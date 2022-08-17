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Администраторы поликлиник МО прошли тренинги по общению с пациентами
Администраторы поликлиник МО прошли тренинги по общению с пациентами - РИА Новости, 17.08.2022
Администраторы поликлиник МО прошли тренинги по общению с пациентами
Примерно 1,9 тысячи администраторов поликлиник Подмосковья приняли участие в тренингах по эффективному общению с пациентами в 2022 году. Такой информацией... РИА Новости, 17.08.2022
2022-08-17T16:55
2022-08-17T16:55
2022-08-17T16:55
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МОСКВА, 17 авг – РИА Новости. Примерно 1,9 тысячи администраторов поликлиник Подмосковья приняли участие в тренингах по эффективному общению с пациентами в 2022 году. Такой информацией поделилась первый зампред правительства области Светлана Стригункова, сообщил телеканал "360".Специалисты в ходе занятий обучались доброжелательному общению. Кроме того, они получали навыки коммуникабельности и стрессоустойчивости.Стригункова подчеркнула, что администраторы являются лицом клиникии им важно правильно помочь пациенту решить его проблему."Именно поэтому мы продолжаем обучать администраторов коммуникативным навыкам при общении. Очные тренинги уже прошли порядка 1,9 тысячи администраторов поликлиник, и около 4,2 тысячи прошли дистанционный курс", — подчеркнула политик.В качестве преподавателей в тренингах приняли участие сотрудники Московского областного научно-исследовательского института имени М. Ф. Владимирского.
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московская область (подмосковье)
Новости Подмосковья, Московская область (Подмосковье)
МОСКВА, 17 авг – РИА Новости.
Примерно 1,9 тысячи администраторов поликлиник Подмосковья приняли участие в тренингах по эффективному общению с пациентами в 2022 году. Такой информацией поделилась первый зампред правительства области Светлана Стригункова, сообщил телеканал "360"
.
Специалисты в ходе занятий обучались доброжелательному общению. Кроме того, они получали навыки коммуникабельности и стрессоустойчивости.
Стригункова подчеркнула, что администраторы являются лицом клиникии им важно правильно помочь пациенту решить его проблему.
"Именно поэтому мы продолжаем обучать администраторов коммуникативным навыкам при общении. Очные тренинги уже прошли порядка 1,9 тысячи администраторов поликлиник, и около 4,2 тысячи прошли дистанционный курс", — подчеркнула политик.
В качестве преподавателей в тренингах приняли участие сотрудники Московского областного научно-исследовательского института имени М. Ф. Владимирского.