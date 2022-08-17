https://ria.ru/20220817/investory-1810226055.html

Малков: инвесторы с удовольствием идут в Рязанскую область

Малков: инвесторы с удовольствием идут в Рязанскую область - РИА Новости, 17.08.2022

Малков: инвесторы с удовольствием идут в Рязанскую область

Временно исполняющий обязанности губернатора Рязанской области Павел Малков на пресс-конференции сообщил, что инвесторы с удовольствием идут в регион из-за... РИА Новости, 17.08.2022

2022-08-17T15:09

2022-08-17T15:09

2022-08-17T15:09

рязанская область

экономика

касимовский район

рязанский район

скопинский район

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РЯЗАНЬ, 17 авг – РИА Новости. Временно исполняющий обязанности губернатора Рязанской области Павел Малков на пресс-конференции сообщил, что инвесторы с удовольствием идут в регион из-за близости к Москве и удобной логистики, реализация крупных проектов идет по плану.Суммарный объем инвестиций резидентов создающегося индустриального парка "Рязанский", по его словам, составит 35 миллиардов рублей. Здесь планируется производство электронных приборов, погрузочной техники, металлоконструкций, детских товаров. В числе крупных проектов, реализация которых идет в настоящее время, он также назвал "Эко-Золопродукт инвест" в Касимовском районе, агротепличный комбинат в Рязанском районе, "два фармацевтических проекта" в Скопинском районе."По всем этим проектам есть четкая уверенность, что все идет по плану, с инвесторами мы на связи, действует комитет инвестиционный, где разбираются их вопросы и проблемы. С большей частью уже сам встречался и конкретные вопросы и проблемы проговаривал", - добавил врио губернатора.

https://ria.ru/20220817/pozhar-1810210174.html

касимовский район

рязанский район

скопинский район

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Евгения Нефедова

экономика, касимовский район, рязанский район, скопинский район