронавируса выявлено за сутки в России, скончались 63 человека, сообщили журналистам в оперативном штабе по борьбе с распространением COVID-19.
Согласно сообщению, за сутки в стране выздоровели 22 680 человек, это на 10,2% больше в сравнении с 16 августа.
Медицинские работники и пациент в отделении реанимации и интенсивной терапии в госпитале для больных COVID-19 - РИА Новости, 1920, 17.08.2022
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"Выявлено 33 106 новых случаев COVID-19. Умерло за сутки 63 человека", - говорится в сообщении.
"По состоянию на 17 августа 2022 года в Российской Федерации: количество госпитализаций за сутки составило 3 167 человек и снизилось в сравнении с предшествующими сутками на 7,2%", - говорится в сообщении.
Рост числа госпитализаций отмечен в 39 регионах, снижение — в 42, ситуация не изменилась в четырех.
 
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