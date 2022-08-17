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В Великобритании годовая инфляция ускорилась до 10,1 процента - РИА Новости, 17.08.2022
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В Великобритании годовая инфляция ускорилась до 10,1 процента
В Великобритании годовая инфляция ускорилась до 10,1 процента - РИА Новости, 17.08.2022
В Великобритании годовая инфляция ускорилась до 10,1 процента
По итогам июля годовая инфляция в Великобритании ускорилась до 10,1 процента с 9,4 месяцем ранее, свидетельствуют данные Бюро национальной статистики. РИА Новости, 17.08.2022
2022-08-17T09:11
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экономика
великобритания
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МОСКВА, 17 авг — РИА Новости. По итогам июля годовая инфляция в Великобритании ускорилась до 10,1 процента с 9,4 месяцем ранее, свидетельствуют данные Бюро национальной статистики.Согласно его данным, это самый высокий показатель с 1982 года — тогда по итогам февраля инфляция достигла 10,2 процента.За июль потребительские цены выросли на 0,6 процента, тогда как в июне — на 0,8 процента.При этом аналитики, опрошенные порталом Daily FХ, ожидали годовую инфляцию на уровне 9,8 процента, месячную — в 0,4 процента.Что касается индекса CPIH (инфляция с учетом расходов домовладельцев на содержание жилья), то он составил 8,8 процента, тогда как в июне равнялся 8,2 процента. За июль цены по этому индексу выросли на 0,6 процента (в июне — на 0,7).
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экономика, великобритания
Экономика, Великобритания
09:11 17.08.2022 (обновлено: 12:00 17.08.2022)
 
В Великобритании годовая инфляция ускорилась до 10,1 процента

Годовая инфляция в Великобритании по итогам июля ускорилась до 10,1 процента

© AFP 2022 / Tolga AkmenФлаг Великобритании у здания парламента в Лондоне
Флаг Великобритании у здания парламента в Лондоне - РИА Новости, 1920, 17.08.2022
© AFP 2022 / Tolga Akmen
Флаг Великобритании у здания парламента в Лондоне. Архивное фото
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МОСКВА, 17 авг — РИА Новости. По итогам июля годовая инфляция в Великобритании ускорилась до 10,1 процента с 9,4 месяцем ранее, свидетельствуют данные Бюро национальной статистики.
Согласно его данным, это самый высокий показатель с 1982 года — тогда по итогам февраля инфляция достигла 10,2 процента.
За июль потребительские цены выросли на 0,6 процента, тогда как в июне — на 0,8 процента.
При этом аналитики, опрошенные порталом Daily FХ, ожидали годовую инфляцию на уровне 9,8 процента, месячную — в 0,4 процента.
Что касается индекса CPIH (инфляция с учетом расходов домовладельцев на содержание жилья), то он составил 8,8 процента, тогда как в июне равнялся 8,2 процента. За июль цены по этому индексу выросли на 0,6 процента (в июне — на 0,7).
Президент США Джо Байден - РИА Новости, 1920, 16.08.2022
16 августа, 23:32
Байден подписал закон о борьбе с инфляцией
 
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