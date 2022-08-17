https://ria.ru/20220817/gorlovka-1810291582.html

В Горловке линия электропередачи была повреждена из-за обстрела ВСУ

В Горловке линия электропередачи была повреждена из-за обстрела ВСУ - РИА Новости, 17.08.2022

В Горловке линия электропередачи была повреждена из-за обстрела ВСУ

Линия электропередачи повреждена в результате обстрела Горловки со стороны украинских войск, более 6 тысяч абонентов остались без электроэнергии, сообщил мэр... РИА Новости, 17.08.2022

2022-08-17T18:19

2022-08-17T18:19

2022-08-17T18:25

в мире

горловка

донецкая народная республика

вооруженные силы украины

иван приходько

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ДОНЕЦК, 17 авг - РИА Новости. Линия электропередачи повреждена в результате обстрела Горловки со стороны украинских войск, более 6 тысяч абонентов остались без электроэнергии, сообщил мэр города Иван Приходько."Центральные электросети сообщают, что в результате обстрела со стороны ВСУ (вооруженных сил Украины – ред.) 17.08.22 года около 15.00 (совпадает с мск) повреждена высоковольтная линия 110 кВ, подающая напряжение на подстанцию "4/5". Подстанция обесточена. … Без электроэнергии 6030 абонентов", - написал Приходько в своем Telegram-канале.В частности, без электроэнергии остались потребители из поселка Мичурина, поселка Шахты имени Н.А. Изотова, поселка Стальсбыт, частного сектора поселка Комарова и поселка Ртутного комбината. На данный момент проводятся ремонтно-восстановительные работы.Представительство ДНР в СЦКК ранее в среду сообщало о семи обстрелах Горловки со стороны украинских войска с применением снарядов калибром 152 миллиметра. По словам мэра Горловки Ивана Приходько, в результате обстрелов со стороны украинских войск остекление детского сада получило повреждение.Горловка расположена в 40 километрах севернее Донецка, в городе находятся химический концерн "Стирол" и угледобывающие предприятия. Горловка - один из крупнейших населенных пунктов ДНР, под контролем республики находится с 2014 года. До начала конфликта в Донбассе население Горловки насчитывало более 250 тысяч человек. Наиболее частым обстрелам здесь подвергаются расположенные на окраинах поселок Зайцево и поселки шахт имени Гагарина и "6/7".

https://ria.ru/20220817/zaes-1810132039.html

горловка

донецкая народная республика

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в мире, горловка, донецкая народная республика, вооруженные силы украины, иван приходько