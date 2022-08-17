Малков: инвесторы с удовольствием идут в Рязанскую область
Малков: инвесторы с удовольствием идут в Рязанскую область
© РИА Новости / Пресс-служба правительства Рязанской области / Перейти в фотобанкВременно исполняющий обязанности губернатора Рязанской области Павел Малков
Временно исполняющий обязанности губернатора Рязанской области Павел Малков. Архивное фото
РЯЗАНЬ, 17 авг – РИА Новости. Временно исполняющий обязанности губернатора Рязанской области Павел Малков на пресс-конференции сообщил, что инвесторы с удовольствием идут в регион из-за близости к Москве и удобной логистики, реализация крупных проектов идет по плану.
"Преимущество Рязанской области - это близость к Москве, удобная логистика... Инвесторы это прекрасно понимают, поэтому с удовольствием сюда идут", - сказал Малков.
Суммарный объем инвестиций резидентов создающегося индустриального парка "Рязанский", по его словам, составит 35 миллиардов рублей. Здесь планируется производство электронных приборов, погрузочной техники, металлоконструкций, детских товаров. В числе крупных проектов, реализация которых идет в настоящее время, он также назвал "Эко-Золопродукт инвест" в Касимовском районе, агротепличный комбинат в Рязанском районе, "два фармацевтических проекта" в Скопинском районе.
"По всем этим проектам есть четкая уверенность, что все идет по плану, с инвесторами мы на связи, действует комитет инвестиционный, где разбираются их вопросы и проблемы. С большей частью уже сам встречался и конкретные вопросы и проблемы проговаривал", - добавил врио губернатора.
Вчера, 13:57В двух районах Рязанской области ввели режим ЧС