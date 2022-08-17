https://ria.ru/20220817/inflyatsiya-1810140859.html
В Великобритании годовая инфляция ускорилась до 10,1 процента
В Великобритании годовая инфляция ускорилась до 10,1 процента - РИА Новости, 17.08.2022
В Великобритании годовая инфляция ускорилась до 10,1 процента
По итогам июля годовая инфляция в Великобритании ускорилась до 10,1 процента с 9,4 месяцем ранее, свидетельствуют данные Бюро национальной статистики. РИА Новости, 17.08.2022
2022-08-17T09:11
2022-08-17T09:11
2022-08-17T12:00
экономика
великобритания
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МОСКВА, 17 авг — РИА Новости. По итогам июля годовая инфляция в Великобритании ускорилась до 10,1 процента с 9,4 месяцем ранее, свидетельствуют данные Бюро национальной статистики.Согласно его данным, это самый высокий показатель с 1982 года — тогда по итогам февраля инфляция достигла 10,2 процента.За июль потребительские цены выросли на 0,6 процента, тогда как в июне — на 0,8 процента.При этом аналитики, опрошенные порталом Daily FХ, ожидали годовую инфляцию на уровне 9,8 процента, месячную — в 0,4 процента.Что касается индекса CPIH (инфляция с учетом расходов домовладельцев на содержание жилья), то он составил 8,8 процента, тогда как в июне равнялся 8,2 процента. За июль цены по этому индексу выросли на 0,6 процента (в июне — на 0,7).
https://ria.ru/20220816/zakon-1810114593.html
великобритания
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РИА Новости
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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экономика, великобритания
Экономика, Великобритания
09:11 17.08.2022 (обновлено: 12:00 17.08.2022)
В Великобритании годовая инфляция ускорилась до 10,1 процента
Годовая инфляция в Великобритании по итогам июля ускорилась до 10,1 процента