https://ria.ru/20220817/inflyatsiya-1810304382.html

Инфляция в России в годовом выражении опустилась ниже 15 процентов

Инфляция в России в годовом выражении опустилась ниже 15 процентов - РИА Новости, 17.08.2022

Инфляция в России в годовом выражении опустилась ниже 15 процентов

Инфляция в России в годовом выражении замедлилась до 14,87% на 15 августа с 15,01% неделей ранее, говорится в обзоре Минэкономразвития "О текущей ценовой... РИА Новости, 17.08.2022

2022-08-17T19:33

2022-08-17T19:33

2022-08-17T19:33

экономика

россия

министерство экономического развития рф (минэкономразвития россии)

инфляция

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МОСКВА, 17 авг - РИА Новости. Инфляция в России в годовом выражении замедлилась до 14,87% на 15 августа с 15,01% неделей ранее, говорится в обзоре Минэкономразвития "О текущей ценовой ситуации"."На неделе с 9 по 15 августа 2022 года снижение цен продолжилось и составило 0,13%. В годовом выражении темпы роста цен снизились до 14,87% год к году", - говорится в документе.В министерстве отмечают, что основной вклад в снижение цен по-прежнему вносит удешевление продовольственных товаров (снижение на 0,33%) за счет снижения цен на плодоовощную продукцию."Также возобновилось снижение цен на туристические и регулируемые услуги (минус 0,19% после роста на 0,08% неделей ранее) преимущественно за счет снижения стоимости авиабилетов. В сегменте непродовольственных товаров на отчетной неделе околонулевой рост цен (0,02%)", - добавили в министерстве.Как ранее сообщил журналистам федеральный чиновник, знакомый с ходом обсуждения проекта прогноза Минэкономразвития на 2023 год и плановый период 2024-2025 годов, инфляция в России, по оценке министерства, в 2022 году составит 13,4%, в 2023 году – 5,5%.

https://ria.ru/20220817/vklady-1810032298.html

https://ria.ru/20220817/krizis-1810115989.html

россия

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2022

Владимир Лаврентьев

Владимир Лаврентьев

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Владимир Лаврентьев

экономика, россия, министерство экономического развития рф (минэкономразвития россии), инфляция