https://ria.ru/20220817/koronavirus-1810171625.html

В России за сутки госпитализировали 3167 пациентов с COVID-19

В России за сутки госпитализировали 3167 пациентов с COVID-19 - РИА Новости, 17.08.2022

В России за сутки госпитализировали 3167 пациентов с COVID-19

Более 33,1 тысячи новых случаев коронавируса выявлено за сутки в России, скончались 63 человека, сообщили журналистам в оперативном штабе по борьбе с... РИА Новости, 17.08.2022

2022-08-17T11:34

2022-08-17T11:34

2022-08-17T11:34

распространение коронавируса

общество

здоровье - общество

коронавирус в россии

коронавирус covid-19

коронавирусы

россия

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МОСКВА, 17 авг - РИА Новости. Более 33,1 тысячи новых случаев коронавируса выявлено за сутки в России, скончались 63 человека, сообщили журналистам в оперативном штабе по борьбе с распространением COVID-19.Согласно сообщению, за сутки в стране выздоровели 22 680 человек, это на 10,2% больше в сравнении с 16 августа."Выявлено 33 106 новых случаев COVID-19. Умерло за сутки 63 человека", - говорится в сообщении."По состоянию на 17 августа 2022 года в Российской Федерации: количество госпитализаций за сутки составило 3 167 человек и снизилось в сравнении с предшествующими сутками на 7,2%", - говорится в сообщении.Рост числа госпитализаций отмечен в 39 регионах, снижение — в 42, ситуация не изменилась в четырех.

https://ria.ru/20220817/snova-1810115839.html

россия

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Владимир Лаврентьев

Владимир Лаврентьев

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Владимир Лаврентьев

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