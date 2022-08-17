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Тверской губернатор передал гуманитарную помощь жителям Бердянска - РИА Новости, 17.08.2022
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Тверская область
https://ria.ru/20220817/gumpomosch-1810194614.html
Тверской губернатор передал гуманитарную помощь жителям Бердянска
Тверской губернатор передал гуманитарную помощь жителям Бердянска - РИА Новости, 17.08.2022
Тверской губернатор передал гуманитарную помощь жителям Бердянска
Губернатор Тверской области Игорь Руденя во время рабочего визита в Запорожскую область передал жителям Бердянского района партию гуманитарной помощи от... РИА Новости, 17.08.2022
2022-08-17T12:54
2022-08-17T12:54
тверская область
бердянск
тверь
гуманитарная помощь
игорь руденя
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ТВЕРЬ, 17 авг - РИА Новости. Губернатор Тверской области Игорь Руденя во время рабочего визита в Запорожскую область передал жителям Бердянского района партию гуманитарной помощи от Верхневолжья, сообщает пресс-служба регионального правительства.Всего прибыло 10 большегрузных машин – это более 64 тонн товаров разного назначения."От всех жителей Тверской области хочу передать слова поддержки Бердянскому району. Это наша характерная тверская, русская черта – помогать тем, кому сложно. Мы направили сюда гуманитарный груз, в состав которого вошли комплектующие для сферы коммунального хозяйства, вещи для детей в рамках подготовки к 1 сентября – учебники, тетради, канцелярские товары, а также медикаменты. Уверен, все это даст возможность району пройти непростой период на достойном уровне", – отметил Руденя.В состав гуманитарного груза вошло необходимое оборудование для обеспечения готовности территории к отопительному сезону. Для детей помимо школьных принадлежностей доставлены уличные игровые комплексы, в том числе, это "Ладья Афанасия Никитина" – оборудование для детской площадки, отсылающее к истории Твери – родине знаменитого русского путешественника.В ближайшее время поставки будут продолжены, сформирован их график на несколько недель вперед. Помимо гуманитарной помощи правительство региона оказывает систематическую поддержку коллегам в организации эффективной системы управления территорией.При поддержке Тверской области в Бердянске развернут волонтерский центр движения "Мы Вместе". Здесь, в том числе, производится выдача гуманитарной помощи жителям района.
https://ria.ru/20220803/sotrudnichestvo-1807102408.html
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бердянск, тверь, гуманитарная помощь, игорь руденя
Тверская область, Бердянск, Тверь, Гуманитарная помощь, Игорь Руденя
12:54 17.08.2022
 

Тверской губернатор передал гуманитарную помощь жителям Бердянска

© Фото предоставлено пресс-службой правительства Тверской областиГубернатор Тверской области Игорь Руденя
Губернатор Тверской области Игорь Руденя
© Фото предоставлено пресс-службой правительства Тверской области
Губернатор Тверской области Игорь Руденя
Читать ria.ru в
ТВЕРЬ, 17 авг - РИА Новости. Губернатор Тверской области Игорь Руденя во время рабочего визита в Запорожскую область передал жителям Бердянского района партию гуманитарной помощи от Верхневолжья, сообщает пресс-служба регионального правительства.
Всего прибыло 10 большегрузных машин – это более 64 тонн товаров разного назначения.
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"От всех жителей Тверской области хочу передать слова поддержки Бердянскому району. Это наша характерная тверская, русская черта – помогать тем, кому сложно. Мы направили сюда гуманитарный груз, в состав которого вошли комплектующие для сферы коммунального хозяйства, вещи для детей в рамках подготовки к 1 сентября – учебники, тетради, канцелярские товары, а также медикаменты. Уверен, все это даст возможность району пройти непростой период на достойном уровне", – отметил Руденя.
В состав гуманитарного груза вошло необходимое оборудование для обеспечения готовности территории к отопительному сезону. Для детей помимо школьных принадлежностей доставлены уличные игровые комплексы, в том числе, это "Ладья Афанасия Никитина" – оборудование для детской площадки, отсылающее к истории Твери – родине знаменитого русского путешественника.
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В ближайшее время поставки будут продолжены, сформирован их график на несколько недель вперед. Помимо гуманитарной помощи правительство региона оказывает систематическую поддержку коллегам в организации эффективной системы управления территорией.
При поддержке Тверской области в Бердянске развернут волонтерский центр движения "Мы Вместе". Здесь, в том числе, производится выдача гуманитарной помощи жителям района.
 
Тверская областьБердянскТверьГуманитарная помощьИгорь Руденя
 
 
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