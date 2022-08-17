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Инфляция в России в годовом выражении опустилась ниже 15 процентов - РИА Новости, 17.08.2022
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Инфляция в России в годовом выражении опустилась ниже 15 процентов
Инфляция в России в годовом выражении опустилась ниже 15 процентов - РИА Новости, 17.08.2022
Инфляция в России в годовом выражении опустилась ниже 15 процентов
Инфляция в России в годовом выражении замедлилась до 14,87% на 15 августа с 15,01% неделей ранее, говорится в обзоре Минэкономразвития "О текущей ценовой... РИА Новости, 17.08.2022
2022-08-17T19:33
2022-08-17T19:33
экономика
россия
министерство экономического развития рф (минэкономразвития россии)
инфляция
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МОСКВА, 17 авг - РИА Новости. Инфляция в России в годовом выражении замедлилась до 14,87% на 15 августа с 15,01% неделей ранее, говорится в обзоре Минэкономразвития "О текущей ценовой ситуации"."На неделе с 9 по 15 августа 2022 года снижение цен продолжилось и составило 0,13%. В годовом выражении темпы роста цен снизились до 14,87% год к году", - говорится в документе.В министерстве отмечают, что основной вклад в снижение цен по-прежнему вносит удешевление продовольственных товаров (снижение на 0,33%) за счет снижения цен на плодоовощную продукцию."Также возобновилось снижение цен на туристические и регулируемые услуги (минус 0,19% после роста на 0,08% неделей ранее) преимущественно за счет снижения стоимости авиабилетов. В сегменте непродовольственных товаров на отчетной неделе околонулевой рост цен (0,02%)", - добавили в министерстве.Как ранее сообщил журналистам федеральный чиновник, знакомый с ходом обсуждения проекта прогноза Минэкономразвития на 2023 год и плановый период 2024-2025 годов, инфляция в России, по оценке министерства, в 2022 году составит 13,4%, в 2023 году – 5,5%.
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экономика, россия, министерство экономического развития рф (минэкономразвития россии), инфляция
Экономика, Россия, Министерство экономического развития РФ (Минэкономразвития России), Инфляция
19:33 17.08.2022
 
Инфляция в России в годовом выражении опустилась ниже 15 процентов

Минэкономразвития: инфляция в годовом выражении замедлилась до 14,87% на 15 августа

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МОСКВА, 17 авг - РИА Новости. Инфляция в России в годовом выражении замедлилась до 14,87% на 15 августа с 15,01% неделей ранее, говорится в обзоре Минэкономразвития "О текущей ценовой ситуации".
"На неделе с 9 по 15 августа 2022 года снижение цен продолжилось и составило 0,13%. В годовом выражении темпы роста цен снизились до 14,87% год к году", - говорится в документе.
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В министерстве отмечают, что основной вклад в снижение цен по-прежнему вносит удешевление продовольственных товаров (снижение на 0,33%) за счет снижения цен на плодоовощную продукцию.
"Также возобновилось снижение цен на туристические и регулируемые услуги (минус 0,19% после роста на 0,08% неделей ранее) преимущественно за счет снижения стоимости авиабилетов. В сегменте непродовольственных товаров на отчетной неделе околонулевой рост цен (0,02%)", - добавили в министерстве.
Как ранее сообщил журналистам федеральный чиновник, знакомый с ходом обсуждения проекта прогноза Минэкономразвития на 2023 год и плановый период 2024-2025 годов, инфляция в России, по оценке министерства, в 2022 году составит 13,4%, в 2023 году – 5,5%.
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