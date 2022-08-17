https://ria.ru/20220817/investory-1810174755.html

В МИД заявили, что Россия не закрывалась от иностранных инвесторов

В МИД заявили, что Россия не закрывалась от иностранных инвесторов - РИА Новости, 17.08.2022

В МИД заявили, что Россия не закрывалась от иностранных инвесторов

РФ ни от кого не закрывается и готова помогать бизнесменам и инвесторам даже из недружественных стран, если они захотят работать в России, заявил директор... РИА Новости, 17.08.2022

2022-08-17T11:46

2022-08-17T11:46

2022-08-17T11:46

дмитрий биричевский

россия

экономика

министерство иностранных дел российской федерации (мид рф)

бизнес

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/08/07/1807896019_0:171:3071:1898_1920x0_80_0_0_0fc183ad8188a1bf51d43170c3e6300a.jpg

МОСКВА, 17 авг - РИА Новости. РФ ни от кого не закрывается и готова помогать бизнесменам и инвесторам даже из недружественных стран, если они захотят работать в России, заявил директор департамента экономического сотрудничества МИД РФ Дмитрий Биричевский."Если говорить о бизнесе... мы не закрываемся ни от кого, об этом сказал наш президент, мы сохраняем все двери открытыми и мы являемся частью международных экономических отношений, мировой хозяйственной системы", - сказал он в эфире телеканала "Россия 24"."И если это бизнесмены из стран, которые мы сейчас называем недружественными, то это не значит, что мы не будем им помогать работать на российском рынке, если они сами этого хотят, зачастую вопреки воле или сигналам, которые подаются их правительствами", - добавил дипломат.Он подчеркнул, что если речь идёт о честных и добросовестных предпринимателях, которые надолго и всерьёз закрепились и готовы дальше работать на российском рынке, к ним не будет предвзятого отношения, только потому, что они из так называемых недружественных стран."Мы будем помогать всем инвесторам, которые хотят здесь работать, платить налоги и развивать свой бизнес", - резюмировал Биричевский.Западные страны ввели многочисленные санкции в ответ на спецоперацию РФ по денацификации и демилитаризации Украины. Ряд компаний заявил об уходе с российского рынка и закрытии производств в стране.

https://ria.ru/20220817/postanovlenie-1810165310.html

https://ria.ru/20220809/valyuta-1808340018.html

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2022

Владимир Лаврентьев

Владимир Лаврентьев

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Владимир Лаврентьев

дмитрий биричевский, россия, экономика, министерство иностранных дел российской федерации (мид рф), бизнес