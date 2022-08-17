https://ria.ru/20220817/gumpomosch-1810325407.html
Россия доставила на Украину и в Донбасс почти 56,5 тысячи тонн гумпомощи
Россия доставила на Украину и в Донбасс почти 56,5 тысячи тонн гумпомощи - РИА Новости, 17.08.2022
Россия доставила на Украину и в Донбасс почти 56,5 тысячи тонн гумпомощи
Россия за время спецоперации доставила на Донбасс и Украину почти 56,5 тысячи тонн гуманитарной помощи, заявил в среду начальник Национального центра управления РИА Новости, 17.08.2022
2022-08-17T21:51
2022-08-17T21:51
2022-08-17T21:51
специальная военная операция на украине
в мире
здоровье - общество
украина
донбасс
донецкая народная республика
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/05/07/1787412501_0:0:3162:1779_1920x0_80_0_0_ed9004a250d0b4249e0dc56c1d19ef32.jpg
МОСКВА, 17 авг - РИА Новости. Россия за время спецоперации доставила на Донбасс и Украину почти 56,5 тысячи тонн гуманитарной помощи, заявил в среду начальник Национального центра управления обороной Российской Федерации генерал-полковник Михаил Мизинцев."В республики Донбасса и на Украину (с 2 марта 2022 года) доставлено 56 421,9 тонны гуманитарной помощи, проведено 1 464 акции, в том числе за истекшие сутки шесть – в Донецкой Народной Республике, Запорожской, Харьковской и Херсонской областях, мирному населению передано 443,7 тонны гуманитарной помощи", - сказал он.По словам Мизинцева, 17 августа проводится шесть гуманитарных акций в ЛНР и ДНР, Запорожской, Харьковской и Херсонской областях, в ходе которых населению передается 466,7 тонны предметов первой необходимости и продуктов питания.
https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html
украина
донбасс
донецкая народная республика
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2022
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/05/07/1787412501_431:0:3162:2048_1920x0_80_0_0_54e9282e85d4b51ff5e74d9b6317a749.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, здоровье - общество, украина, донбасс, донецкая народная республика
Специальная военная операция на Украине, В мире, Здоровье - Общество, Украина, Донбасс, Донецкая Народная Республика
Россия доставила на Украину и в Донбасс почти 56,5 тысячи тонн гумпомощи
Минобороны: Россия доставила на Украину и в Донбасс почти 56,5 тысячи тонн гумпомощи