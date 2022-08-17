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В МИД заявили, что Россия не закрывалась от иностранных инвесторов - РИА Новости, 17.08.2022
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В МИД заявили, что Россия не закрывалась от иностранных инвесторов
В МИД заявили, что Россия не закрывалась от иностранных инвесторов - РИА Новости, 17.08.2022
В МИД заявили, что Россия не закрывалась от иностранных инвесторов
РФ ни от кого не закрывается и готова помогать бизнесменам и инвесторам даже из недружественных стран, если они захотят работать в России, заявил директор... РИА Новости, 17.08.2022
2022-08-17T11:46
2022-08-17T11:46
дмитрий биричевский
россия
экономика
министерство иностранных дел российской федерации (мид рф)
бизнес
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МОСКВА, 17 авг - РИА Новости. РФ ни от кого не закрывается и готова помогать бизнесменам и инвесторам даже из недружественных стран, если они захотят работать в России, заявил директор департамента экономического сотрудничества МИД РФ Дмитрий Биричевский."Если говорить о бизнесе... мы не закрываемся ни от кого, об этом сказал наш президент, мы сохраняем все двери открытыми и мы являемся частью международных экономических отношений, мировой хозяйственной системы", - сказал он в эфире телеканала "Россия 24"."И если это бизнесмены из стран, которые мы сейчас называем недружественными, то это не значит, что мы не будем им помогать работать на российском рынке, если они сами этого хотят, зачастую вопреки воле или сигналам, которые подаются их правительствами", - добавил дипломат.Он подчеркнул, что если речь идёт о честных и добросовестных предпринимателях, которые надолго и всерьёз закрепились и готовы дальше работать на российском рынке, к ним не будет предвзятого отношения, только потому, что они из так называемых недружественных стран."Мы будем помогать всем инвесторам, которые хотят здесь работать, платить налоги и развивать свой бизнес", - резюмировал Биричевский.Западные страны ввели многочисленные санкции в ответ на спецоперацию РФ по денацификации и демилитаризации Украины. Ряд компаний заявил об уходе с российского рынка и закрытии производств в стране.
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дмитрий биричевский, россия, экономика, министерство иностранных дел российской федерации (мид рф), бизнес
Дмитрий Биричевский, Россия, Экономика, Министерство иностранных дел Российской Федерации (МИД РФ), Бизнес
11:46 17.08.2022
 
В МИД заявили, что Россия не закрывалась от иностранных инвесторов

Глава департамента МИД Биричевский: Россия продолжит помогать иностранным инвесторам

© РИА Новости / Виталий Белоусов / Перейти в фотобанкЗдание Министерства иностранных дел России в Москве
Здание Министерства иностранных дел России в Москве - РИА Новости, 1920, 17.08.2022
© РИА Новости / Виталий Белоусов
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Здание Министерства иностранных дел России в Москве. Архивное фото
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МОСКВА, 17 авг - РИА Новости. РФ ни от кого не закрывается и готова помогать бизнесменам и инвесторам даже из недружественных стран, если они захотят работать в России, заявил директор департамента экономического сотрудничества МИД РФ Дмитрий Биричевский.
"Если говорить о бизнесе... мы не закрываемся ни от кого, об этом сказал наш президент, мы сохраняем все двери открытыми и мы являемся частью международных экономических отношений, мировой хозяйственной системы", - сказал он в эфире телеканала "Россия 24".
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"И если это бизнесмены из стран, которые мы сейчас называем недружественными, то это не значит, что мы не будем им помогать работать на российском рынке, если они сами этого хотят, зачастую вопреки воле или сигналам, которые подаются их правительствами", - добавил дипломат.
Он подчеркнул, что если речь идёт о честных и добросовестных предпринимателях, которые надолго и всерьёз закрепились и готовы дальше работать на российском рынке, к ним не будет предвзятого отношения, только потому, что они из так называемых недружественных стран.
"Мы будем помогать всем инвесторам, которые хотят здесь работать, платить налоги и развивать свой бизнес", - резюмировал Биричевский.
Западные страны ввели многочисленные санкции в ответ на спецоперацию РФ по денацификации и демилитаризации Украины. Ряд компаний заявил об уходе с российского рынка и закрытии производств в стране.
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