https://ria.ru/20220817/inflyatsiya-1810140859.html

В Великобритании годовая инфляция ускорилась до 10,1 процента

В Великобритании годовая инфляция ускорилась до 10,1 процента - РИА Новости, 17.08.2022

В Великобритании годовая инфляция ускорилась до 10,1 процента

По итогам июля годовая инфляция в Великобритании ускорилась до 10,1 процента с 9,4 месяцем ранее, свидетельствуют данные Бюро национальной статистики. РИА Новости, 17.08.2022

2022-08-17T09:11

2022-08-17T09:11

2022-08-17T12:00

экономика

великобритания

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МОСКВА, 17 авг — РИА Новости. По итогам июля годовая инфляция в Великобритании ускорилась до 10,1 процента с 9,4 месяцем ранее, свидетельствуют данные Бюро национальной статистики.Согласно его данным, это самый высокий показатель с 1982 года — тогда по итогам февраля инфляция достигла 10,2 процента.За июль потребительские цены выросли на 0,6 процента, тогда как в июне — на 0,8 процента.При этом аналитики, опрошенные порталом Daily FХ, ожидали годовую инфляцию на уровне 9,8 процента, месячную — в 0,4 процента.Что касается индекса CPIH (инфляция с учетом расходов домовладельцев на содержание жилья), то он составил 8,8 процента, тогда как в июне равнялся 8,2 процента. За июль цены по этому индексу выросли на 0,6 процента (в июне — на 0,7).

https://ria.ru/20220816/zakon-1810114593.html

великобритания

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Екатерина Зайцева

Екатерина Зайцева

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Екатерина Зайцева

экономика, великобритания