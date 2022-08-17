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Малков: инвесторы с удовольствием идут в Рязанскую область - РИА Новости, 17.08.2022
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https://ria.ru/20220817/investory-1810226055.html
Малков: инвесторы с удовольствием идут в Рязанскую область
Малков: инвесторы с удовольствием идут в Рязанскую область - РИА Новости, 17.08.2022
Малков: инвесторы с удовольствием идут в Рязанскую область
Временно исполняющий обязанности губернатора Рязанской области Павел Малков на пресс-конференции сообщил, что инвесторы с удовольствием идут в регион из-за... РИА Новости, 17.08.2022
2022-08-17T15:09
2022-08-17T15:09
рязанская область
экономика
касимовский район
рязанский район
скопинский район
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РЯЗАНЬ, 17 авг – РИА Новости. Временно исполняющий обязанности губернатора Рязанской области Павел Малков на пресс-конференции сообщил, что инвесторы с удовольствием идут в регион из-за близости к Москве и удобной логистики, реализация крупных проектов идет по плану.Суммарный объем инвестиций резидентов создающегося индустриального парка "Рязанский", по его словам, составит 35 миллиардов рублей. Здесь планируется производство электронных приборов, погрузочной техники, металлоконструкций, детских товаров. В числе крупных проектов, реализация которых идет в настоящее время, он также назвал "Эко-Золопродукт инвест" в Касимовском районе, агротепличный комбинат в Рязанском районе, "два фармацевтических проекта" в Скопинском районе."По всем этим проектам есть четкая уверенность, что все идет по плану, с инвесторами мы на связи, действует комитет инвестиционный, где разбираются их вопросы и проблемы. С большей частью уже сам встречался и конкретные вопросы и проблемы проговаривал", - добавил врио губернатора.
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экономика, касимовский район, рязанский район, скопинский район
Рязанская область, Экономика, Касимовский район, Рязанский район, Скопинский район
15:09 17.08.2022
 
Малков: инвесторы с удовольствием идут в Рязанскую область

Малков: инвесторы с удовольствием идут в Рязанскую область

© РИА Новости / Пресс-служба правительства Рязанской области / Перейти в фотобанкВременно исполняющий обязанности губернатора Рязанской области Павел Малков
Временно исполняющий обязанности губернатора Рязанской области Павел Малков - РИА Новости, 1920, 17.08.2022
© РИА Новости / Пресс-служба правительства Рязанской области
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Временно исполняющий обязанности губернатора Рязанской области Павел Малков. Архивное фото
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РЯЗАНЬ, 17 авг – РИА Новости. Временно исполняющий обязанности губернатора Рязанской области Павел Малков на пресс-конференции сообщил, что инвесторы с удовольствием идут в регион из-за близости к Москве и удобной логистики, реализация крупных проектов идет по плану.
"Преимущество Рязанской области - это близость к Москве, удобная логистика... Инвесторы это прекрасно понимают, поэтому с удовольствием сюда идут", - сказал Малков.
Суммарный объем инвестиций резидентов создающегося индустриального парка "Рязанский", по его словам, составит 35 миллиардов рублей. Здесь планируется производство электронных приборов, погрузочной техники, металлоконструкций, детских товаров. В числе крупных проектов, реализация которых идет в настоящее время, он также назвал "Эко-Золопродукт инвест" в Касимовском районе, агротепличный комбинат в Рязанском районе, "два фармацевтических проекта" в Скопинском районе.
"По всем этим проектам есть четкая уверенность, что все идет по плану, с инвесторами мы на связи, действует комитет инвестиционный, где разбираются их вопросы и проблемы. С большей частью уже сам встречался и конкретные вопросы и проблемы проговаривал", - добавил врио губернатора.
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