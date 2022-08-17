Рейтинг@Mail.ru
Прием заявок на участие в конкурсе "Лидер климатического развития" открыли - РИА Новости, 22.08.2022
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Шапка супертега Москва
Москва Сегодня: мегаполис для жизни
https://ria.ru/20220817/konkurs-1811343073.html
Прием заявок на участие в конкурсе "Лидер климатического развития" открыли
Прием заявок на участие в конкурсе "Лидер климатического развития" открыли - РИА Новости, 22.08.2022
Прием заявок на участие в конкурсе "Лидер климатического развития" открыли
Приём заявок на участие в конкурсе "Лидер климатического развития" открыли в Москве, сообщает пресс-служба столичного департамента природопользования и охраны... РИА Новости, 22.08.2022
2022-08-17T16:50
2022-08-22T16:07
москва сегодня: мегаполис для жизни
москва
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/07/07/1800998579_0:45:3480:2003_1920x0_80_0_0_d12b0f30d6f39f368fcb8a3d7fc851a8.jpg
МОСКВА, 17 авг - РИА Новости. Приём заявок на участие в конкурсе "Лидер климатического развития" открыли в Москве, сообщает пресс-служба столичного департамента природопользования и охраны окружающей среды."В Москве стартовал конкурс "Лидер климатического развития", организованный департаментом природопользования и охраны окружающей среды города Москвы. Цель конкурса — найти и популяризовать проекты в области сохранения ресурсов, сбережения природного наследия, создания экологически дружественной городской среды, развития технологий для современных городов и экологического образования", - говорится в сообщении.Отмечается, что в конкурсе 6 номинаций: "Бизнес: производим с пользой для климата и экологии", "Ответственное потребление: сохраняя климат", "Учимся беречь: информационные проекты", "Климатические инновации", "Регионы и города. Адаптируя территорию", "Дети: с заботой о климате". Это открытый конкурс, который проводится среди уже реализованных на территории Российской Федерации экологических проектов.Уточняется, что участниками могут стать компании и корпорации, общественные организации и НКО, научные и учебные учреждения, проектные организации, СМИ, администрации субъектов Российской Федерации и муниципальных образований, частные лица (учащиеся учебных заведений) и молодые предприниматели. Окончание приема заявок – 30 сентября 2022 года."Авторитетное жюри конкурса определит победителей или коллектив победителей. Объявление результатов и церемония награждения победителей состоятся в октябре 2022 года", - дополняется в сообщении.
https://realty.ria.ru/20220816/moskva-1809618990.html
москва
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2022
Артем Смирнов
Артем Смирнов
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/07/07/1800998579_375:0:3106:2048_1920x0_80_0_0_868d3039ab38322d64cfc1e524dfdb03.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
москва
Москва Сегодня: мегаполис для жизни, Москва
16:50 17.08.2022 (обновлено: 16:07 22.08.2022)
 

Прием заявок на участие в конкурсе "Лидер климатического развития" открыли

© РИА Новости / Александр Вильф / Перейти в фотобанкВиды Москвы
Виды Москвы - РИА Новости, 1920, 17.08.2022
© РИА Новости / Александр Вильф
Перейти в фотобанк
Читать ria.ru в
МОСКВА, 17 авг - РИА Новости. Приём заявок на участие в конкурсе "Лидер климатического развития" открыли в Москве, сообщает пресс-служба столичного департамента природопользования и охраны окружающей среды.
"В Москве стартовал конкурс "Лидер климатического развития", организованный департаментом природопользования и охраны окружающей среды города Москвы. Цель конкурса — найти и популяризовать проекты в области сохранения ресурсов, сбережения природного наследия, создания экологически дружественной городской среды, развития технологий для современных городов и экологического образования", - говорится в сообщении.
Катер с баржей у причала Северного речного вокзала на берегу Химкинского водохранилищ - РИА Новости, 1920, 16.08.2022
16 августа, 10:00Москва Сегодня: мегаполис для жизни
Проход по дну: как ухаживают за причалами Москвы
Отмечается, что в конкурсе 6 номинаций: "Бизнес: производим с пользой для климата и экологии", "Ответственное потребление: сохраняя климат", "Учимся беречь: информационные проекты", "Климатические инновации", "Регионы и города. Адаптируя территорию", "Дети: с заботой о климате". Это открытый конкурс, который проводится среди уже реализованных на территории Российской Федерации экологических проектов.
Уточняется, что участниками могут стать компании и корпорации, общественные организации и НКО, научные и учебные учреждения, проектные организации, СМИ, администрации субъектов Российской Федерации и муниципальных образований, частные лица (учащиеся учебных заведений) и молодые предприниматели. Окончание приема заявок – 30 сентября 2022 года.
"Авторитетное жюри конкурса определит победителей или коллектив победителей. Объявление результатов и церемония награждения победителей состоятся в октябре 2022 года", - дополняется в сообщении.
 
Москва Сегодня: мегаполис для жизниМосква
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2022 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала