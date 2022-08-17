https://ria.ru/20220817/gumpomosch-1810325407.html

Россия доставила на Украину и в Донбасс почти 56,5 тысячи тонн гумпомощи

Россия доставила на Украину и в Донбасс почти 56,5 тысячи тонн гумпомощи - РИА Новости, 17.08.2022

Россия доставила на Украину и в Донбасс почти 56,5 тысячи тонн гумпомощи

Россия за время спецоперации доставила на Донбасс и Украину почти 56,5 тысячи тонн гуманитарной помощи, заявил в среду начальник Национального центра управления РИА Новости, 17.08.2022

2022-08-17T21:51

2022-08-17T21:51

2022-08-17T21:51

специальная военная операция на украине

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МОСКВА, 17 авг - РИА Новости. Россия за время спецоперации доставила на Донбасс и Украину почти 56,5 тысячи тонн гуманитарной помощи, заявил в среду начальник Национального центра управления обороной Российской Федерации генерал-полковник Михаил Мизинцев."В республики Донбасса и на Украину (с 2 марта 2022 года) доставлено 56 421,9 тонны гуманитарной помощи, проведено 1 464 акции, в том числе за истекшие сутки шесть – в Донецкой Народной Республике, Запорожской, Харьковской и Херсонской областях, мирному населению передано 443,7 тонны гуманитарной помощи", - сказал он.По словам Мизинцева, 17 августа проводится шесть гуманитарных акций в ЛНР и ДНР, Запорожской, Харьковской и Херсонской областях, в ходе которых населению передается 466,7 тонны предметов первой необходимости и продуктов питания.

https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html

украина

донбасс

донецкая народная республика

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Евгения Нефедова

в мире, здоровье - общество, украина, донбасс, донецкая народная республика