https://ria.ru/20220817/konkurs-1811343073.html

Прием заявок на участие в конкурсе "Лидер климатического развития" открыли

Прием заявок на участие в конкурсе "Лидер климатического развития" открыли - РИА Новости, 22.08.2022

Прием заявок на участие в конкурсе "Лидер климатического развития" открыли

Приём заявок на участие в конкурсе "Лидер климатического развития" открыли в Москве, сообщает пресс-служба столичного департамента природопользования и охраны... РИА Новости, 22.08.2022

2022-08-17T16:50

2022-08-17T16:50

2022-08-22T16:07

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МОСКВА, 17 авг - РИА Новости. Приём заявок на участие в конкурсе "Лидер климатического развития" открыли в Москве, сообщает пресс-служба столичного департамента природопользования и охраны окружающей среды."В Москве стартовал конкурс "Лидер климатического развития", организованный департаментом природопользования и охраны окружающей среды города Москвы. Цель конкурса — найти и популяризовать проекты в области сохранения ресурсов, сбережения природного наследия, создания экологически дружественной городской среды, развития технологий для современных городов и экологического образования", - говорится в сообщении.Отмечается, что в конкурсе 6 номинаций: "Бизнес: производим с пользой для климата и экологии", "Ответственное потребление: сохраняя климат", "Учимся беречь: информационные проекты", "Климатические инновации", "Регионы и города. Адаптируя территорию", "Дети: с заботой о климате". Это открытый конкурс, который проводится среди уже реализованных на территории Российской Федерации экологических проектов.Уточняется, что участниками могут стать компании и корпорации, общественные организации и НКО, научные и учебные учреждения, проектные организации, СМИ, администрации субъектов Российской Федерации и муниципальных образований, частные лица (учащиеся учебных заведений) и молодые предприниматели. Окончание приема заявок – 30 сентября 2022 года."Авторитетное жюри конкурса определит победителей или коллектив победителей. Объявление результатов и церемония награждения победителей состоятся в октябре 2022 года", - дополняется в сообщении.

https://realty.ria.ru/20220816/moskva-1809618990.html

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Артем Смирнов

Артем Смирнов

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Артем Смирнов

москва